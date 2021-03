Wie ein schrittweises Öffnen der Innenstädte funktionieren könnte

Brandenburg/H

„Die Entscheidungen über sogenannte Modellprojekte hat die Landesregierung bis Mitte April aufgeschoben. Die Zeit bis dahin können wir nutzen, um uns auf künftige Öffnungsschritte – wie diese beispielsweise nun auch in Berlin im Zusammenhang mit negativen Schnelltests vollzogen werden – weiter vorzubereiten“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) am Mittwochnachmittag vor den Stadtverordneten.

Bundesregelung ist nötig

Wie aber kann man nun Einzelhandel, Kunst- und Kultureinrichtungen, Fitness-Studios und den restlichen Einzelhandel wieder öffnen, wenn die Inzidenzen zurückgehen? Der für Recht und Ordnung zuständige Beigeordnete Michael Brandt (CDU) sieht die Verantwortung dafür differenziert. „Wir sollten den Grundrechtseingriff bundeseinheitlich in einem Gesetz regeln und nicht immer nur durch Verordnungen der Länder. Die Bevölkerung hat langsam den Eindruck, dass die Länder keinen Plan haben.“ Es sei kaum zu vermitteln, dass Menschen im benachbarten Berlin mit Negativ-Test shoppen gehen dürfen, in Brandenburg hingegen nicht.

Frei-Testen ins Gesetz

Brandt sieht die Verantwortung beim Parlament: „Ich kann die Bundestagsabgeordneten nur ermutigen, diese Aufgaben in Berlin zu erledigen, dafür sollten sie aber nicht die besseren Landtagsabgeordneten und Oberbürgermeister sein.“ Vielmehr sollten sie die Paragrafen 28 und 28 a im Infektionsschutzgesetz anpassen. „Wir brauchen jetzt eine Antwort darauf, unter welchen Voraussetzungen Lockerungen möglich sind.“ In den beiden Paragrafen sind die möglichen Schutzmaßnahmen beschrieben. Da könnte das Frei-Testen aufgenommen werden. Das sei ein Grundrechtseingriff und müsse gesetzlich geregelt sein.

Stadt muss Geld aufbringen

Auf kommunaler Ebene brauche es nach Brandts Einschätzung einen Beschluss der Stadtverordneten, weil es schließlich um Geld geht, wenn man nach dem Vorbild von Tübingen oder Rostock die Innenstädte wieder öffnet. „Sehen wir es als ein Instrument der Wirtschaftsförderung an, können wir es finanziell unterstützen oder gar übernehmen? Wollen wir den Service für die Bürger bieten, für alle und wie oft? Das sind Fragen, die zu beantworten sind. Für die Anbieter und deren Mitarbeiter sollten wir das wohl nicht übernehmen.“

Noch nichts im Haushalt

Derzeit seien im Haushalt keine Ressourcen dafür vorgesehen, die Stadt führe derzeit nur Maßnahmen durch, die von Dritten bezahlt werden. In Tübingen und Rostock habe man auch nicht zuerst nach Geld von Land oder Bund gefragt, sondern einfach gemacht. „Wenn die Inzidenz gesunken ist, muss man sie durch Testen so lange wie möglich unten halten, bis wir mit dem Impfen nachkommen.“

Mehr Teststellen

An Teststellen sollte es nicht mangeln. Scheller kündigt vor den Stadtverordneten an, dass neben den sieben existierenden Teststellen weitere vorbereitet werden. Dem Vernehmen nach soll es ein gemeinsames Zentrum von Arbeiter-Samariter-Bund und Deutschem Roten Kreuz in der Wiener Straße geben. Zwei weitere sollen privat betrieben sein: EcoCare plant wohl eine Teststelle auf dem Lidl-Parkplatz an der Potsdamer Straße, Crowd-Event eine im EKZ Wust. Im Gespräch sind gerüchteweise das Turnerheim und die Raths-Apotheke.

Von André Wirsing