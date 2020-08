Brandenburg/H

Fast 900 Schüler mehr als heute wird es in den kommenden fünf Jahren geben – dennoch will die Stadt Brandenburg an der Havel ohne kostspielige Neubauten auskommen. Wie sie das anstellen will, darüber gibt der so genannte Schulentwicklungsplan bis zum Jahr 2025 Auskunft.

Zuwachs um zehn Prozent

Viola Cohnen leitet das städtische Amt für Schule und Sport. Quelle: Archiv/Heike Schulze

Im laufenden Schuljahr werden 7932 Mädchen und Jungen beschult, zum Schuljahr 2024/25 sollen es 8806 Kinder sein. „Das ist eine sehr positive Entwicklung, die zeigt, dass sich die Schulen mit ihren Konzepten zu attraktiven Schulstandorten entwickelt haben“, sagt Dorena Otto vom Schulverwaltungsamt. Verantwortlich für den Zuwachs seien nicht allein die Geburtenraten, sondern tatsächlich Zuzüge von Familien und Schüler aus dem Umland, ergänzt Amtsleiterin Viola Cohnen.

24 Schulen in der Stadt Im Stadtgebiet gibt es derzeit 24 Schulen, zwei Grundschulen und ein Gymnaisum werden privat betrieben. In Trägerschaft der Kommune gibt es zehn Grundschulen, vier Oberschulen, zwei Gymnasien, zwei Förderschulen, eine Schule für Kranke und zwei Oberstufenzentren. An elf kommunalen Schulen gibt es Ganztagsangebote.

Viele Probleme auf einmal

„Wir haben verschiedene Herausforderungen: Das sind die Einschulungen, der Wechsel in die Sekundarstufe I und teilweise das Drängen auf die Gymnasien“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU). In den vergangenen Jahren hat die Stadt aus dem Kommunalinvestitionsprogramm bereits Millionen in die Grundschulen gesteckt.

Fusion der Oberstufenzentren

Beim Wechsel in die Oberschulen seine Elternwünsche derzeit kaum zu erfüllen, sagt der Rathauschef. Deshalb ist ein zentraler Punkt in den Plänen das Einrichten einer neuen Oberschule in der Caasmannstraße ab dem Schuljahr 2021/22. Das dortige Oberstufenzentrum „ Alfred Flakowski“ zieht um in das Oberstufenzentrum „Gebrüder Reichstein“ Am Neuendorfer Sand, wird mit diesem verschmolzen ( MAZ berichtete).

Viel weniger Azubis

„Es sind derzeit die beiden kleinsten OSZ im Land, selbst nach der Fusion wird es noch das kleinste sein. In anderen Teilen des Landes sind die Konzentrationsprozesse längst abgeschlossen“, sagt Viola Cohnen. Man dürfe nicht übersehen, dass die Schülerzahlen in beiden Häusern in den vergangenen Jahren um 60 Prozent zurückgegangen ist. Am Reichstein-OSZ von 2811 im Jahr 1998 auf derzeit 935. Am Flakowski-OSZ von 1280 im Jahr 2010 auf 854 heute.

Oberschule plus Abiturklasse

Verbleiben wird am Standort Caasmannstraße die Gymnasiale Oberstufe. Hinzu kommt die neue Oberschule, die vorerst zweizügig startet. Erweiterungsmöglichkeiten kann es später geben. Sogar eine neue Schulform ist denkbar: „Einige Stadtverordnete fragen immer wieder nach einer Gesamtschule, wie sie in Potsdam gerade neu aus dem Boden schießen. Ich denke, unsere Schulen haben bereits gute Profile ausgebildet. Wenn es aber unbedingt eine Gesamtschule sein soll, dann an diesem Standort.“

Mehr Busse statt Neubau

Die Amtschefin und der Oberbürgermeister verteidigen die Entscheidung für die Caasmannstraße: Auch wenn der Standort nicht direkt im Zentrum liege, sei es immer noch wirtschaftlicher die ohnehin in Richtung Neuendorf verkehrende Buslinie zu verstärken als einen Neubau zu errichten. Das Schulgebäude in der Caasmannstraße entspreche allen Anforderungen an ein modernes Haus.

Große Grundschulklassen

Um alle Schulanfänger unterzubringen, muss die Stadt schon sprichwörtlich Klimmzüge machen: So werden die Klassenstärken auf 28 Kinder ausgereizt. Derzeit sind es 25 Kinder pro Klasse. Als Richtwert gelten allerdings 23 Schüler im Durchschnitt. Familien, deren Schulwunsch nicht erfüllt werden kann, werden umgeleitet. Die Grundschulen „ Wilhelm Busch“, „Frederic-Joliot Curie“ sowie die Luckenberger Schule haben ausreichende Kapazitäten.

In der Krugpark-Schule wird von der Regel abgewichen, jährlich wechselnd eine oder zwei erste Klassen einzurichten. Im neuen Schuljahr sollte es nur eine Schulanfängerklasse geben, nun sind es wieder zwei.

Mehr Räume notwendig

Weil bei den zehn Grundschulen in den kommenden fünf Jahren 390 Schüler zusätzlich kommen, steigt der Raumbedarf von derzeit 152 auf 169 Klassenräume. Weil die Klassen aber größer werden, sind es „nur“ noch 158. So wird es Doppelnutzungen von Räumen für Schule und Hort geben.

Einbau von Trennwänden

Auch in den anderen Schulen wird der Platz knapp: Am von-Saldern-Gymnasium sind keine Anbauten mehr möglich. Der Aula- und Theaterraum mit 150 Quadratmetern wird mit einer Trennwand in zwei Klassenräume geteilt. Gleiches gilt für den Musik- und Versammlungsraum, der eine bewegliche Trennwand bekommt.

Sondersitzung im August

Weil die Pläne ziemlich weitreichend sind und der Diskussionsbedarf in der Kommunalpolitik groß sein dürfte, wird der Bildungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung am 13. August zu einer Sondersitzung zusammenkommen.

Von André Wirsing