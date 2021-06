Wie im Märchen: ZDF-Filmteam dreht in Lünow „Die Sterntaler des Glücks“

Lünow

Nach dem Tod ihrer Eltern setzt Katja alles auf eine Karte. Sie folgt einer spontanen Eingebung, verlässt ihre Heimatstadt und reist in das Dorf Herzfeldt, aus dem ihr Glückstaler stammt. Die Geschichte ist im ZDF-Märchenfilm „Die Sterntaler des Glücks“ zu sehen.

Ex-GZSZ-Star Alexandra Neldel spielt eine der Hauptrollen. Der Film entsteht im 195-Seelen-Dorf Lünow, bis zum 13. Juni ist ein Filmteam im Roskower Ortsteil unterwegs und dreht für den ZDF-Märchenfilm, vor allem in Häusern, auf den Grundstücken rund um die Dorfkirche, am Privatstrand der Ferienanlage „Zur Möweninsel“ soll sogar eine Liebesszene entstehen.

Zur Galerie Das Dorf Lünow ist für Ortsvorsteherin Petra Szymoniak ein magischer Ort. Sie zeigt der MAZ Kulissen des Filmdrehs und ihre Lieblingsplätze.

Magie und Natur

„Lünow ist magisch, idyllisch, bietet eine wunderbare Natur und hat die Magie für ein Märchen. Ich freue mich, dass unser Ort bekannter wird“, sagt Ortsvorsteherin Petra Szymoniak. Sie beobachtet, wie das Filmteam die ehemalige Schule in Szene setzt, mit einem Lichtballon die Dorfkirche anleuchtet und freut sich auf die Szenen. „Zum ersten Mal entsteht direkt in der Ortsmitte von Lünow ein Film. Die Zusammenarbeit mit der Crew ist familiär und vielleicht wird Lünow so noch bekannter“, sagt die 67-Jährige.

Das Interesse am beschaulichen Örtchen wächst, Grundstücke sind gefragt. So ist die Ferienanlage „Zur Möweninsel“ von Jessika und Guido Raddatz fast bis September ausgebucht, neben Touristen wohnt auch ein Teil der Produktionscrew in der Anlage.

Glück in Lünow

Im Film fragt sich Protagonistin Katja, ob sie ihr Sterntaler zum Glück führt. Im realen Leben hat Petra Szymoniak dieses in Lünow gefunden. Sie wohnt seit 1983 im Dorf, blickt vom Balkon auf das Naturschutzgebiet Buhnenwerder, das als Möweninsel bekannt ist und hört den Vögeln zu. Die Ortsvorsteherin merkt, dass immer mehr Besucher die Badestelle an den Gemeindewiesen entdecken und diese längst kein Geheimtipp mehr ist. Im Sommer 2017 haben sich junge Einwohner getroffen und erneuerten die in die Jahre gekommenen Badestelle.

Ihr Lieblingsort ist die ehemalige Eisenbahnbrücke, die Roskow und Lünow als Radweg verbindet. Petra Szymoniak wartet ab, schweigt und genießt den Panoramablick auf Roskow, Lünow, Ketzür und Grabow. Die Ortsvorsteherin sieht Mohnfelder, Wasserstraßen, Vögel und entspannt. Lünower und Touristen sprechen sie täglich auf die Dreharbeiten an.

Mehrere Drehorte

Das Berliner Unternehmen Sabotage Films produziert den Film für das ZDF. Nach dem Aufenthalt in Lünow zieht es die Filmcrew nach Blankensee, Wildenbruch und Potsdam. Der gesamte Film entsteht im Bundesland Brandenburg.

Nach den Dreharbeiten wird der Film im Schnitt montiert und schließlich Ton und Bild bearbeitet, was voraussichtlich bis Oktober 2021 dauert. Petra Szymoniak hat schon eine Info zum Sendetermin.

Ausstrahlung im Herzkino

„Der Film ist im Rahmen der Herzkinoreihe zu sehen, vermutlich in der Adventszeit. Darauf freuen wir uns und werden es als Ort genießen“, sagt sie und lächelt. Die Herzkinoreihe bezeichnet das ZDF als Alternative zum Krimi. „Ob als Komödie, als Melodram oder als Liebesfilm. In 90 Minuten geht es hier um das, worauf es ankommt im Leben. Um Familie und Freundschaft, und die Frage, wann man loslassen darf und muss“, heißt es auf einer Themenseite des Senders.

Public Viewing denkbar

Ortsvorsteherin Petra Szymoniak ist gespannt auf das Ergebnis. Weil das Interesse so groß ist, denkt sie auch über ein Public Viewing von „Die Sterntaler des Glücks“ nach. „Ich könnte mir vorstellen, dass sich Gäste im Begegnungszentrum Lünow treffen und gemeinsam den Film schauen. Ob das in Corona-Zeiten klappt, wird sich noch zeigen. Es wäre aber schön“, sagt Petra Szymoniak.

Von André Großmann