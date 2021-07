Wie eine Familie: Das Team der Göttiner Feuerwehr setzt auf Zusammenhalt

Brandenburg/Havel

Menschen helfen ist ihr Ziel und Teamwork unverzichtbar. Im Einsatzbereich der Freiwilligen Feuerwehr Göttin leben 4500 Menschen, das Gerätehaus der Kameraden platzt aus allen Nähten.

Zur Galerie Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Göttin platzt aus allen Nähten. Ortswehrführer Bernd Karge zeigt der MAZ sein Team und Eindrücke aus der Wehr.

Teamwork statt Egoismus

„Wir sind ein Team, in dem sich jeder blind auf den anderen verlassen kann. Beim Kegeln darf man mal bockig sein, wenn man nicht alle Neune abräumt, hier kann Egoismus Leben kosten. Wir sind eine Mannschaft, in der Zusammenhalt und Kameradschaft zählt“, sagt Ortswehrführer Bernd Karge.

Er engagiert sich seit 1977 in der Göttiner Wehr und hat die Leidenschaft für sein Hobby in die Wiege gelegt bekommen. „Bei mir lag das Strahlrohr quasi neben der Nuckelflasche, schon mein Vater Werner und meine Mutter Erika waren in der Wehr“, sagt der 59-Jährige.

Schwarzes Schaf als Maskottchen Die Freiwillige Feuerwehr Göttin besteht seit 1928. Sie ist eine von neun Freiwilligen Wehren in Brandenburg an der Havel. Neben den 22 Mitgliedern der Einsatzabteilung engagieren sich 24 Kinder und Teenager in der Jugendwehr und 17 Ehrenamtler in der Alters-und Ehrenabteilung. Das Einsatzgebiet der Ehrenamtler reicht von den Bahnübergängen des Regionalexpress 1 (RE1) bis zur Stadtgrenze, bei größeren Einsätzen unterstützen die Retter auch die Brandenburger Berufsfeuerwehr. Das Maskottchen der Kameraden ist ein schwarzes Plüschschaf, das im Löschgruppenfahrzeug (LF) 10 sitzt. „Bislang hat es immer Glück gebracht“, sagt Ortswehrführer Bernd Karge.

22 Einsätze in diesem Jahr

In diesem Jahr haben die Kameraden 22 Einsätze erlebt, darunter einen Waldbrand an der Malge, bei dem die Retter am 14. Juni Glück im Unglück hatten. Eine Lok der Bahn sprühte am Schmöllner Weg Funken, die anschließend auf dem Boden landeten.

Dadurch entzündete sich Gras, es kam zu einem Waldbrand. Die Brandenburger Feuerwehr und Ehrenamtler aus Göttin mussten anrücken. Doch weil die Lok zwischen den Bahnübergängen hielt und das Signal für die Schranken blockierte, gab es Probleme.

Da die Strecke noch nicht gesperrt war, mussten die Kameraden abwarten. Erst nachdem die Lok ihre Fahrt fortsetzte, konnten die Retter den Bahnübergang passieren. Vor Ort löschten sie Glutnester und kämpften drei Stunden gegen die Flammen.

„Zum Glück stand der Wind günstig. Er trieb das Feuer auf die Gleise und nicht in den Wald. Wenn es anders gekommen wäre, hätten wir mehrere Stunden im Wald verbracht. Das war ein heißes Ding“, sagt Bernd Karge.

Erinnerungen an Brand im Krugpark

Dann erinnert er sich an seinen Start bei der Feuerwehr, bei dem ein Brand im Krugpark eskalierte. „Ein kleiner Brand ist uns entglitten und gelangte über den Temnitz. Dann waren wir drei Tage im Wald“, sagt der Ortswehrführer. Damals mussten Einsatzkräfte der Nationalen Volksarmee (NVA) mit einem Bergepanzer anrücken und Schneisen ziehen, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Bernd Karge denkt bis heute an den Brand und weiß, wie wichtig es für junge Retter ist, zu lernen. „Wir wollen Kinder sinnvoll beschäftigen. Hier lernen sie Disziplin, räumen auf und helfen. Das ist wichtig fürs Leben“, sagt der Ortswehrführer.

Hoffnung auf neues Gerätehaus

Er hofft, dass die Brandenburger auf die Waldbrandgefahr achten und keine Zigarettenkippen in die Natur werfen. Dann geht er durch die Räume der Wehr und spricht über ein Problem, den Platz im Gerätehaus. In der 27 Quadratmeter großen Umkleidekabine müssen sich Männer und Frauen gleichzeitig umziehen.

„Wir brauchen dringend mehr Fläche, ein Anbau ist sinnvoll. Langfristig wäre ein neues Gerätehaus sinnvoll. Unser Gebäude stammt aus dem Jahr 1993, das könnte die Jugendwehr nutzen“, sagt Karge.

Er macht klar, dass die Göttiner für die Ausbildung bei der Jugendwehr auf Hilfe der Schmerzker Kameraden angewiesen sind, die ihnen einen Mannschaftstransportwagen (MTW) ausleihen. Bernd Karge glaubt, dass die Göttiner Feuerwehr in den nächsten Jahren weiter wächst. Auch sein Nachbar Christian Edeler engagiert sich als Retter im Ehrenamt. „Die Feuerwehr steht für den Zusammenhalt im Ort. Deshalb bin ich hier“, sagt er der MAZ.

Familie mit Tradition

In der Wehr herrscht Aufbruchstimmung. Die Partnerschaft mit Kameraden aus dem luxemburgischen Ort Brandenburg läuft wieder an, alle Ehrenamtler sind vollständig geimpft, Ausbildungen starten neu. „Kinder und Jugendliche sollten einfach mal in der Wehr vorbei schauen und Eindrücke sammeln“, sagt Bernd Karge.

Sieben seiner Familienmitglieder engagieren sich in der Freiwilligen Feuerwehr Göttin, er ist stolz auf die Tradition. „Ich bin seit 44 Jahren mit dem Herzen dabei. Warum sollte ich etwas anderes machen? Unser Team ist toll und bei Wettbewerben können wir uns nur selbst schlagen“, sagt der Brandenburger und zeigt auf die Pokale im Gerätehaus.

Info: Die Ausbildung bei der Feuerwehr Göttin startet jeden zweiten Freitag, für Kinder und Jugendliche ab 16, für Erwachsene ab 18 Uhr.

Von André Großmann