Wie eine Tiefgarage Stadtgeschichte ans Licht befördert

Brandenburg/H

Auf einer glasierten Ofenkachel steht in französischer Sprache ein englischer Sinnspruch: „Honi soit qui mal y Pense“ (Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt) – das war ein Motto des exklusivsten englischen Hosenbandordens, den es seit Mitte des 14. Jahrhundert gibt. Die Fliese ist etwas jünger, sie stammt aus dem späten 17. Jahrhundert und trägt das Monogramm des Kurfürsten Friedrich III., der sich 1701 zu Preußens König Friedrich I. krönen ließ.

Dem Adler fehlt der Kopf

Unglücklicherweise fehlt der Fliese das Stück, auf dem der Kopf des Adlers zu sehen gewesen wäre. So wissen die Archäologen um Grabungsleiter Torsten Geue nun nicht, ob es der preußische oder der brandenburgische Adler ist. Das Fundstück gehört zum Kachelofen einer eher begüterten Familie, die einst in der Neustadt residierte.

Grabung seit Januar

Das Grabungsteam hat seit Januar die Fläche hinter dem Flakowski-Haus-Ensemble bis zur Lindenstraße beackert, die archäologischen Arbeiten waren mit den Bauherren Wilhelm Schomaker und Eike Beitz abgestimmt – jetzt kann der Bau der nur halb versenkten Tiefgarage beginnen.

Große Fläche ist selten

„Das große Glück ist, dass wir mit rund 500 Quadratmetern erstmals eine solch große zusammenhängende Fläche in der Neustadt untersuchen können“, sagt Joachim Müller von der Denkmalbehörde.

Eine große Fläche bietet die Chance auch viel zu finden. Das haben die Archäologen am einstigen Flakowski-Haus auch gut genutzt und vielfältige Funde ans Tageslicht gebracht.

Auch für ihn brachte die große Grabung Überraschendes: Direkt an der Lindenstraße fand er in der Erde einen Sandkeil, der zur Schüttung der Stadtmauer gehört. „Endlich können wir die Daten einigermaßen zuordnen.“ Das Sand-„Fundament“ stammt aus dem 13. Jahrhundert, die Stadtmauer soll um 1300 entstanden sein. „Die Mauer ist ja einige Kilometer lang, da werden unsere Vorfahren eine Weile dran gebaut haben.“

Rätselhafte Schächte

Das Grabungsteam musste sich erst durch etwa 1,50 Meter tiefe barocke Auffüllungen – also Bauschutt – kämpfen. Dann traf es auf Zeugnisse aus der Zeit der Stadtgründung also um 1200 – Pfostenreihen und Gruben. Gefunden wurden auch mittelalterliche einfache Keller mit etwa 2,50 Quadratmetern Grundfläche. Interessanter waren allerdings einige jeweils rund 1,80 Meter tiefe Schächte mit etwas mehr als einem Meter Grundfläche. Die Schächte waren mit Holz ausgekleidet, der Inhalt wird nun in spezialisierten Laboren auf seine chemische Zusammensetzung geprüft.

Suche nach Kloaken

„Wir haben beispielsweise in Brandenburg an der Havel bisher noch keine reinen Kloaken nachweisen können. Es gab auch Theorien, das Fäkalien in Kisten und Fässern gesammelt und damit Handel getrieben wurde“, sagt Müller.

Sicher nachgewiesen wurden zahlreiche Tierfunde: Pferde, Rinder, Schafe, ein Hund. „Die Strukturen waren gut erhalten, die Tiere sind definitiv nicht gegessen worden“, erläutert Geue. Wenn beispielsweise Rinder krank waren, wurden sie nicht geschlachtet, sondern irgendwo vergraben.

Premiumlage hinterm Stadttor

Platz genug war ja: Die Häuser in der heutigen Hauptstraße galten als Premiumlage – kurz hinterm Stadttor, mit eigenem Hof, diversen Kellern und Brunnen. Das alles wurde an dieser Stelle nachgewiesen.

Keramik aus den Niederlanden

Und die Archäologen fanden sogar noch mehr: Kurz über dem Sand weisen sie eine spätneolithische Kulturschicht um 2500 vor Christi nach. Darin eingetreten fanden sie Keramikscherben und geschliffene Feuersteinklingen. Sogar eine Import-Keramik – damals sogar schon glasiert, stammt sie wohl aus dem Gebiet der heutigen Niederlande.

Solche Grabungen sind immer Gemeinschaftswerke: Daran beteiligt waren nicht nur Müller und Geue, sondern auch Stadtarchäologe Stefan Dalitz, ein BWL-Student, eine Studentin der Geo-Ökologie sowie eine Absolventin des Freiwilligen Sozialen Jahres.

Von André Wirsing