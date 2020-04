Einmal zum Corona-Abstrich und zurück

Brandenburg/H

Corona – das war bisher für mich in den vergangenen Wochen weit weg, erst in China, dann kam es mit Italien etwas näher und dann war ich plötzlich mitten drin. Gefühlt und wohl auch tatsächlich, als ich mit einem Mal in der Teststelle des Gesundheitszentrums am Brandenburger Hauptbahnhof saß.

Wie es dazu gekommen ist? Nun, ich hatte noch Anfang März Kontakt zu einer Freundin, die plötzlich krank geworden ist. Mit trockenem Husten und Fieber. Ihr Hausarzt hatte keinerlei Verdacht auf Corona. Er schrieb sie krank. Getestet wurde sie nicht. Wenig später wurde auch ich krank. Da fiel mir ein, dass die Freundin in Madrid zu Besuch war. Zu diesem Zeitpunkt, als ich krank wurde, war Madrid schon zum Corona-Hotspot in Spanien geworden.

Madrid, das ist die Stadt, aus der uns furchtbare Bilder erreichen von Menschen, die sich mit Covid-19 infiziert hatten und auf Klinikfluren auf dem Boden liegen, weil alle Krankenhausbetten schon belegt sind. Schlimme Zahlen kommen aus Madrid von Hunderten Menschen, die allein binnen 24 Stunden gestorben waren an diesem schrecklichen Virus.

Halsweh wird dringlicher

Und plötzlich hatte mein Halsweh doch eine andere Schmerzskala erreicht, plötzlich fragte ich mich, muss ich mich nicht testen lassen. Meine Freundin war längst wieder gesund, aber ich fühlte mich noch mit den Erkältungssymptomen geplagt. Auch wenn ich schon seit Wochen im Homeoffice war, meine Interviews möglichst telefonisch führte, wollte ich Gewissheit, für mich und auch für meine Familie. Die Kontaktsperre sehe ich als sinnvoll an und halte sie ein. Auch mein Freund und ich haben uns Distanz auferlegt, um nicht die insgesamt sechs Kinder zu gefährden, die zur Patchworkfamilie zählen.

Der Raum ist desinfiziert und die Schutzkleidung für diesen Tag abgelegt: Feierabend am Mittwochnachmittag für Tabea Ramin, Jonas Rast und Anja Schalinski (v.l.). Quelle: Marion von Imhoff

Ich rufe meine Hausärztin an, die hört sich meine Schilderungen an. Über ein Online-Portal macht sie mir einen Termin im Testzentrum. Dort soll ich Punkt 11.50 Uhr vor der Tür stehen und warten. Über das Gesicht ziehe ich mir noch eine Atemschutzmaske, die ich im Haus habe, und streife Gummi-Handschuhe über. Nun stehe ich da im kalten Wind mit Gedanken, die zwischen Madrid und mir schweifen.

Höhle des Löwen

Zu sagen, ich sei nicht nervös, wäre gelogen. Es ist, als zöge ich in die Höhle des Löwen, wer auch immer in Verdacht steht, Corona zu haben, er kommt hier her.

Die Tür geht auf und meine Nervosität ist wie weggeblasen. Eine junge Frau mit Gesichtsmaske, Schutzvisier, Handschuhen und fast bodenlangem Schutzkittel über ihrer medizinischen Arbeitskleidung begrüßt mich. In den rund 200 Quadratmeter großen leer stehenden Geschäftsräumen eines früheren Bioladens sind im vorderen Teil – jeweils mit großem Abstand zu einander – gut zehn Stühle verteilt. Auf einem Tisch steht ein Karton mit Einmal-Masken, Handschuhen, Desinfektionstüchern und -spender.

Ein älteres Paar sitzt sich dort gegenüber. Er mit einem Rollator. Beide tragen Masken und Handschuhe. Ich setze mich neben die Tür. In der Mitte steht die Medizinstudentin Tabea Ramin. Die Berlinerin studiert an der Medizinischen Hochschule Brandenburg im fünften Semester. Ich kann ihr alle meine Fragen stellen, sie antwortet ruhig und freundlich.

Nur leise Stimmen

Dann wird der ältere Herr zum Test gebeten. Namen fallen hier nicht. Tabea Ramin begleitet ihn zu einem kleinen Lift zum etwas höher gelegenen Teil des Raumes. Dort sind weiße Paravents aus Stoff aufgestellt. Es sind nur leise Stimmen zu hören.

Wenige Minuten später ist die ältere Frau dran. In der Zeit kommt ein Mittvierziger herein, er hat seinen eigenen Mundschutz dabei, der ihm zunächst herunterfällt in der Aufregung. Dann streift auch er sich ihn über, nimmt auf einem einsam stehenden Stuhl Platz. Niemand spricht ein Wort. Jeder scheint in seinen Gedanken. Ich überlege, wen ich informieren muss, sollte das Ergebnis positiv sein.

300 Menschen getestet

„Die Atmosphäre ist ruhig und freundlich“, sagt später Milena Schaeffer-Kurepkat, die ärztliche Direktorin des Gesundheitszentrums Brandenburg GmbH. Die Allgemeinmedizinerin gehört zu jenen Ärzten, die dort abwechselnd Dienst tun. Im Moment testet das Zentrum rund 40 Personen am Tag. Die Termine werden im Fünf-Minuten-Takt vergeben. „Wir können die Kapazitäten auch noch hochfahren. Wir fahren auf Sicht“, sagt Milena Schaeffer-Kurepkat. Bisher wurden etwa 300 Menschen seit Eröffnung des Corona-Test-Zentrums vor mehr als zwei Wochen getestet.

