Wie man die Altstadt in acht Jahren lebenswerter macht

Brandenburg/H

Nur noch 1800 statt 7500 Autos rollen täglich durch die mittelalterliche Altstadt, es gibt keine unsanierte Straße mehr und kein leerstehende Ladenlokal. Die Zahl der Pflasterstraßen mit eigener Radfahrspur ist von null auf fünf gestiegen, die Zahl der Verleihstationen für Elektroautos von null auf drei.

Nichts Neues erfunden, dennoch neu

Jürgen Peters ist der Inhaber der Jupet-Consulting Beratungsfirma in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Utopie? Nein, wenn es nach dem Innovationsforscher Jürgen Peters geht, sind diese und andere Maßnahmen bereits im Jahr 2028 umgesetzt. Das Programm „Altstadtleben Brandenburg Havel 2021 - 2028“ hat er am Dienstag öffentlich vorgestellt. Das Besondere daran: Peters hat nichts Neues erfunden, vielmehr hat er sich die Mühe gemacht, alle bereits von den Stadtverordneten beschlossenen Konzepte und Leitbilder vom Luftreinhalteplan über Klimaschutzkonzept und Einzelhandelskonzept bis zum Verkehrsentwicklungsplan – bildlich gesprochen – übereinander zu legen und die Maßnahmen für die Altstadt daraus abzuleiten.

Die Ausgangslage In der Altstadt wohnen 1972 Menschen, ist alles saniert werden es 200 mehr sein. Jeder fünfte Einwohner ist jünger als 18 Jahre, das ist ein sehr hoher Anteil. Es gibt in der Altstadt nur 16 Läden im Einzelhandel. 26 von 169 Gewerbeeinheiten stehen derzeit noch leer, das ist zuviel. Fünf von 29 Straßen sind immer noch unsaniert, nur zwei haben einen Belag aus geschnittenem Pflaster. Die Verkehrsbelastung ist sehr hoch, in 24 Stunden rollen 7500 Kraftfahrzeuge durch die Altstadt.

Angst vor dem Neuen

„Man muss es nur umsetzen. Leider ist in dieser Stadt die Angst vor dem Neuen traditionell immer hoch. Doch man muss anfangen“, argumentiert der Forscher. Wie das Bündeln von einzelnen Maßnahmen aussehen könnte, soll am Beispiel der Ritterstraße beschrieben werden.

Pilotprojekt Ritterstraße

Die Verkehrsbetriebe VBBr werden im kommenden Jahr die Haltestelle Ritterstraße barrierefrei umbauen, Wartehäuschen und Sitzmöbel installieren. 385.000 Euro haben sie dafür bereits in den Wirtschaftsplan 2021 eingestellt. Wenn dafür ohnehin die Straße aufgerissen wird, kann man dies verbinden mit dem Einbau von geschnittenem Pflaster für Radfahrspuren. Dafür gibt es einen Beschluss bereits seit 2009.

Veloschiene im Test

Und es kann ein Pilotversuch „Veloschiene“ gestartet werden, das ist ein elastisches Futter, das von den Straßenbahnrädern verdrängt wird, ansonsten den Radfahrern aber Überfahrsicherheit beim Queren der Schiene gibt. Hier hat die Verwaltung einen Prüfauftrag bekommen. Seit 2018 gibt es einen Beschluss, dass feste Radabstellanlagen in der Stadt installiert werden sollen, diese könnten an der Haltestelle neben dem Pub sowie am Salzhof entstehen.

Platz für Existenzgründer

Ebenfalls von 2018 gibt es einen Beschluss, Unternehmensgründern das Ansiedeln zu erleichtern, unter anderem über eine zeitlich begrenzte Nutzung leerstehender Ladenlokale – davon gibt es einige in der Ritterstraße.

Für alle Maßnahmen gibt es eine Grundlage, für die meisten stünden auch Fördermittel bereit. Der Aufwand für den kommunalen Haushalt wäre überschaubar. Man müsse es eben nur machen.

Stufenweise Beruhigen des Verkehrs

Die Phasen des Programms Altstadtleben 2021 bis 2028. Quelle: Rüdiger Böhme

In Sachen Verkehrsberuhigung für die Altstadt wird es wohl stufenweise gehen: In einem ein Jahr andauernden Verkehrsversuch könnte erst einmal eine Art Einbahnstraßenregelung getestet werden. Die Mühlentorstraße wird in Richtung Grillendamm verpollert, ist nur noch Sackgasse. Aus der Plauer Straße kommt man auch nicht mehr in die Altstadt, nur noch aus der Rathenower Straße. Bypass wäre dann die Bergstraße.

Erst wenn die Entlastungs-Spange zwischen der Gerostraße und der Willi-Sänger-Straße gebaut ist, kann man darüber nachdenken, eine zentrale Sperrung der Altstadt am Markt einzurichten, so dass eine reine Durchfahrt nicht mehr möglich ist.

Viele kleine Museumsorte

Statt sich auf den Neubau eines einzigen großen Stadtmuseums zu versteifen – das ohnehin angesichts der Finanzlage –nicht wahrscheinlich ist, könnte in der Altstadt Vorhandenes genutzt und inszeniert werden: Alstädtisches Rathaus, Fouqué-Bibliothek, Frey-Haus, Gotisches Haus, Johanniskirche, Fahrradmuseum, Bürgerhaus Bäckerstraße 14, Sankt Gotthardt. Alle Standorte ließen sich mittels einer App auch digital verbinden.

Altstadt ist Vorbild

Die bündnisgrüne Fraktionschefin Martina Marx. Quelle: Rüdiger Böhme

40 Einzelmaßnahmen hat Peters aufgelistet in sechs Programmbereichen. Bis 2028 würde das Umsetzen etwa 7,1 Millionen Euro kosten, ein Drittel davon müsste die Kommune aufbringen. Das Programm lebt vom Mitmachen, nicht nur die Kommune ist gefragt, sondern auch Interessenvereinigungen und einzelne Bürger. „Die Altstadt hat eine Vorbildfunktion, ich wünsche mir, dass für andere Stadtteile ähnliche Konzepte entstehen“, sagt Bündnisgrünen-Fraktionschefin Martina Marx, die Peters eng unterstützt hat. Auch den Fraktionen von CDU, Linken und SPD ist das Konzept schon vorgestellt worden, ebenfalls Bürgermeister Michael Müller (parteilos). Überall sei man auf große Offenheit gestoßen.

Alle Details zum Konzept sind zu finden unter www.altstadtleben-brandenburg.de.

Von André Wirsing