Bewegende Worte: Junge Mutter schreibt über den Tod ihrer Tochter

Brandenburg/H

Viele Menschen nehmen in diesen Stunden Anteil an dem Schicksalsschlag einer jungen Mutter aus Brandenburg/Havel. Deren Tochter ist tot auf die Welt gekommen.

Claudia Sprengel (31) erzählt auf ihrer Facebook-Seite öffentlich, dass sie ihr Kind am vergangenen Sonntag bei der Geburt verloren habe. In bewegenden Worten schildert sie, was ihr durch den Kopf geht und wie sich der Verlust anfühlt.

Viele Zuspruch und Anteilnahme

Innerhalb weniger Stunden reagieren mehrere hundert Menschen und spenden der jungen Frau mit vielen guten Worten Zuspruch, Anteilnahme und auch Trost.

Die Historikerin Claudia Sprengel ist für die Linken in Brandenburg aktiv, leitet das Wahlkreisbüro der Bundestagsabgeordneten Anke Domscheit-Berg und engagiert sich als Stadtverordnete in der Kommunalpolitik. Mit Selbstzweifeln, aber auch mit Tapferkeit wendet sie sich an diesem Montag an die Öffentlichkeit.

„Wie soll man über das Unaussprechliche schreiben?“, heißt es in ihrer Botschaft. Es ist kein Tabubruch, aber es ist schwer. „Ich habe meine kleine Tochter gestern verloren, nach fast zwei Wochen Kampf. Ich kann es noch nicht begreifen. Vielleicht werde ich das nie.“ So schildert es die Brandenburgerin.

Die Eltern hatte Pläne mit Tilda

Das Mädchen, auf das sich die Eltern so freuten, heißt Tilda. Mutter und Vater hatten Pläne: Was sie dem Kind vorlesen und mit ihr erleben würden, malten sich aus, wie sie sein und wofür sie sich interessieren würde.

„Das alles wird nie sein“, schreibt die traurige Mutter im weltweiten Netz. Sie schildert den Kampf um ihr Kind im Krankenhaus und in der Zeit davor: „An einem Tag war alles gut im Ultraschall und am nächsten gingen die Beschwerden los, alles schien verloren.“

Zwischen Angst und Isolation

Es folgten fast zwei Wochen zwischen Bangen, Hoffnung, Angst und Isolation. Tilda wurde geboren, aber sie konnte noch nicht leben. Claudia Sprengel fühlt und spricht als Mutter: „Wir hielten sie im Arm, sehr lange. Wir haben mit ihr geredet und ihr versprochen, stark zu sein und zu kämpfen.“

Die Fotografin Liane Kapitzki fotografiert ehrenamtlich bei der Organisation „Dein Sternenkind“ das erste und letzte Bild für Eltern, deren Kind vor, während oder nach der Geburt sterben. Quelle: Liane Kapitzki

Sich in dieser schwierigen Lebensphase öffentlich mitzuteilen, fällt der Brandenburgerin nicht leicht. Sie wisse nicht, ob das angemessen ist, sie sei hin und her gerissen.

Die in Rathenow geborene und in Premnitz aufgewachsene Frau nennt zwei Gründe, aus denen sie sich dafür entschieden hat. Sie will zum einen zeigen, dass Tilda da war. Das Schreiben über sie mache sie real. „Jedes Wort ist ein Beweis ihrer Existenz“, heißt es in der Facebook-Botschaft.

Kontakt zu anderen Sternenkinder-Eltern

Zum anderen möchte Claudia Sprengel Menschen finden, die Ähnliches erlebt haben. Die das Gefühl kennen, das eigene tote Kind in den Armen zu halten und sein Gewicht zu spüren. Die sich mit Schuldfragen quälen.

Zugleich möchte die Brandenburgerin in ihren schweren Stunden anderen Eltern von sogenannten Sternenkindern Mut machen, sie sogar trösten, wenn sie sich „furchtbar einsam fühlen“. Sie ruft diesen Eltern aus der Ferne zu: „Ihr seid nicht gezwungen, dass für euch zu behalten und im Stillen zu leiden.“

Triggerwahrnung: Tod/ Sternenkinder In den letzten Tagen wurde es ruhig hier, einige wussten das ich krank oder im... Gepostet von Claudia Sprengel am Montag, 11. Mai 2020

Der viel beachtete Eintrag endet mit den Worten: „Ich will kämpfen für meine Tilda und das mache ich auf meine Weise, hier in diesem Raum und wo ich kann.“

Liebe geht nicht verloren

Dieses Versprechen habe sie ihrem Kind gegeben. das ich ihr gab und das lässt mich gerade nicht zerbrechen. „All die Liebe, die ich für dieses kleine Bündel empfinde, geht nicht verloren“, schreibt Claudia Sprengel.

Innerhalb von nur drei Stunden haben 250 Menschen auf den emotionalen Facebook-Eintrag reagiert. Hundert Frauen und Männer haben Claudia Sprengel geantwortet. Niemand böse. Sehr viele mitfühlend und bewegt, solidarisch und tröstend, menschlich gerührt.

Die Botschaft von Elisabeth Scholz

Aus den vielen guten Worten ragt die Botschaft einer älteren Frau vielleicht besonders heraus. Elisabeth Scholz gehört wie Claudia Sprengel den Brandenburger Linken an und war viele Jahre Stadtverordnete. Sie schreibt:

„Meine liebe Claudia, ich habe es fast so erlebt, wie du es beschreibst, vor 52 Jahren! Meine Tochter habe ich immer noch bei mir. Sehe ich eine Frau, die mir gefällt und das Alter stimmt, dann denke ich immer, dass sie es sein könnte. Die Traurigkeit wird bleiben, aber die Liebe zu ihr wird dich ein Leben lang begleiten. Lass dich umarmen und sei stark.“

Viele Frauen und Männer, die Zuspruch geben, haben das Bedürfnis, Claudia Sprengel in den Arm zu nehmen. So wie Lila Triolet, Mutter von inzwischen 29 Jahre alten Zwillingen, die vor 36 Jahren ihren Philipp verloren hat.

Diese Mutter schreibt: „Einen Namen geben und das Verabschieden sind ganz wichtig, auch wenn es so unendlich traurig ist und so weh tut.“

Von Jürgen Lauterbach