Wie eine verkehrsberuhigte Altstadt aussehen könnte

Brandenburg/H

Eine Ideallösung, die nur Vorteile bringt, gibt es nicht für eine Beruhigung des Verkehrs in der Altstadt. Doch hat Verkehrsplaner Rolf Beyer den Versuch unternommen, gleich

Verkehrsplaner Rolf Beyer. Quelle: Jacqueline Steiner

neun denkbare Varianten einer Verkehrsbeeinflussung zu beschreiben. Diskutiert werden sollen die Ansätze nicht nur im Stadtentwicklungsausschuss, sondern auch im Verkehrsforum für die Stadt.

Variante 1: Komplettes Sperren der Mühlentorstraße vor der Ziegelstraße. Das unterbindet zwar dort den Verkehr, der über die Ziegel-, Gero-, Brielower und Rathenower Straße geleitet wird, bringt aber wenig Verringerung des Durchgangsverkehrs durch die Altstadt. In der Bergstraße wird dann sogar mehr Verkehr erwartet, ebenso an Parduin und Altstädtischem Markt. Dort sowie in der Plauer Straße müssten sogar zusätzliche Fußgängerüberwege geschaffen werden. Das Umsetzen würde knapp 30.000 Euro kosten.

Bergstraße kann auch gesperrt werden

Am Mariengrund könnte es einen versenkbaren Poller in der Bergstraße geben. Quelle: Rüdiger Böhme

Variante 1 a: Zusätzlich zur Mühlentorstraße wird die Bergstraße gesperrt – mit Sackgassenschildern an beiden Einfahrten und einem großen versenkbaren Poller in Höhe Mariengrund. Das hilft den gesperrten Straßen, erzeugt wiederum an Markt und Parduin eher Mehrverkehr. Diese Variante würde knapp 50.000 Euro kosten.

Variante 2 a und 2 b: Beide werden nicht weiter verfolgt. Sie sahen die Vollsperrung der Mühlentorstraße sowie ein Einbahnstraßensystem Plauer Straße/Altstädtischer Markt/Parduin in die eine sowie über die Bergstraße in die andere Richtung vor.

Vollsperrung und Einbahnstraße

Variante 3 und 3 a: Vollsperrung Mühlentorstraße, Einbahnstraßensystem wie bei Variante 2 plus Einfahrverbote entweder Am Parduin Richtung Nicolaiplatz sowie in der Plauer Straße (Höhe Ritterstraße) in Richtung Altstadt-Markt. Sollte die Einbahnstraßenregelung andersherum erfolgen, ändern sich auch die Beschilderungen.

Das bringt aber viele Probleme mit sich: es muss kontrolliert werden, die Polizei muss dem zustimmen. Es gibt mehr Durchgangsverkehr in der Bergstraße. Es muss beispielsweise geklärt werden, wie das Marienkrankenhaus aus beiden Richtungen erreichbar sein soll. In einer der beiden Varianten ist ein Ausweichverkehr durch die Bäckerstraße möglich. Die kosten blieben mit knapp 25.000 Euro im Rahmen.

Poller mitten auf dem Markt

Variante 4: Der Altstädtische Markt wird mit versenkbaren Pollern gesperrt – entweder zentral oder an den Zufahrten Rathenower und Plauer Straße. Die Mühlentorstraße wird nur in Richtung Grillendamm als Einbahnstraße ausgewiesen. Eine Regelung für diue bergstraße wäre notwendig, auch hier wird ein versenkbarer Poller erwogen. Anwohner und Busfahrer bekommen Chips oder Codes zum Absenken der Poller. Ver- und Entsorger bekommen eine zeitlich begrenzte Freigabe. Knapp 60.000 Euro würde diese Variante kosten.

Variante 5: Diese wird in dieser Form nicht weiter verfolgt. Sie sah ein Einbahnstraßensystem mit einer Einfahrt über die Rathenower Straße/Parduin sowie zwei Ausfahrten über Mühlentorstraße (nach Osten) sowie Plauer Straße (nach Westen) vor. Doch da hatte die Verkehrsbehörde Bedenken, unter anderem weil Busse entgegen der Einbahnstraße gefahren wären.

Sperrung wie zur Buga

Zur Buga 2015 war die Plauer Straße in Höhe des Humboldthaines bereits schon einmal gesperrt. Quelle: Rüdiger Böhme

Variante 6: Das wäre die Buga-Variante, also ein Durchfahrtsverbot für die Plauer Straße in Höhe Humboldthain. Das hatte es von Frühjahr bis Herbst 2015 schon einmal gegeben. Auch hier wäre ein versenkbarer Poller in der Bergstraße notwendig. Die Mühlentorstraße wäre nur Einbahnstraße in stadtauswärtiger Richtung.

Als Entscheidungshilfe für die Stadtverordneten hat Verkehrsplaner Beyer eine Übersicht mitgeliefert, in der die täglichen Verkehrsbelastungen für jede Straße in der Altstadt eingetragen sind. So fahren jeweils in 24 Stunden über den Nicolaiplatz 9932 Pkw und 381 Lkw, durch die Plauer Straße 8462 (262) Autos, über den Parduin 7885 (100) sowie durch die Mühlentorstraße 3824 (4) Fahrzeuge.

Über die Varianten wird an diesem Mittwoch der Stadtentwicklungsausschuss über die Varianten unterrichtet. Am 26. März werden diese im Verkehrsforum diskutiert.

Von André Wirsing