Wie fetter Sound die Katharinenkirche beschallt

Brandenburg/H

Er spielt die nunmehr größte Orgel in ganz Ostdeutschland und hat nach fast zwei Jahren des Sanierens und Ausbaus nun unfassbare Möglichkeiten zum Musizieren. Kirchenmusikdirektor Fred Litwinski ist die kindliche Freude am Spiel anzumerken als er demonstriert, was auf seinem Instrument nun möglich ist.

Zur Galerie Das Orgelwerk in Sankt Katharinen stammt von drei Orgelbauern: Der Prospekt von Wagner, die „alte“ Orgel von Sauer, die neue von Schuke – immer dem Zeitgeist angepasst. Nun ist sie beinahe perfekt.

Schönster Arbeitsplatz der Welt

Häufig schleicht er sich morgens und abends in die Kirche, um darauf zu spielen. „Ich kann mir keinen schöneren Arbeitsplatz auf der Welt vorstellen.“ Noch immer genießt er den Blick von seiner Orgelempore hinunter ins große Kirchenschiff von Sankt Katharinen. Und das nach so langer Zeit: 1988 hat er hier sein Vorspiel als Kantor absolviert.

Anzeige

Mut zum Träumen

Dass er sich mit der „neuen“ Orgel einen Lebenstraum verwirklicht hat, hört Litwinski nicht so gerne. „Meine Kollegen und meine Nachfolger haben auch etwas davon.“ Doch er hat zu träumen gewagt, und sich vor allem getraut, diesen Traum auch in den vergangenen zwei Jahren umzusetzen.

Weitere MAZ+ Artikel

Viele Umbauten

Die Hauptorgel hat eine wechselvolle Geschichte: Von der Wagner-Orgel ist nur das äußere Erscheinungsbild – der Prospekt – geblieben als 1898 die romantische Sauer-Orgel eingebaut wurde. 1936 folgte dann der Rückwechsel auf barock mit der Schuke-Orgel.

Ein neues Romantik-Werk

Blick in das Auxiliarwerk mit den romantischen Tönen. Quelle: Heike Schulze

Litwinski schwebte vor, die Orgel zu erweitern um ein so genanntes Auxiliar-Werk, auf dem die Palette der romantischen Töne abzurufen ist. 1528 Pfeifen in 25 Registern wurden in der Empore unter der Hauptorgel eingebaut. Zusammen mit den 3600 bestehenden gibt es allein in der Hauptorgel nun mehr als 5000 Pfeifen.

Solowerk im Schwalbennest

Daneben sollte es ein neues Solowerk für zusätzlichen Sound geben. Den Standort erlaubte die Denkmalbehörde nicht, weil sonst ein großer Pfeiler verdeckt worden wäre. Also kam es an die Südwand, wo im 15. Jahrhundert schon einmal eine Schwalbennestorgel hing.

Zentraler Spieltisch

Das Glanzstück der Umgestaltung ist ein zentraler fahrbarer Spieltisch, von dem aus sich Hauptorgel wie Chororgel sowie das Solowerk ansteuern lassen. Fünf Manuale und Hunderte Schalter sind zu bedienen. „Ich wollte es nicht glauben. Wenn ich unten im Kirchenschiff sitze und spiele, ist es ein ganz anderes Klangerlebnis als auf der Orgelempore“, schwärmt der Kirchenmusiker.

Alle Register auf einmal

Und ausnahmsweise führt er vor, was spielbar ist: Er lässt die französische Flöte jubeln, zieht das Kornett-Register auf und das brummende Seraphon. Mit seinen Füßen kann er eine Walze bedienen, die beim Drehen alle Register langsam aufzieht. Es ist sehr laut. „Das ist kein Krach, das ist einfach fetter Sound“, freut sich Litwinski.

Klarinette als US-Import

So stimmt man eine Zungenpfeife. Quelle: Heike Schulze

Inmitten der vielen neuen Pfeifen zeigt er auf eine recht unscheinbare, die kommt direkt aus den USA, wurde eigens bestellt und heißt „amerikanische Klarinette“. Im Solowerk hebt er eine große Holzpfeife an und schraubt eine Messingkehle heraus. Die ist hohl und wird von einem beweglichen Messingblättchen verschlossen. Fährt von unten der Wind hinein, biegt sie sich auf, schnappt auf das härtere Metall zurück und erzeugt so einen Ton. Gestimmt wird sie, indem der Kantor mit einem Messingdraht die Festigkeit des Blättchens einstellt.

Viele Kombinationen

Auf dem historischen Spieltisch kann er bis zu drei freie Kombinationen wählen, das sind eigene Voreinstellungen, die er während des Spiels oder in kurzen Pausen vornimmt, weil er sie gleich brauchen wird. An seinem alten Spieltisch waren es 64 Kombinationen, nun sind es mehr als eine Million. Das wird kein Organist ausreizen können.

Glockenspiel für die Liebste

Eine Kombination hat er für seine Frau Christina Behrendt reserviert, auch mal auf den Programmzettel eine kleines „Für CB“ geschmuggelt. Nur sie wusste, dass er das zarte Glockenspiel ihr allein gewidmet hat.

Rechnungen sind bezahlt

Eine Million Euro haben alle Einbauten nebst Maler und Elektroarbeiten gekostet, die Rechnungen sind komplett bezahlt. Ende August gibt es noch einmal eine General-Stimmung der Instrumente.

Warten auf Einweihung

Eine offizielle Einweihung lässt indes auf sich warten. So lange wird auch der zentrale Spieltisch nicht öffentlich bedient. Vielleicht im nächsten Sommer, wenn Notre-Dame-Kantor Olivier Latry am 12. Juni das Eröffnungskonzert nachholt. Bis dahin bieten Litwinski und Kollegen jeweils um 12 Uhr zwanzigminütige Mittagsmusiken an. Das Klangerlebnis lohnt sich.

Von André Wirsing