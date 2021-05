Brandenburg/H

Das „Monster“ im Brandenburger Stadtwald wiegt 45 Tonnen, kann seine Ketten auf 4,50 Meter Breite ausfahren und aus 15 Metern Entfernung Bäume von 2,5 Tonnen Gewicht herausheben und in seinem „Rüssel“ in mundgerechte Happen zerteilen. Dabei hat das Ungetüm nur 245 Pferdestärken, diese entwickeln aber eine Zugkraft von 32 Tonnen – noch mehr in den diversen Hydraulikantrieben im Fällkopf (Prozessor).

Erstmals mit Ketten-Harvester

Schutz für jüngere Bäume

Erstmals setzt Stadtförster Thomas Meier im kommunalen Wald einen kettenbetriebenen Harvester ein, das ist das englische Kurzwort für eine Holzvollerntemaschine. Solche Apparate fixieren den jeweiligen Baum, schneiden ihn ab, befreien ihn von Ästen und zerlegen diese auf vorgegebene Längen.

„Das Besondere an dieser Maschine, von der es wahrscheinlich nur 30 Stück in Deutschland gibt, ist die Tatsache, dass sie die Bäume nicht nur fällt, sondern herausheben kann“, erläutert Meier. Unter den 100 bis 120 Jahre alten Kiefern, wachsen junge Laubbäume, die etwa 30 Jahre alt sind – Roteichen, Buchen und Traubeneichen sind es in diesem Waldstück zwischen der Buckau und Kirchmöser. Fallen die alten Bäume da hinein, können sie den Nachwuchs beschädigen beziehungsweise zerstören.

Zur Galerie Wenn der Greifarm des Harvesters erst einmal zugepackt hat, gibt es kein Entrinnen mehr für den Baum. Er wird überm Boden abgeschnitten, herausgehoben und dann in transportable Stücke geschnitten.

Alles in einem Arbeitsgang

So entnimmt Maschinenfahrer Peter Stöber Bäume, die Greifer können bis zu 70 Zentimeter Durchmesser bewältigen, das sind 2,20 Meter Stammumfang. Dann lässt er sie auf den Fahrweg fallen, behält sie aber im Griff. Nun tritt auf sein Kommando der Prozessor in Aktion: Der ist mit stählernen Vorschubwalzen, Entastungsmessern und der hydraulisch betriebenen Kettensäge ausgestattet. Die Walzen können den Stamm hin- und herbewegen, der Maschinenfahrer kann die Messer einstellen und auch die Schnittlänge – sie wird über einen beweglichen Radsensor ermittelt.

Ausgleich nach allen Seiten

Um immer einen sicheren Stand zu haben, können die Ketten von drei Metern Abstand um 75 Zentimeter auf jeder Seite ausgefahren werden. Der Oberwagen kann um 7 Grad nach den Seiten und nach vorn sowie 23 Grad nach hinten kippen, um auszugleichen und die Gewalt über den Baum zu behalten.

Relativ bodenschonend

Trotz des hohen Gewichtes ist das Kettenfahrzeug noch relativ bodenschonend, durch die Ketten wird der Druck flächig verteilt. Zudem darf sich die Maschine auch nur in vorgeschriebenen Fahrgassen bewegen, in die auch die geernteten Bäume gelegt und dort verarbeitet werden. Zudem ist auf den weichen Sandböden die Gefahr einer hohen Bodenverdichtung nicht so groß wie beispielsweise auf Lehmböden.

Fahrer bewertet Qualität

„Peter Stöber ist hier vor Ort gleichzeitig unser Mann fürs Qualitätsmanagement“, sagt Stadtförster Meier. In Sekundenschnelle entscheidet Stöber in seiner speziell geschützten Kabine über die Qualität: Gutes und frisches Holz wird auf 5,10 Meter Länge geschnitten, qualitativ schwächeres Holz, das für den Bau von Europaletten verwendet werden kann, auf 2,40 Meter. Auf 3,00 bis 3,70 Meter Länge geschnitten werden Stämme, die schon „blau“ – also ziemlich vertrocknet – sind. Die werden im Zellstoffwerk gehäckselt, im Wasser ausgekocht und daraus Zellulose gewonnen.

Stapeln nach Sortimenten

Der Maschinenfahrer wirft die einzelne Sortimente auf kleine Stapel, damit das nachfolgende Rücke-Kommando die jeweiligen Pakete in größeren Stapeln für den Abtransport fertig machen kann. Peter Stöber hat beinahe 30 Jahre Erfahrung auf Holzvollerntern, er ist angestellt bei einer Firma aus Nordrhein-Westfalen. „Bei uns im Sauerland ist die Fichte unrettbar verloren“, erzählt er. Viele Einsätze in Hessen hat er schon absolviert, auch das Land Brandenburg ist ihm wohlvertraut.

Vertrag mit Holzkäufer

Interessant ist das Geschäftsmodell, das Thomas Meier fährt. Er minimiert das finanzielle Risiko für die Kommune. Zwar hat er den Vollernter selbst rekrutiert und verhandelt auch direkt mit dem Holzkäufer. Mit beiden hat er einen Vertrag geschlossen: Auf 50 Hektar Fläche werden 4000 bis 5000 Festmeter Holz geerntet, das sind etwa 7000 Kubikmeter „auf dem Stapel“ (Raummeter).

Neben der jetzt drei Wochen lang bearbeiteten Fläche wird der Harvester nun umgesetzt zum Wald nahe Görisgräben – dazu muss er allerdings mit einem Tieflader transportiert werden, weil die Buckaubrücke die Maschine mit ihrem Gewicht nicht trägt.

Kommune bekommt den Reinerlös

Der Holzkäufer rechnet mit dem Dienstleister am Ende direkt ab, zahlt nach Vertrag, Qualität und Menge. Was übrigbleibt ist der Reinerlös, der dann an die Stadt überwiesen wird. Förster Meier gibt sein Holz nicht auf Auktionen, sondern setzt auf ein jahrelang aufgebautes Netzwerk zu verschiedenen Aufkäufern.

Dass die Holzpreise derzeit steigen, merkt auch er. „Aber der Anstieg ist beim Rohholz nicht so stark, bei den Veredlern in den Sägewerken beispielsweise bleibt mehr an Marge hängen“, sagt der Forstfachmann.

Von André Wirsing