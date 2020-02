Wie man Flüchtlinge in Arbeit bekommt

Brandenburg/H

192 Flüchtlinge, die in der Stadt leben, waren zu Jahresbeginn in einem Angestelltenverhältnis am 1. Arbeitsmarkt, 433 Flüchtlinge und Asylsuchende absolvieren gerade einen Sprachkurs, eine Aus- oder Fortbildung.

Das teilt Oberbürgermeister Steffen Scheller auf Anfrage des FDP-Stadtverordneten Wolfgang Kampmeier mit. Dieser fragte die Verwaltung nach der so genannten Integrationsquote in die Erwerbstätigkeit. Dabei setzt man – nach Definition des Jobcenters Brandenburg an der Havel – die Zahl der Zuwanderer innerhalb eines Jahres ins Verhältnis zur Zahl der Erwerbsfähigen im selben Zeitraum.

Havelstadt im Mittelfeld

Demnach ergibt sich für die Havelstadt eine Integrationsquote von 27,03 Prozent. Zum Vergleich: In Cottbus sind es 29,34, in Frankfurt (Oder) 26,25 und in Potsdam 28,66 Prozent.

Kampmeier hatte seine Anfrage unter anderem mit dieser Aussage begründet: „Nach der ernüchternden Darstellung von Geschäftsführer Jörg Vogler, dass bei unseren Verkehrsbetrieben VBBr nur ein Migrant eingegliedert werden konnte, stellt sich die Frage nach Bedarf und Möglichkeiten bei größeren Unternehmen in unserer Stadt.“

Zuerst kommen die Sprachkurse

Die Verwaltung bemühe sich, um mehr Integration der Ausländer in den Arbeitsmarkt der Stadt, schildert Scheller. „Es werden Sprachkurse von verschiedenen Trägern angeboten, darunter Akademie Seehof, VHS-Bildungswerk, IBS Brandenburg, Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft, Diakonie und Volkshochschule.“ Mit den Sprachkursen sollten die Teilnehmer auch für eine Vermittlung in Beschäftigungsverhältnisse befähigt werden. „Jedoch reichen die erworbenen Kenntnisse nicht in jedem Fall aus, um auch nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Daher werden zusätzlich von den genannten Trägern auch berufsbegleitende Sprachkurse angeboten.“

Kontakte zu Unternehmen

Die Wirtschaftsförderer der Stadt versuchten zudem, Verbindungen zwischen Unternehmen und potentiellen Arbeitnehmern aus dem Kreis der Geflüchteten herzustellen. Mehr als die Hälfte der befragten 60 Unternehmen aus der Region hätten in einer Umfrage angegeben, dass sie bereits Fachkräfte mit Flucht- oder Migrationshintergrund beschäftigen.

Zudem gebe es für diese Zielgruppe eine Broschüre mit den Adressen von mehr als 70 Unternehmen, die sich über eine Bewerbung freuen würden. Ebenso seien Modellbeispiele für zielgerichtete Ausbildung zu nennen, so die Kooperation des Metallverarbeiters Gross mit der ZAL Zentrum Aus- und Weiterbildung GmbH. So wurden bereits zehn Syrer eingestellt.

Von André Wirsing