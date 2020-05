Wie es mit der Brücke über den Jakobsgraben weitergeht

Brandenburg/H

Es sieht aus, als tue sich nichts an der Baustelle für die neue Brücke, welche über den Jakobsgraben hinweg die Friesenstraße und das alte Busbahnhofareal an der Bauhofstraße verbinden soll.

Arbeiten am Fundament

Peter Reck ist der städtische Brückenexperte. Quelle: Rüdiger Böhhme

Im vergangenen Herbst hatte die Firma HTK Hoch-, Tief- und Kulturbau HTK aus Wusterhausen/ Dosse den Zuschlag für den Bau bekommen und im November das Baufeld geräumt. „An diesem Donnerstag oder Freitag werden sie wieder auf der Baustelle sein und mit den Arbeiten an den Fundamenten beginnen“, sagt der städtische Brückenexperte Peter Reck.

Im Stück vorgefertigt

Die Zeiten dazwischen bis zur Übergabe im nächsten Frühjahr würden genutzt, unter anderem für die Ausführungsplanungen, Statikberechnungen und Prüfungen. Zudem werde das Bauwerk in einem Stück vorgefertigt und am Ende eingehoben.

Der Graben ist an dieser Stelle 18,50 Meter breit, das Bauwerk wird eine Länge von 28 Metern haben. Wegen der Eigentumsverhältnisse an den benachbarten Flächen muss ein kleiner Bogen eingearbeitet werden. Dieser hat einen Radius von 48 Metern, der Schwung fällt also relativ sanft aus auf der kurzen Strecke. Die Brücke ist eine Metallkonstruktion, unten ist ein geschweißter Stahlkasten mit Rippenschutz, darauf liegt eine Stahlplatte mit Epoxidharzbeschichtung. Die insgesamt 73 Meter langen Geländer bestehen aus bogenförmigen Pfosten mit Seilfüllung, der Handlauf ist aus Edelstahl.

Stützen vor der Einfassungsmauer

Gegründet wird auf Spundwandkästen, die mit Beton verfüllt sind, daraus erheben sich die Stahlbetonstützen. Die Kästen werden im Wasser vor den verklinkerten Einfassungsmauern versenkt, berühren diese also nicht.

Geplant hatte das Vorhaben die Firma Köber-Plan, die Kosten werden zu je einem Drittel von Stadt, Land und Bund über das Stadtumbauprogramm getragen.

Sicherer Schulweg

Künftig können beispielsweise die Schüler des Von-Saldern-Gymnasiums über die Franz-Ziegler- und die Friesenstraße zu der Brücke gelangen, auf der anderen Seite des Grabens wird es eine provisorische Wegeführung bis zur Bauhofstraße geben. Im Zuge des Haltestellenneubaus nahe des neuen Kinderhauses wird das Queren der Straße sicherer, dann führt der Weg bis zum Mühlengraben, von dort weiter zum Steintorturm.

Von André Wirsing