Wie es auf den Baustellen der Spittastraße läuft

Brandenburg/H

Die guten Nachrichten vorweg: Es wird fleißig gearbeitet an beiden Enden der komplett gesperrten Spittastraße. Und der Umleitungsverkehr rollt wieder so halbwegs flüssig.

Chaos entspannt sich

Es ist ja ein Brandenburger Phänomen, dass am ersten Tag volles Chaos herrscht, und an den beiden Folgetagen sich alles „hingeruckelt“ hat, weil die ortskundigen Autofahrer sich ihre eigenen Wege und Zeiten suchen, so dass sich alles ein bisschen verteilt. Auf der Gördenallee lief es im Gegensatz zum Montag am Dienstagvormittag entspannt, beinahe flüssig in beide Richtungen. Über den Klingenberg stauten sich in Richtung Zentrumsring die Fahrzeuge bis ans Ende der Straße zurück, die Wartezeit lag bei 20 Minuten.

Zur Galerie An beiden Enden der Spittastraße wird derzeit fleißig gewerkelt. Die Straße ist für zwei Wochen dafür komplett gesperrt, mindestens sechs Firmen müssen parallel und koordiniert arbeiten.

Busse kamen kaum durch

Schwierig ist es auch für die Verkehrsbetriebe. Ohnehin verkehrt die Straßenbahnlinie 2 seit der Vollsperrung der großen B-1-Brücke am 5. Dezember 2019 nicht, ersatzweise fahren Busse – als Linie 2 zum Umsteigepunkt Fontanestraße sowie als Expressbus zum Hauptbahnhof. „Wir hatten am Montagvormittag Verspätungen bis zu 50 Minuten auf dem Klingenberg, haben extra drei Fahrer nebst Bussen als Verstärkung eingesetzt, um etwas zu kompensieren“, sagt VBBr-Verkehrsmanager Christian Molowitz. Gleiches habe man am Nachmittag praktiziert.

VBBr schicken mehr Fahrzeuge

Am Dienstag reduzierten sich de Verspätungen etwas. In der Hauptverkehrszeit bis 8.30 Uhr waren es noch bis zu 30 Minuten. Zwei zusätzliche Busse fuhren. Gegen Mittag lagen die Verspätungen im erträglichen Rahmen bei fünf bis sechs Minuten, „das ist für uns sehr gut handelbar“.

Verständnis bei den Fahrgästen: Marvin Kabs beispielsweise ermahnt bei Facebook alle Passagiere auf der Linie 2: „Fahrt ein oder zwei Busse früher, weil der Bus wahrscheinlich Verspätung haben wird. Rechnet mit Stau ab Dreifertstrasse bis Fontanestrasse. Die Haltestelle Dreifertstrasse liegt als Übergang zwischen Südtor und Einsteinstrasse.“ Ergänzend schreibt er: „Dieser Beitrag geht nicht gegen die VBBr, sie versuchen viel, um uns einen reibungslosen Fahrplan zu ermöglichen.

Neuer Straßenabschnitt

Die ganze Umleitung für Autos und Busse war notwendig, weil in der Spittastraße gebaut wird. An der Zanderstraße entsteht ein neuer Straßenabschnitt. Der alte bei PitStop wird gekappt, die Überfahrt der einstigen Europakurve kurz vor dem Sprengen der Schrottbrücke „20. Jahrestag“ demontiert. Die neue Verbindung führt etwa 200 Meter nördlich der alten von der Zanderstraße entlang des Handwerkerhofes zur Spittastraße.

Viele Subunternehmer

Verantwortlich für den Bau des ebenfalls 200 Meter langen Abschnittes ist federführend die Firma Matthäi, die ihrerseits verschiedene Subunternehmer verpflichtet hat. Die Firma Elektro-Belitz aus Bad Belzig verlegt im Auftrag der Stadtwerke eine 15-Kilovolt-Mittelspannungsleitung sowie einige Lehrrohre für Telekommunikation und Datenleitungen.

Regenwasserleitung mit Problemen

Die Firma Leuer Tiefbau aus Krahne verlegt eine 300-Millimeter-Regenwasserleitung entlang der Trasse und bindet diese an das an der Zanderstraße vorhandene 400-Millimeter-Rohr an. Zudem bereitet sie 19 Regenwassereinläufe an der künftigen Fahrbahn vor. Doch es ist nicht ganz einfach, weil Betonteile zurechtgesägt werden müssen und die neue Leitung einer bestehenden Abwasserdruckleitung an einigen Stellen zu nahe kommt.

Die Firma L & T Transport- und Baustoffhandel hat acht Fuhren Bauschutt von der aufgerissenen Spittastraße abgefahren. 25 bis 26 Tonnen Schutt passen auf jeden Muldenkipper, alles landet in der eigenen Brechanlage nahe Schmerzke.

Kein reibungsloser Ablauf

Alle Firmen sind fleißig zugange, doch ganz reibungslos läuft es nicht. So zweifeln einige der Bauleute, ob der Fertigstellungstermin am 19. März gehalten werden kann. Am Montag beispielsweise wurde bereits ab 7 Uhr die Straße aufgebrochen, die Kipper aber erst um 9 Uhr bestellt. Andere verstehen nicht, warum die Matthäi-Crew zuerst die Borde setzt und nicht zuerst die Fahrbahn herstellt. Antworten wird es wohl erst am nächsten Freitag geben, ob das Zusammenspiel der Firmen geklappt hat.

Fräse am anderen Ende

Während der Einschränkungen wegen der Bauarbeiten für die neue Streckenführung der Spittastraße werden auch Ausbesserungen der Asphaltdecke vorgenommen, wie hier an der Kreuzung Spittastraße zur August-Sonntag-Straße. Quelle: Rüdiger Böhme

Am anderen Ende der Spittastraße lässt die Stadt bauen, nutzt die Zeit der Vollsperrung. Ein Team von BAB Asphaltbau Ziesar fräst in der gesamten Einmündung von der August-Sonntag-Straße flächendeckend den kaputten Belag ab und stellt eine neue Verschleißdecke her. Das geht ziemlich schnell, hier merkt man, dass das Team eingespielt ist.

Und auch die Berufsfeuerwehr nutzt die Chance der ebenfalls gesperrten August-Sonntag-Straße. Sie nutzt die Abwesenheit der Fahrzeuge, um die fünf an der Fahrbahn lliegenden Löschwasserbrunnen routinemäßig zu überprüfen.

Von André Wirsing