Brandenburg/H

Fast 24 Stunden lang hat ein Rohrbruch im Packhofquartier den Wasserversorger Brawag und seine Tiefbaufirma BISB in Atem gehalten. Am Sonntagmittag war das Unglück gemeldet worden, den ganzen Tag versuchten Brawag-Spezialisten mit Hilfe von Detektoren das Leck zu orten. Allerdings vergeblich.

600 Haushalte betroffen

Die Wasserversorgung war von da an unregelmäßig, immer wieder wurde das Trinkwasser abgestellt, zuletzt am Abend kurz nach 20.30 Uhr. Betroffen waren etwa 600 Haushalte in der Hammerstraße, in der Packhofstraße und in der Eichamtstraße. Bürgern, die bei den Brawag-Mitarbeitern nachfragten, wurde beschieden, dass sie sich möglichst mit Wasser in Eimern und Kanistern bevorraten sollten – in den Zeiten, in denen das Wasser noch floss. Am Abend stellte der Versorger noch einen mobilen Wasserwagen in Höhe des Hauses Nummer 26 auf, an dem sich die Anwohner versorgen konnten.

Suchschacht in der Mitte

Am Montagmorgen ging die Suche weiter. Technik-Chef Harm Schenk kündigte an, dass auf Höhe des Hauses Packhofstraße 10 eine Suchschachtung angestellt werde, „damit wir sehen können, aus welcher Richtung das Wasser fließt“. So kam es denn auch: Das Leck befand sich zwischen der Hammerstraße und der Packhofstraße, so die erste Diagnose.

Mit Suchschachtungen wie dieser soll das Leck gefunden werden. Quelle: André Wirsing

Am Ende war es sogar noch vertrackter: Das Rohr war unter dem Granitpflaster vor der Turnhalle in der Eichamtstraße gebrochen, wurde am Montagmittag festgestellt. „Dort können die Tiefbauer wenigstens arbeiten, ohne dass der Straßenverkehr groß eingeschränkt wird. Bis zum Abend sollte die Baustelle erledigt sein“, sagt Brawag-Sprecherin Heike Beckmann.

In voller Mannschaftsstärke

Das Unternehmen sowie auch die BISB-Tiefbauer waren noch aus einem weiteren Grund in voller Mannschaftsstärke von etwa zwei Dutzend Mitarbeitern an der Unglücksstelle erschienen, auch Brawag-Chef Gunter Haase und BISB-Geschäftsführer Alexander Korn waren vor Ort.

„Die Wasserleitung liegt neben einer Gasleitung unter der Packhofstraße“, erläutert Haase. „Offensichtlich ist Wasser ins Schutzrohr der Gasleitung gelaufen. Dort, wo die Gasleitungen nicht mehr verdämmt waren – nämlich in manchen Kellern der benachbarten Häuser – ist es dann wieder herausgekommen. Einige Keller standen deshalb unter Wasser.“

Ursache noch unklar

Deshalb habe man zuerst mit Hilfe von Pumpen versucht, das in den Schutzrohren stehende Wasser abzusaugen, was schließlich auch gelungen ist.

Zur Ursache des Wasserrohrbruchs konnten beide Unternehmen am Montag noch keine offiziellen Aussagen machen.

Von André Wirsing