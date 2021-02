Brandenburg/H

Ein frischer Look für die Berner Straße: Nach umfassender Außensanierung erstrahlt der Wohnkomplex, der von Grand City Property Ltd. GCP vermietet und verwaltet wird, in einem modernen und farbenfrohen Gewand. Die umfangreichen Baumaßnahmen umfassen neben der Neugestaltung der Fassade auch die Erneuerung der Fenster und die Instandsetzung des Daches. GCP investiert fortlaufend in die Wohnhäuser in Brandenburg, um das Wohnumfeld nachhaltig weiter zu verbessern.

Komplett von außen erneuert

Im Rahmen der umfangreichen Baumaßnahmen in der Berner Straße wurde die komplette Fassade des Wohnhauses saniert. Dabei wurden die Gebäudeaußenwände mit einem Wärmeverbundsystem ausgestattet, um eine energieeffiziente Wärmedämmung zu gewährleisten. Anschließend erhielt die Fassade eine neue farbenfrohe Putzbeschichtung. Zudem wurde die Außentreppe erneuert sowie neue Hauseingangstüren eingesetzt und mit modernen Vordächern aus einer Metallkonstruktion mit Sicherheitsverglasung für den Vorder- und Hinterausgang ausgestattet. Auch die Fenster inklusive der Fensterbänke wurden erneuert. Um die moderne Außenwirkung abzurunden, bekam das Wohnhaus ebenfalls neue Balkonbrüstungen. Die Baumaßnahmen beinhalteten zudem die Instandsetzung des Daches, um die Bausubstanz zu schützen und die Wohnqualität zu erhalten.

Anzeige

Wohnqualität wird angehoben

„Wir machen uns regelmäßig stark für die Region und den Standort. Die aktuellen Arbeiten und fortlaufenden Investitionen verdeutlichen einmal mehr unseren Einsatz und unsere Bemühungen, die Wohnqualität in der Nachbarschaft weiter zu steigern“, sagt Katrin Petersen, Sprecherin von GCP.

Fortlaufende Investitionen

Durch fortlaufende Investitionen in die Wohnhäuser und Wohnungen in Brandenburg (Havel) steigert GCP nachhaltig und Schritt für Schritt das Wohnumfeld. Der Ausbau der lokalen Strukturen hat zudem für eine deutliche Verbesserung des Service geführt und die Mieterzufriedenheit erhöht. Darüber hinaus macht sich GCP für die Entwicklung der Nachbarschaft stark und veranstaltet regelmäßig Mieteraktionen, um das Wir-Gefühl und den Austausch weiter zu stärken.

Informationen zu ausgewählten Projekten in Brandenburg an der Havel sind zu finden unter https://www.grandcityproperty.de/neuigkeiten?tag=brandenburg im Internet. Das Unternehmen vermietet und verwaltet Wohnungen in ganz Deutschland.

Von MAZ