Wie es mit dem Wohngebiet der alten Ziegelei weitergeht

Es wird wohl noch ein Jahr dauern, bis die innerstädtischen Wohngrundstücke auf dem Areal der alten Ziegelei zwischen Deutschem Dorf und Neustädtischer Wassertorstraße an Interessenten verteilt werden. Die Nachfrage ist hoch, nach einem ersten Ansturm sind gut zwei Dutzend ernsthafte Interessenten übrig geblieben, bestätigt Angelika Köhler, Chefin des städtischen Liegenschaftsbetriebes GLM.

Niemand wird vergessen

„Einige haben sich per E-Mail gemeldet, andere haben an die Stadtplanung geschrieben. Vorrangig handelt es sich um junge Brandenburger, auch viele Familien.“ Große Bauträger und Investoren hätten ohnehin keine Chance. Die Anträge und Interessenbekundungen werden bei GLM gesammelt und verwahrt. „Wir haben allen mitgeteilt, dass wir uns melden, wenn klar ist, in welcher Form wir ausschreiben und vergeben sowie zu welchem Preis.“ Es müsse keiner Angst haben, übergangen oder vergessen zu werden, verspricht Angelika Köhler.

Planverfahren dauert noch an

Es dauert aber noch. „Wir haben gerade erst das Bebauungsplanverfahren begonnen, im September hoffen wir auf den Beschluss zur Auslegung, dann werden die Träger öffentlicher Belange beteiligt“, sagt Stadtplanerin Andrea Kutzop. Dann würden noch Für und Wider der Planfestlegungen abgewogen und der Festsetzungsbeschluss vorbereitet.

Vorschlag zum Jahresende

„Erst kurz vor Abschluss machen wir uns Gedanken um die Grundstücksvergabe, zuvor geht es noch um Fragen wie Art und Zeit des Erschließens oder um einen Parzellierungsplan.“ Erst gegen Jahresende will sich die Stadtplanerin dazu mit der GLM-Chefin zusammen setzen, schließlich sei die Liegenschaftsverwaltung fürs Vermarkten zuständig, das gehe erst, wenn die Planer fertig sind.

Maximal 20 Häuser

Am Ende stehen auf dem nur 0,7 Hektar großen Areal nur 16 bis maximal 20 Grundstücke zur Verfügung. Es werden auch keine frei stehenden Einfamilienhäuser sein, am wahrscheinlichsten ist eine Art Reihenhausbebauung in Vierer- oder Sechser-Blöcken.

Auf Bauflächen zwischen 3500 und knapp 3900 Quadratmetern könnten die Grundstücke entstehen. Übrig bleiben immer noch jeweils um die 3000 Quadratmeter Verkehrs- und 400 bis 500 Quadratmeter Grünflächen.

Viele Vorzüge des Baugebiets

Auch wenn kein direkter Zugang zur oberen Havel möglich sein wird, weil das vom VHS-Bildungswerk genutzte Gebäude stehenbleibt, sind die Nähe zum Wasser und die zentrale Lage mitten in der Neustadt große Vorzüge des Baugebiets. Zudem liegt es absolut ruhig fernab des Verkehrslärms.

Ziegelei seit 14. Jahrhundert

Das Areal beherbergte seit dem 14. Jahrhundert eine Ziegelei, ist sogar auf dem Stadtplan von Hedemann von 1722/24 mit Scheune und Ofen deutlich eingezeichnet, diente bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als Ratsziegelei der Neustadt.

Heute wilder Parkplatz

Zurzeit ist es ein mehr oder weniger wilder Parkplatz, an dessen Rändern es grün wuchert. Dazu ist die Fläche aber zu schade, deshalb strebt die Verwaltung eine städtebauliche Entwicklung an dieser Stelle an. Sie will dabei selbst bestimmen, deshalb wird das Areal auch nicht im Paket verkauft.

Kommune gehört Hauptfläche

Der Kommune gehört der allergrößte Teil der Fläche, ein Grundstück erwarb sie von einer Erbengemeinschaft, ein weiteres gehört einer Privatperson, die sich aber freiwillig am Entwickeln der Gesamtfläche beteiligt.

Fördermittel fürs Planen

Der Stadt selbst fiel die Entscheidung zum Selberplanen auch nicht sonderlich schwer, weil sie ohnehin nicht auf irgendwelchen Kosten droht sitzenzubleiben: Sie kann den Verkaufspreis bestimmen und bekommt beispielsweise auch das Planverfahren aus Fördermitteln für den „Städtebaulichen Denkmalschutz“ bezuschusst, weil das Projekt mitten im Sanierungsgebiet liegt.

Von André Wirsing