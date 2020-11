Wie ein goldener Falter in die Stadt kommen soll

Brandenburg/H

Der Goldene Scheckenfalter ist zum letzten Mal vor etwa 40 Jahren in der Stadt geichtet worden – auf einer Feuchtwiese nahe des Wittstocker Gäßchens auf der Eigenen Scholle. Auch im Land Brandenburg gilt er als ausgestorben.

Den Falter in die Stadt holen

Den Schmetterling wieder in der Stadt anzusiedeln haben sich nun der Nabu-Regionalverband Brandenburg und der Lions-Club Brandenburg zur Aufgabe gemacht. 2000 Euro gibt die Service-Organisation dafür den Naturschützern.

Teufelsabbiss muss zuerst da sein

Der Lions Club Brandenburg an der Havel engagiert sich für die Umwelt. In Zusammenarbeit mit dem NABU Regionalverband Brandenburg an der Havel wird das Projekt Ansiedlung des Goldenen Scheckenfalters realisiert.

Voraussetzung ist allerdings, dass es eine bestimmte Pflanze gibt – den Gewöhnlichen Teufelsabbiss. Der wird 30 bis 50 Zentimeter hoch und trägt blaue bis violette halbkugelörmige Blüten mit scharfen Spitzen. Seinen Namen verdankt er wohl einem Irrglauben im Mittelalter: Am Ende des Wurzelstocks im Boden sieht dieser abgefressen aus. „Die Menschen konnten sich wohl nicht erklären, wer das getan haben sollte. Also muss es wohl der Teufel gewesen sein“, sagt Nabu-Vormann Andreas Ziemer.

Die Stiftung Naturschutz kürte die Pflanze im Jahr 2015 zur Blume des Jahres. In ihr legen die Schmetterlinge ihre Raupen geschützt ab, gleichzeitig dient sie als Nahrung.

Nur an fünf Stellen in der Stadt zu finden

Nur an fünf Stellen im Stadtgebiet gibt es den Teufelsabbiss noch: in Plaue, in Saaringen, am Emster-Kanal, in Gollwitz und nun auch auf der Scholle. Die ersten 50 Pflanzen haben Ziemer und sein Team nun auf der Feuchtwiese auf der Scholle wieder gepflanzt. Vor einem Jahr hat er die Samen gewonnen, zum Keimen gebracht, pikiert und die Setzlinge gezogen. Zwei bis fünf Jahre dauert es nun, bis es eine realistische Chance gibt, den Goldenen Scheckenfalter hier wieder anzusiedeln.

Raupen werden „importiert“

Die Setzlinge des Teufelsabbisses. Quelle: JACQUELINE STEINER

Natürlich findet er auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht von allein nach Brandenburg an der Havel. Landesweit gibt es schon in der weiteren Umgebung Ansiedlungsprojekte –mit unterschiedlichem Erfolg. In Gollwitz, wo mehr als 1000 Teufelsabbisse stehen und blühen, sollte der Falter angesiedelt werden. Dazu müssen aber Raupen anderswo entnommen werden, mit Genehmigung des Landesumweltamtes. Die gab es zwar, aber weder Raupen noch Falter waren in dem vorgesehenen Gebiet zu finden.

Nun müssen die Naturschützer anderswo ihr Glück versuchen. Im nächsten Jahr wollen sie mindestens 500 weitere Pflanzen in die Erde stecken – auf der aktuellen Wiese und auf einer in der Nähe.

Ziemer wirbt für Vielfalt

Es sei wichtig, viele Pflanzen und Tiere auf den Naturflächen zu haben, betont Ziemer. „Jede Art zieht zehn weitere Arten an, die von ihr in irgendeiner Form abhängen – Spinnen, Würmer, Käfer, Falter. Wenn ich nur Stiefmütterchen in ein Beet setze, habe ich keine Vielfalt. Wir dürfen nicht immer nur das Artensterben am Amazonas bedauern, bei uns passiert das auch.“

Von André Wirsing