Wie ein Rohr unter einem Gleisbett verlegt wird

Brandenburg/H

Es sind zwar insgesamt nur 16 Meter zu überbrücken, doch ist der Aufwand ziemlich hoch, um ein neues Trinkwasserrohr unter den Bahngleisen am ehemaligen Schlachthof durchzudrücken.

Hohe Auflagen von der Bahn

Wegen des Bahnverkehrs gibt es hohe Auflagen: Die Start- und die Zielgrube bekamen stählerne Spundwände, gegen das aufsteigende Grundwasser musste eine ein Meter dicke Platte aus Unterwasserbeton vergossen werden. Auch das Bohrverfahren muss erschütterungsfrei verlaufen, damit es zu keinen Veränderungen am Gleisbett kommt.

Pilotgestänge zeigt den Weg

So steht ein zehn Meter langer Stahlrahmen in der Startgrube, auf diesem liegt das 500-Millimeter-Schutzrohr aus Stahl. Ein so genanntes Pilotgestänge bohrt das erste Loch mit einem spitzen Bohrkopf, hinter dem eine Schnecke das Erdreich nach hinten und draußen befördert.

Bis zu 25 Tonnen Druck

Dann wird weiter im Verdrängungsverfahren gebohrt und schließlich das Rohr geschoben. Die Presse schafft einen Druck bis zu 75 Tonnen, hier sind „nur“ 15 bis 25 Tonnen notwendig. „Man unterschätzt oft, wie stark die Reibungskräfte im Erdreich sind“, sagt Andreas Strauß, Bauleiter der Firma Ingenieur-, Tief- und Gleisbau ITG, die das Vorhaben im Auftrag des Wasserversorgers Brawag verantwortet. Etwa vier Meter Vortrieb pro Stunde schafft die Presse.

Verlegen in Sechs-Meter-Stücken

Das Rohr wird in Sechs-Meter-Stücken eingeschoben, ist das erste fast drin, wird das nächste mit diesem verschweißt. Erst nach einer Ultraschallprüfung der Mähte durch einen unabhängigen Experten darf weiter geschoben werden. Wenn das Schutzrohr komplett verlegt ist, wird darin das eigentliche Trinkwasserrohr aus Polyethylen hoher Dichte PEHD mit 300 Millimetern Innendurchmesser eingezogen.

Projekt als Sicherheitsmaßnahme

Ist alles fertig, wird in Höhe der Fleischerei am alten Schlachthof noch die Verbindung zur anderen Straßenseite und zum vorhandenen Netz geschaffen. „Dazu müssen wir die Straße aber nicht mehr aufmachen, wir ziehen die neue in die alte Leitung ein“, sagt Brawag-Projektleiter Ralf Sternsdorf. Bis zum Jahresende soll alles fertig sein. Das Projekt war eine reine Sicherheitsmaßnahme, weil die alte Trinkwasserleitung unter der Gleisanlage bereits 60 Jahre alt ist.

Bypass für die Hauptleitung

Sie ist der Bypass von Mahlenzien zum Marienberg, falls auf der Hauptleitung wie vor einigen Wochen eine Havarie auftritt. Anfang Oktober wurden die Brandenburger zwei Wochen lang über die kleinere Leitung versorgt, weil die große Hauptleitung nahe der Plane am Buhnenhaus gebrochen war.

Von André Wirsing