Wie man eine Kapelle mit Seife und Talg nach Westen schob

Wenn Brandenburger von der verrückten Kapelle sprechen, ernten sie meist fragende Blicke. Von merkwürdigen Pastoren, seltsamen Begebenheiten in den Gotteshäusern hat man ja schon gehört. Aber dass gleich eine ganze Kapelle bescheuert ist... Nun aber winkt der Brandenburger ab: „Um elf Meter verrückt, und zwar nach Westen.“ Um ein Nadelöhr an einem Zugang zur Stadt Brandenburg zu beseitigen, musste die Jakobskapelle 1892 weichen.

Dass damals jemand auf die Idee kam, das Kirchlein zu verschieben statt es einfach abzureißen, gilt heute als glücklicher Umstand. „Bisher ließ sich nicht ermitteln, wann und von wem die Idee der Verschiebung zur Rettung der Kapelle entwickelt wurde“, schreibt Kunsthistoriker Marcus Cante in seinem Beitrag, der jetzt in einem Buch über die Kapelle erschienen ist.

Erstmals aktenkundig

Sicher sei bislang, dass das Vorhaben am 29. Januar 1892 aktenkundig wurde. An diesem Tag bat die Stadtverwaltung die Katharinen-Gemeinde, zu der auch die Jakobskapelle gehörte, um die Erlaubnis zum Verschieben. Wenige Tage zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, die Ausschreibungen für den Bau einer neuen Brücke über den Jakobsgraben neben der Kapelle und zum Ausbau der Jakobstraße zu starten.

Stadtbaurat Albert Krzyzagorski und Bauarbeiter bei der Verschiebung der Ostfassade. Foto aus dem Buch „Die Jakobskapelle" von 2019. Quelle: MAZ

Das Gotteshaus war ursprünglich Teil des Jakobsspitals – gelegen an der Handelsstraße Magdeburg-Berlin und einen halben Kilometer vor den Toren der Neustadt Brandenburg. Zur ursprünglichen Anlage gehörten noch ein Hospitalgebäude und ein Friedhof. 1493 ist die Kapelle auf der Westseite mit Turm erweitert worden.

Am 18. Juli 1892 hatte man angefangen, die Kapelle zu verrücken. Zuvor waren die Fundamente am neuen Standort freigelegt worden. Nun nahmen Arbeiter die Dachdeckung ab und stabilisierten Turm und Giebel durch Aussteifungen und Zuganker. Die Ausstattung und der Erdboden kamen heraus.

Rettung der Kapelle

Dann erst konnte eine aus mehreren Balkenlagen bestehende Rostkonstruktion als Unterbau entstehen, notiert Cante. Die unteren Reihen des Mauerwerks wurden abgetragen und am neuen Standort neu aufgebaut. So schob man den großen Rest der Kirche auf die neuen Reihen drauf – was insgesamt drei Tage dauerte und einiges an Seife und Talg als Schmierstoffe bedurfte.

Schrauben und Widerlager mussten alle 20 bis 25 Zentimeter gewechselt werden. Cante: „Die Rettung der Kapelle zeigt das gewachsene Geschichtsbewusstsein bei maßgeblichen Personen im späten 19. Jahrhundert.“

Das Buch: Detlef Karg (Hrsg.), „Die Jakobskapelle in Brandenburg an der Havel – Eine Bau- und Nutzungsgeschichte“, 134 Seiten, bebra-verlag Berlin 2019, 20 Euro.

Von Heiko Hesse