Wie in der Formel 1: Brandenburger fahren virtuelle Rennen beim ADAC

Mit über 330 km/h steuert Ingo Lorenz seinen Wagen über den Nürburgring. Er wählt zwischen Ferrari, Mercedes und BMW und achtet auf jedes Detail, denn schon ein kleiner Fehler auf der Rennstrecke kann ihn den Sieg kosten.

Rennsimulator in Brandenburg an der Havel

Lorenz setzt sich in der ADAC-Geschäftsstelle am Katharinenkirchplatz ans Lenkrad und jagt die Bestzeiten seiner Gegner. Zum ersten Mal in seinem Leben fährt der Brandenburger am Rennsimulator, für ihn ist es die pure Action.

„Das ist Adrenalin, bei jeder Fahrt fiebere ich mit. Doch es bringt nichts, nur zu rasen, jede Unaufmerksamkeit wird bestraft. Wenn ich einen Gegner streife, entsteht ein Schaden am Auto. Fahre ich nicht richtig durch die Kurve, dreht sich mein Wagen aus der Kurve und rein ins Kiesbett. Dieser Simulator ist ein gutes Training für die Reflexe“, sagt Lorenz der MAZ.

Wahl zwischen Ferrari, Porsche und BMW

Auf dem Simulator läuft das Spiel Assetto Corsa. Der Titel stammt aus Italien und bedeutet übersetzt soviel wie Racing-Setup, die Summe der Einstellungen eines Rennfahrzeuge. Die Entwickler setzen beim Spiel auf eine realistische Rennerfahrung, nicht auf schnelle Erfolge.

Spieler steuern ihre Fahrzeuge am Rennsimulator per Lenkrad. Quelle: André Großmann

Der Simulator kam mit dem Transporter von Berlin nach Brandenburg an der Havel. An der Maschine erleben Motorsport-Fans Rennen, die zeigen, wie Beschleunigung, Fahrphysik, Traktion und Schadensmodelle der Fahrzeuge funktionieren. In der Simulation können Spieler aus mehr als 100 Rennwagen fahren, die Liste reicht vom Alfa Romeo über den BMW M3 E 92, bis hin zum Porsche 718 Cayman S und dem Toyota TS 040 Hybrid.

Geschäftsstellenleiter Thomas Kluge entscheidet sich für den Formel1-Wagen von Ferrari. „Der Ferrari hat einfach die beste Beschleunigung, sieht zeitlos aus und lässt sich am besten durch die Kurven steuern. Jeder sollte den Rennsimulator austesten, in unserer Region ist er ein Pilotprojekt“, sagt Kluge.

Virtueller Motorsport immer beliebter

Ingo Lorenz testet den Rennsimulator. Quelle: André Großmann

Der virtuelle Motorsport heißt SimRacing und ist seit Ende 2018 offiziell als Disziplin vom Deutschen Motor Sport Bund (DMSB) anerkannt. Weil er immer beliebter ist, hat der ADAC im nordhein-westfällischen Essen eine eSport-Lounge mit mehreren Rennsimulatoren eröffnet. Hier können sich Sportler in Wettbewerben messen und um Pokale kämpfen. Langfristig könnten die Rennsimulatoren auch zur Verkehrserziehung von Schülern und Erwachsenen eingesetzt werden.

„Noch ist es Zukunftsmusik, doch in ein paar Jahren könnten wir Fahrsicherheitstraining am Simulator absolvieren. Das spielerische Training bietet sich ideal an, um Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren“, sagt Thomas Kluge und fährt die nächste Runde.

Fahrten auf dem Rennsimulator sind Montag bis Freitag von 9 bis 18 und Samstag von 9 bis 13 Uhr möglich. Besucher können die Maschine bis zum 15. Februar testen, es gilt die 2G-Regel.

Von André Großmann