Zum Team gehört jeweils ein Arzt, eine Arzthelferin und zwei Medizinstudenten. Sie alle tragen Schutzbrillen, Masken, lange Schutzkittel und Handschuhe. „Alle sind vermummt“, sagt Milena Schaeffer-Kurepkat. „Das wirkt vielleicht ein wenig furchteinflößend. Aber alle Patienten sind sehr kooperativ und vernünftig. Wir versuchen ihnen die Aufregung zu nehmen.“

Fühle mich gut aufgehoben

Bei mir gelingt das glänzend. Ich fühle mich gut aufgehoben, geschützt durch die Vorsichtsmaßnahmen. So wird jeder Stuhl neu desinfiziert, sobald er frei wird. Nun werde ich aufgerufen, die junge Frau, die mich bereits in Empfang genommen hat, lächelt mir aufmunternd zu. Die Stimmung der übrigen Patienten scheint ruhig, aber angespannt zu sein.

Ich gehe die drei Stufen hoch, trete hinter die Paravents, da schauen mich drei freundliche Augenpaare an, mehr ist von den Mitarbeitern dort nicht zu erkennen. Es sind neben der Ärztin die Arzthelferin Anja Schalinski und der Medizinstudent Jonas Rast, der an der Uni in Leipzig immatrikuliert ist und aus Brandenburg stammt.

„Bitte tapfer sein“

Es steht dort eine Liege, natürlich auch sie frisch desinfiziert, ein Schreibtisch, an dem Anja Schalinski arbeitet. Jonas Rast nimmt mir meine Chipkarte ab, desinfiziert sie und schiebt sie in das Lesegerät, dann wird mein Name ausgedruckt, auf ein Teströhrchen geklebt. Daraus wird ein kleines Stäbchen gezogen und damit in der Hand tritt eine Ärztin auf mich zu.

„Ganz ruhig bitte, machen Sie bitte den Mund auf und tapfer sein“, sagt sie. Ich gehorche und versuche es mit der Tapferkeit. Es ist schon ein wenig unangenehm und geht auch nicht flugs, sondern dauert ein paar Sekunden. Dann ist der zweite Abstrich in der Nase dran. Dort tut es ein wenig weh. „Taper sein, tapfer sein“, bittet mich die Medizinerin. „Wir müssen es gründlich machen, damit der Test aussagekräftig ist, es tut mir leid“, entschuldigt sich die Ärztin. Die Spitze ist blutig, als sie den Stab wieder herauszieht und in das Röhrchen steckt. Es ist überstanden. Nun tickt meine Corona-Test-Uhr.

Sollte der Test den Corona-Nachweis bringen, bekäme ich einen Anruf vom Gesundheitsamt, frühestens am Abend. Oder meine Ärztin informiere mich, sagt man mir. Es wird aber wohl bis zum nächsten Tag dauern.

Wieder zurück in Normalität

Ich ziehe meine Maske wieder über Mund und Nase, verabschiede mich und verlasse die Teststelle. Am Auto angelangt, bin ich wieder in der Normalität. Weit und breit bin ich hier der einzige Mensch mit Maske. Ich bin zwar ruhig, aber mulmig ist mir schon.

„Etwas mulmig ist mir auch, wenn ich dort bin“, sagt mir am nächsten Tag im Interview die Wusterwitzer Ärztin Solveig Adel. Die Allgemeinmedizinerin deckt die Nachmittagsschichten in der Teststelle mit ab. Sie gehört zum Ärztenetzwerk Brandenburg. Vormittags sind dort Ärzte des Gesundheitszentrums im Einsatz. „Man ist als Arzt dort direkt an der Front. Manchmal fühlt man sich auch überrollt und überfordert.“ Warm ums Herz wird Solveig Adel, wenn ihr Patienten Desinfektionsmittel und Masken von Zuhause vorbeibringen in die Praxis in Wusterwitz, damit sie dort genügend hat. Dafür empfinde sie tiefe Dankbarkeit.

Zu wenige Kittel

Gut ausgestattet mit all diesen so wichtigen Schutz-Utensilien scheint die Teststelle zu sein. Doch da irre ich: „Noch haben wir genug, aber es wird nicht lange so bleiben“, sagt Anja Schalinski. „Das Hauptproblem sind die Kittel. Dabei sind wir schon so sparsam, wie es nach den Richtlinien überhaupt geht.“

Auch wenn die Arbeit ihnen viel abfordert, strahlen sie alle Zuversicht aus. Der Zusammenhalt der Kollegen sei groß, sagt dazu Milena Schaeffer-Kurepkat. „Die Arbeit ist ungewohnt, wir müssen sehr flexibel sein. Jeden Tag gibt es eine neue Situation.“ Und dann fügt sie hinzu: „Wenn man überhaupt etwas Positives sagen kann über diese Zeit, dann ist es die gute Zusammenarbeit mit den Kollegen und Institutionen.“

Am nächsten Tag um 9.51 Uhr ruft mich meine Hausärztin an. „Ich habe Ihr Testergebnis. Es ist negativ. Alles gut.“ Für diese erleichternde Nachricht danke ich allen im Team sehr.

Von Marion von Imhoff