Brandenburg/H

Etwas mehr Sicherheit für die Innenstadthändler durch ein Alarmierungssystem, das auf gegenseitiger Hilfe beruht. 50 Einzelhändler haben sich nun zusammengeschlossen, können nun diskret um Beistand der Nachbarn bitten.

Ingrid Gramatzki führt den Taschenladen in der Hauptstraße, auch sie ist bei der Alarmaktion dabei. Quelle: André Wirsing

Abgelenkt, dann Kasse leer

Viele haben solche oder ähnliche Situationen erlebt, wie sie Taschenhändlerin Ingrid Gramatzki beschreibt: „Ein Kunde lockte mich vor die Tür, weil er angeblich dort eine bestimmte Tasche vom Außenständer haben wollte, drehte mich auch noch so, dass ich mit dem Rücken zum Ladeneingang stand. Dann brach er die Verhandlungen ab. Als ich zurück in den Laden kam, war die Kasse leer.“

Zeitungshändlerin Anja Schulze-Wilck lässt sich von Thomas Krüger die Alarm-App erklären. Quelle: André Wirsing

Der Trick mit dem Geldwechseln

Zeitungshändlerin Anja Schulze-Wilck kennt auch die Masche mit dem Geldwechseln: „Da kommen Fremde mit einem 200-Euro-Schein an, den sie gewechselt haben wollen. Dabei wird palavert, man wird abgelenkt, dann nehmen die Leute den Schein zurück. Am Ende fehlt mir Geld in der Kasse.“ Es gebe ja Situationen, wo Menschen vom Geldautomaten nur größere Scheine bekommen, damit beispielsweise aber nicht auf dem Wochenmarkt bezahlen können. Sie helfe jetzt nur noch Kunden, die sie auch kenne, sagt die Händlerin.

Zu viele schlechte Nachrichten

Bei Thomas Krüger, der die Tourismus- und Citymanagementgesellschaft STG führt, häufen sich die schlechten Nachrichten. Ganz viele Händler berichten in WhatsApp-Gruppen von Überfällen, bedrohlichen Situationen, Betrugsversuchen und Diebstahl. Meistens waren Geld und Waren weg, oft auch die privaten Mobiltelefone.

Nur eine Kamera hilft nicht

„Das Fass ist einfach übergelaufen. Oft sind die seelischen Schäden größer als die materiellen. Und nicht alle gehen zur Polizei“, sagt Krüger. Deshalb habe sich die STG auch an die Spitze gesetzt, als von Modehändlerin Anita Hanschke der Impuls für ein Alarmsystem kam. „Die Polizei kann auch nicht immer sofort zur Stelle sein, sie fahren zwar regelmäßig Streife, schauen aber auch nicht in jedes Geschäft hinein. Ich habe auch eine Videokamera, aber damit allein fühle ich mich nicht wohl“, erzählt die junge Frau.

Großes Interesse bei Händlern

In den ersten 20 Minuten, nachdem die Idee in der Chat-Gruppe verbreitet worden ist, meldeten sich 35 Händler mit großem Interesse. Mittlerweile sind es 50, die sich beteiligen.

Prämiengeld für Investition

Die STG ist gerade von der Industrie- und Handelskammer für ihre Cityoffensive ausgezeichnet und prämiert worden, das Preisgeld fließt nun in das Alarmsystem. Das besteht im Wesentlichen aus einem Server, einer App fürs Mobiltelefon sowie relativ unscheinbaren Alarmknöpfen von der Größe einer Zwei-Euro-Münze. Fühlt sich ein Händler bedroht, kann er mit diesen Mini-Piepern oder übers Telefon sofort Alarm auslösen, die Händler in seiner unmittelbaren Nachbarschaft werden benachrichtigt und können zu Hilfe eilen.

Verschiedene Alarmstufen

Ist die Lage erst einmal nur unübersichtlich und die Entwicklung noch nicht vorhersehbar , kann auch ein so genannter passiver Alarm gesendet werden. Mit der Alarmmeldung gibt es auch das Melden des konkreten Standortes. Die Feinortung ist so genau, dass sogar angezeigt wird, in welchem Teil des Ladens der Hilferuf abgesetzt wurde.

Aufteilen in Gruppen

Theoretisch können die Pieper auch für den Nachhauseweg der Verkäuferinnen genutzt werden, sie sind ja nicht ortsgebunden. Es gibt verschiedene Alarmgruppen, weil es beispielsweise wenig Sinn macht, von der Hauptstraße aus einen Händler am unteren Ende der Steinstraße zu alarmieren.

Mehr Zusammenhalt in der City

Etwas mehr als 2000 Euro hat die STG für Technik und Lizenzen bezahlt, jeweils zehn Pieper haben der Gewerbeverein und die CDU-Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann spendiert. Thomas Krüger begründet das Engagement der STG: „Die Einzelhändler sind durch die Pandemie ohnehin stark gebeutelt, gleichzeitig sind sie in dieser Zeit auch enger zusammengerückt. Wir möchten ihnen den Rücken stärken, damit sie auch weiter durchhalten.“

Allein schon die Hinweisschilder auf das Alarmierungssystem wirken, sagt Gewerbevereinschef Michael Kilian. Quelle: André Wirsing

Auch Schilder haben Wirkung

Komplettiert wird die Aktion durch Schilder an den Ladentüren, die darauf hinweisen, dass es ein Alarmsystem gibt und die Einzelhändler vernetzt sind. Das wirke oftmals, sagt Gewerbevereinschef Michael Kilian. Er organisiert den jährlichen Weihnachtsmarkt. „Seitdem wir dort Kameraüberwachung haben und explizit darauf hinweisen, ist die Kriminalität fast gegen Null gegangen – gerade bei den Taschendiebstählen oder den Rangeleien und Auseinandersetzungen.“

Von André Wirsing