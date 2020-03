Wie ich selbst mit den neuen Gesetzen in Konflikt geraten bin

Brandenburg/H

In Nordrhein-Westfalen hätte mich diese Aktion 200 Euro gekostet. Ich bin mit den Ausgangsregeln während der Corona-Krise in Konflikt geraten, weil ich nicht nachgedacht habe.

Verabredung am Ufer

Was war passiert? Am frühen Nachmittag rief mich ein befreundeter Potsdamer Kollege an, er sei gerade in Brandenburg an der Havel, ob wir uns treffen wollen. Wir verabredeten uns auf den Stufen neben der Jahrtausendbrücke am Heinrich-Heine-Ufer, saßen eine halbe Stunde in der Sonne und quatschten. Wohlgemerkt, nur zu zweit und mit Sicherheitsabstand.

Um uns herum Mütter mit Kindern, die Enten und Tauben fütterten. Dazu eine Dreiergruppe, bei der ein Pärchen tanzte, die dritte das Handy hochhielt, aus dem lateinamerikanische Musik dudelte. Ein schöner Nachmittag im März.

Ordnungsamt als Vorhut

Irgendwann kam der schwarze Dacia Duster des städtischen Ordnungsamtes mit zwei Außendienstmitarbeitern im Schritttempo vorbeigefahren, wendete am Kinderspielplatz und fuhr ohne anzuhalten langsam davon.

Zehn Minuten später erschien ein Polizei-Bully, dem drei junge Beamte entstiegen. Offensichtlich waren sie von den Stadtbediensteten gerufen worden. Ein junger Polizist stellte sich vor uns und erklärte, es tue ihm leid, dass er nun die Spaßbremse sei, doch müssten wir unseren Aufenthaltsort unverzüglich verlassen.

Polizei ist höflich und bestimmt

Wir entgegnen, dass wir doch nur zu zweit, auf Abstand und ansonsten ganz friedlich sind – doch das gilt nicht. „Mit den neuen Ausgangsregeln gibt es ein Aufenthaltsverbot für öffentliche Plätze“, belehrt uns der Beamte. Tatsächlich heißt es in der offiziellen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 und Covid-19 in Brandenburg wörtlich: „Das Betreten öffentlicher Orte wird bis zum 5. April 2020 (24.00 Uhr) untersagt. Öffentliche Orte sind insbesondere öffentliche Wege, Straßen, Plätze, Verkehrseinrichtungen, Grünanlagen und Parks. Um notwendige Wege zurücklegen zu können oder zum Beispiel Sport treiben zu können, gibt es Ausnahmen.“ Die sind dann aufgezählt, Treffen und Quatschen waren nicht dabei.

Beim Foto eskaliert’s

Im Fortgehen machte ich aus gehöriger Entfernung noch ein Foto von der Szenarie. Schon hatte ich die Beamten wieder am Hals. Sie wollten unbedingt die Fotos sehen, drohten mir ansonsten, mir das Handy wegzunehmen. Sie wünschten es nicht, dass Porträtaufnahmen von ihnen in Uniform irgendwo im Netz stehen. Nach einigem Diskutieren zeigte ich ihnen die Bilder und erklärte den Beamten, wo ich arbeite und was ich mit den Fotos vorhabe.

Daraufhin entspannte sich die Lage, wir wünschten uns noch gegenseitig einen guten Tag und gingen unserer Wege. Und ich bin noch einmal glimpflich davongekommen. Wie die anderen Müßiggänger auch. Nur das Pärchen tanzte am Packhof noch ein bisschen weiter.

Unklare Zuständigkeiten

Es sei rechtlich derzeit schwierig zu beurteilen, sagt ein höherer Polizeibeamter später. Eigentlich sollen Gesundheitsamt und Ordnungsamt die neuen Regeln in der Öffentlichkeit durchsetzen. Doch ziehen sie dazu immer mehr die Polizei als Amtshilfe hinzu.

Von André Wirsing