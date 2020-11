Brandenburg/H

Was für eine Woche! Mit Aufregern von St.-Martins-Gate bis zur Theaterschlacht mit (fast?) verloren gegangenem Chefdirigenten. Der Tag vorm Wochenende ist ein guter Moment, einen Schritt zurück zu treten, und das Geschehen von Ferne zu betrachten. Natürlich war es nicht schlau vom Ordnungsamt, im Theater anzurufen und einen Bußgeldbescheid anzukündigen und auf die Herausgabe von Namen zu dringen.

Mit ein wenig Nachdenken hätten die Mitarbeiter der Behörde ahnen können, dass es zum Aufschrei führt, wenn man Musiker bestrafen will, die am Martinstag von Kirchtürmen für Menschen spielen. Zumal die Mitarbeiter im Ordnungsamt ja weder weltfremd noch bösartig sind. Im Gegenteil! Sie machen nur, wie jeder andere eben auch, mal einen Fehler.

Die Frage ist, welcher Fehler wurde wann und von wem am Theater gemacht? Der angekündigte Rücktritt des Chefdirigenten liegt ja nicht darin begründet, dass seine Geschäftsführerin böse handeln würde. Nein, es ist die Struktur, die am Haus nicht stimmt. Und für die sind nicht Christine Flieger und Olivier Tardy zuständig. Das obliegt der Gesellschafterin, also Stadtspitze und Aufsichtsrat.

Dort bricht sich nun, nachdem sich im BT über geraume Zeit zwei fast verfeindete Lager gebildet haben, die Erkenntnis ihre Bahn, dass man den künstlerischen Leitern ebenso wie dem Technik-Chef ein Budget geben muss, dass sie verwalten und ausgeben können, damit der Laden läuft.

Das weiß man lange. Warum hat man nicht früher gehandelt Warum stellt man einer ausgewiesene Finanzexpertin nicht gleichberechtigt einen Intendanten zur Seite, der als künstlerischer und geschäftlicher Leiter für eben jenen Ausgleich sorgt, der ganz offensichtlich am BT verloren gegangen ist? Selbst Fliegers Vorgänger Klaus Deschner, der als Finanzwirt am BT mit eiserner Faust gespart hat, erkannte zum Ende seiner Amtszeit an, dass die Struktur nicht stimmt.

Weil er als Finanzer eben zu wenig Ahnung von Kultur hatte und ein Theater keine Schraubenfabrik ist. Er hat das auch gesagt, geändert wurde nichts. Insofern scheint der von Steffen Scheller angekündigte Weg, mit externen Experten an einer neuen Struktur des Unternehmens „Theater“ zu arbeiten, hoffnungsvoll. Dafür wird es nötig sein, dass, bis die Struktur steht, alle handelnden Personen versuchen, aufeinander zuzugehen. In Sachen Kommunikation und Umgang miteinander sind im Theater von allen Seiten Fehler gemacht worden, sagt der OB. Er hat Recht.

Und vielleicht gelingt es ihm ohne Machtwort dafür mit Fingerspitzengefühl die 100 Mitarbeiter des Hauses und die Leitungs-Crew wieder auf eine gemeinsame Zukunft einzuschwören. Dafür braucht man jene, die auf ihrer Haltung „ Flieger muss weg“ beharren ebenso wenig wie jene, die herumposaunen, dass „der Flötisten aus München entbehrlich ist.“

Denn wenn man den traurigen Geschichten von Michael Helmrath, Peter Gülke, David Reiland nun noch die von Olivier Tardy hinzufügt, wer soll denn dann noch nach Brandenburg kommen?

Noch nie in seiner Geschichte hatte das BT so viel Geld wie aktuell. Dank des Landes, dass sich aber vornehm bei der Führung und Ausrichtung des Hauses zurückhält, bestünde jetzt echt die Chance, dem Haus auf die Beine zu helfen. Vielleicht bekommen Politik und Theater Donnerstag beim nächsten Aufsichtsrat die Kurve. Der Stadt und den Mitarbeiter im Haus kann man das nur wünschen.

Von Benno Rougk