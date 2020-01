Wie man an Millionen für Kirchmöser kommt

Brandenburg/H

Neuer Versuch für ein besseres Anbinden von Kirchmöser an die Verkehrsinfrastruktur. Speziell geht es um ein schnelleres Erreichen der Autobahn.

Das ist kein Vorhaben, das innerhalb der nächsten zwei Jahre realisiert wird, doch gibt es Hoffnung machende Zeichen aus Potsdam, dass der Landesregierung auch daran gelegen ist, den Gewerbe- und Industriestandort zu entwickeln.

30 Millionen für die Straße

Im jüngsten Hauptausschuss hatte Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) burschikos verkündet: „Wenn das Land 100 Millionen Euro eingesetzt hat, um den Konversionsstandort zu entwickeln, darf es nicht an 30 Millionen Euro für eine ordentliche Verkehrsanbindung scheitern.“

Botschaft für den Standort

Im MAZ-Gespräch relativiert er die Aussage, zumindest zu den absoluten Zahlen: „Die 30 Millionen sollten eine Botschaft sein in Richtung der Standortentwicklung für Kirchmöser.“ Die Zahl sei allerdings so nicht belastbar, er habe seinen Straßenexperten Peter Reck gefragt, was damals für die so genannte Spange nach Kirchmöser bei einer B-102-Umfahrung für die Stadt geplant gewesen sei. Damals war man von einer Verbindung Kirchmöser bis zur A-2-Anschlussstelle Wollin mit Ortsumfahrungen für Mahlenzien und Wenzlow ausgegangen und überschlägig auf diese Summe gekommen.

Anderer Trassenverlauf als damals

Heute müsste man den Trassenverlauf aus Naturschutz- und Wasserschutzgründen anders planen: Nahe des Gleisdreieckes in Kirchmöser-Süd eine Bahnüberquerung und dann gleich über Mühlen- und Zolchberg, um das Trinkwasserschutzgebiet zu schonen.

Auch sei beim Planen und vor allem beim Finanzieren einer solchen Strecke nicht mehr das Infrastrukturministerium mit dem Landesbetrieb Straßenwesen zuständig, sondern das Wirtschaftsministerium, speziell über das GRW-Förderprogramm für die gewerbliche regionale Wirtschaftsentwicklung.

Positive Signale aus Potsdam

Scheller hat nun offensichtlich Signale aus Potsdam bekommen, erst einmal eine Gewerbeflächenstudie speziell für Kirchmöser anstellen zu lassen. Aus dieser ließen sich Potentiale für die wirtschaftliche Entwicklung sowie ein tatsächlicher Bedarf für eine „Schnelltrasse“ zur Autobahn ableiten. „Dann wäre auch ein von der Industrie- und Handelskammer Potsdam geforderter Masterplan für Kirchmöser überflüssig. Wir haben ja Pläne, müssen diese nur mit konkreten Zahlen untersetzen“, sagt Scheller.

Fördergeld auch für die Studie

Eine solche Studie würde von der Landesinvestitionsbank ILB mit 50.000 Euro gefördert, das sind 80 Prozent, die Kommune muss noch 12.500 Euro drauflegen, um den Auftrag auslösen zu können. Dem ist der Hauptausschuss auch ohne Gegenstimme gefolgt.

Interesse bei Kommunalpoloitikern

Auch von den Stadtverordneten wird immer größeres Interesse für den Ortsteil signalisiert. Die Freien Wähler haben einen Antrag in die kommende Stadtverordnetenversammlung eingebracht, nach dem Flächen für Gewerbe- und Industrieansiedlungen identifiziert werden sollen. Schwerpunkt sei das Gebiet südlich von Schmerzke bis hin zur Autobahn. Doch auch Flächen in Kirchmöser könnten dabei mit untersucht werden, sagt Fraktionschef Dirk Stieger.

Klarheit für Wohnbauflächen

Kirchmösers Ortsvorsteher Carsten Eichmüller an einem Platz für mögliche Wohnbebauung zwischen Bahnhofstraße und Platz der Einheit. Quelle: JACQUELINE STEINER

Der Ortsbürgermeister und SPD-Stadtverordnete Carsten Eichmüller möchte auch Klarheit über die Entwicklungschancen für „seinen“ Ortsteil. Seit Monaten bedrängt er die Stadtverwaltung, weil Kirchmöser auch ein gefragter Wohnstandort für junge Familien sei. Der Kommunalpolitiker hat verschiedene Flächen für eine Wohnbebauung ins Spiel gebracht, unter anderem den Standort der ehemaligen NVA-Blocks am Platz der Einheit oder Flächen am Büdnerweg. Die Verwaltung hat bereits zwei Berichte dazu vorgelegt, die Eichmüller wegen ihres negativen Tenors erzürnen. Mal sperren sich die Flächeneigentümer, in den überwiegenden Fällen ist eine geplante gewerbliche oder industrielle Nutzung zu nah dran.

Die nun in Auftrag zu gebende Studie zu den Gewerbeflächen kann Aufschluss darüber geben, welche Gebiete wahrscheinlich wirklich für die wirtschaftliche Entwicklung gebraucht werden und welche für Wohnstandorte übrig bleiben.

Von André Wirsing