Brandenburg/H

Nur eine eingeschränkte Osterruhe hatten Mitglieder des Fördervereins Schlosspark Plaue. Wieder einmal mussten sie Vandalismusschäden im Park beseitigen. Unbekannte hatten in der Nacht zu Karfreitag einen Parktisch auf dem „Zollanleger“, einem Ort, der einen weiten Blick auf den Plauer See zulässt, beschmiert beziehungsweise durch Feuer unbrauchbar gemacht. „Uns erschreckt immer wieder, wie wenig Achtung dem entgegengebracht wird, was andere erfreut und wo Menschen ehrenamtliches Engagement einbringen“, so Vereinschef Gunter Dörhöfer.

Feuer unter dem Tisch

Vandalismus-Schäden durch Feuer unter dem Tisch im Schlosspark. Quelle: Förderverein

Offensichtlich hätten die Übeltäter ein Feuer unter dem Tisch entzündet, ein Drittel des Möbels wurde komplett zerstört, auch eine Bank in Mitleidenschaft gezogen. Immer wieder gebe es Vandalismus im Schlosspark – mal wurde mit einer Axt auf die Informationstafeln eingedroschen, mal wurden Bänke angesägt. „Ich weiß nicht, ob eine Truppe das bewusst und gezielt macht.“

Hilfsbereite Mitglieder

Der Schaden belaufe sich auch dieses Mal auf mehrere Hundert Euro, die der Verein tragen müsse. „Das durfte über Ostern nicht so bleiben“, so Dörhöfer. Schnell habe man Karfreitag Mitglieder und Material aktiviert und die Schäden am Sonnabend beseitigt. „Es ist auf die Schnelle nicht sehr schön geworden, aber die Möbel sind wieder benutzbar.“

Neue Ideen gegen Vandalismus

Allerdings ist man in Plaue auch nachdenklich: „Der Vandalismus nimmt radikalere Formen an, es geht längst nicht mehr nur um Schmierereien“, so Ortsvorsteher Udo Geiseler. Anzeigen bei der Polizei würden nichts bringen, die Verfahren werden schnell eingestellt. Man müsse neue Ideen entwickeln, um der Anstandslosigkeit weniger etwas entgegenzusetzen. „Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten hat kürzlich ein Programm gegen Vandalismus in ihren Parks erarbeitet. Wir werden mal den Kontakt suchen, vielleicht kann man davon etwas übernehmen.“ Auch die nächtliche Schließung des Parks sei eine Option, sagt Geiseler.

Gespräche mit der Stadt

Das müsse aber geprüft und mit der Stadt als Eigentümerin besprochen werden. „Wir lassen uns jedenfalls nicht unterkriegen“, sagt Dörhöfer im Namen der Mitglieder des Fördervereins. „Wir sind mehr“, ergänzt er und meint damit alle, die sich an der Schönheit des Plauer Schlossparks erfreuen und sich dort erholen wollen.

Projekt Karauschenteich

Erst kurz vor der jüngsten Vandalismus-Attacke hatte der Förderverein ein neues Mammut-Sanierungsprojekt in Angriff genommen: Der ehemalige Karauschenteich gleich neben dem Sportplatz soll renaturiert und als Feuchtbiotop wieder hergestellt werden. Beim Bau des Sportplatzes ist der größte Teil zugeschüttet worden. In den Rest wurde Müll jeder Art entsorgt. Die Mitglieder om Förderverein Schlosspark haben am 27. März aus dem Areal Berge von Abfällen geborgen. Die früheren Gärtnereibetreiber hätten einst Plastikplanen verbuddelt, die immer wieder herauskommen. „Mal sehen, wie weit wir kommen. Die ganz großen Stämme können wir mit unseren Mitteln auch nicht bergen.“

Von André Wirsing