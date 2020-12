Brandenburg/H./Brielow

Renate Meyer liest regelmäßig und täglich ihre MAZ beim Frühstück, zuerst löst sie immer das Kreuzworträtsel. Aber besonders berühren sie die Geschichten aus der Sterntaler-Aktion. Jüngst las sie von dem zwölf Jahre alten Jason Eggert, der als Baby von Silvia Dippner aufgenommen wurde und großgezogen wird. Der Junge spielt für sein Leben gern mit Lego-Steinen.

Selbst den Enkel verloren

Das erinnerte sie an ein ganz trauriges Erlebnis. Im Mai hatte ihr Enkel im Alter von 19 Jahren bedauerlicherweise seinen fünf Jahre währenden Kampf gegen den Krebs verloren. Zurück blieben Erinnerungen – und ganz viele hochwertige Legosteine und -bauelemente. „Damit hat er stundenlang gespielt, hatte ganz viel Geduld und Ausdauer sowie großes Geschick“, erzählt die 77-Jährige.

Freude für das andere Kind

Als sie von Jason las, kam ihr die Idee: Warum sollte das Spielzeug nicht auch einem anderen Kind Freude machen? So rief die Brielowerin in der MAZ-Redaktion an und unterbreitete ihr Angebot. Wieder Gewissensnöte in der Redaktion: Normalerweise nehmen wir keine Sachspenden an, ließen wir das uneingeschränkt zu, würden wir der Flut nicht mehr Herr werden.

Coronagerecht gereinigt

Renate Meyer ließ nicht locker. Sie versprach sogar – ganz coronagerecht – alle Spielsteine zu waschen, zu trocknen und zu desinfizieren. Am Ende konnten wir es ihr doch nicht abschlagen, fuhren nach Brielow und holten die große Kiste ab. Die bekommt nun Jason. Aber pssst, nichts verraten, es soll ja eine Überraschung werden!

Von André Wirsing