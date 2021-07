Brandenburg/H

Manchmal liegt der perfekte Ausbildungsplatz vielleicht nicht so nah, wie man es gern hätte. Für Janina Schmitt ist das kein Problem. Die junge Frau aus Nordhessen fährt nach dem Abitur für ihre Ausbildung von Baunatal rund 300 Kilometer weit nach Kirchmöser und ist inzwischen Wahlbrandenburgerin.

Zwei Jahre nach der Entscheidung für ihren Wunscharbeitgeber Deutsche Bahn ist die Frau 20 Jahre alt und hat ihren Abschluss als umwelttechnische Assistentin in der Tasche. Mit Bestnoten, wie Philipp Tentrop versichert. Der Wirtschaftsingenieur leitet den Umweltservice der Deutschen Bahn am Bahntechnikerring in Kirchmöser seit rund drei Jahren.

Das Bahnunternehmen übernimmt regelmäßig seine zwei bis drei Auszubildenden im Jahr. Für Janina Schmitt ist es keine Frage, dass sie dort weiterarbeiten möchte, wo sie alle Abteilungen kennengelernt hat. Zumal sie am Ende mit entscheiden durfte, wo sie ihr Wissen und ihr Können am liebsten einbringen will.

Ihre Wahl fiel auf die Messstelle. Wer sich darunter einen Job am Labortisch mit Reagenzgläsern vorstellt, liegt nicht ganz richtig. Janina darf und muss ihren Arbeitsplatz in Kirchmöser regelmäßig verlassen. Sie ist immer wieder im Außendienst.

So steht nächste Woche eine Fahrt nach Cottbus an, wo ein Triebwagen darauf wartet, auf mögliche Belastungen hin untersucht zu werden. „Staub und Lärm zum Beispiel“, erklärt Janina Schmitt. In ihrer Arbeit geht es also um Messungen zum Arbeitsschutz.

Die umwelttechnische Assistentin sammelt an Ort und Stelle Proben, die sie anschließend weiterreicht. Etwas später erhält sie die Messergebnisse und schreibt dazu Gutachten.

„Mir gefällt die Abwechslung in meiner Arbeit“, schwärmt die junge Frau, die nach dem Abitur zielstrebig im Internet nach einer geeigneten Ausbildung in Richtung Umwelt gesucht hat und dabei auf den Umweltservice der Deutschen Bahn im Brandenburgischen gestoßen ist.

Zu dessen Kernleistungen zählen Messungen und Inspektionen an Arbeitsplätzen, technischen Anlagen und Fahrzeugen, physikalische, chemische und mikrobiologische Analysen im Umweltlabor sowie umwelt- und geotechnische Untersuchungen von Oberbau, Gebäuden und Anlagen.

Auch Schotter wird untersucht

Kunde des Umweltservice mit seinen rund 125 Beschäftigten ist neben Privatleuten und Auftraggebern wie Kraftwerken in allererster Linie die Deutsche-Bahn-Tochter DB Netz.

Die Chemiker, Umwelttechniker, Bauingenieure und anderen Experten aus Kirchmöser können in ihren diversen Laboren unterschiedlichstes Material untersuchen – vom Wasser bis zum Schotter.

Schotter von den Bahnstrecken zum Beispiel kann verunreinigt sein und somit Schadstoffe an die Umwelt abgeben. Nach den Analysen im Labor entscheidet sich, ob der jeweilige Schotter weiter zu gebrauchen ist, ob er behandelt werden kann oder ob er ausgetauscht und entsorgt werden muss.

Als Auszubildende hat Janina Schmitt alle Stationen und Labore durchlaufen. Die meiste Zeit wurde sie in der Berufsschule in Hannover auf ihren heutigen Beruf vorbereitet. Ein Grundverständnis für Chemie, Biologie und Ökologie sollte man mitbringen, empfiehlt sie möglichen Nachahmern.

An ihrer Arbeit in der Teststelle schätzt die Assistentin, dass sie ihre sozialen Kompetenzen und ihre Kontaktfreudigkeit einbringen kann. „Ich arbeite nicht nur im Labor, sondern habe mit vielen Kunden direkten Kontakt“, versichert Janina Schmitt.

Späteres Studium nicht ausgeschlossen

Die Zukunft in Brandenburg liegt vor ihr, nachdem sie ohne große Mühe eine Wohnung in der Neustadt von Brandenburg an der Havel gefunden hat. Mit ihrem Einkommen kann Janina Schmitt den eigenen Lebensunterhalt gut bestreiten. Erst einmal möchte sie nun praktische Berufserfahrung sammeln. Die Option auf ein späteres Studium hält sie sich offen.

