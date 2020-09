Wie sich die Volksvertreter verständlich machen wollen

Brandenburg/H

Wer einmal eine Sitzung der Stadtverordneten oder eine Ausschussberatung im Rolandsaal verfolgt hat, wird sich danach gefragt haben, ob er zum Ohrenarzt muss. In den meisten Fällen wohl nicht. Die Beschallungsanlage ist einfach zu schlecht, die Schallabsorption unzureichend, es gibt zu viel Nachhall in dem Saal mit dem riesigen Tonnengewölbe an der Decke.

Das soll nun besser werden. Die Verwaltung schreibt nun eine neue Anlage aus, zudem sollen die Akustik-Eigenschaften des Raumes verändert werden, künftig gibt es auch die Möglichkeit eines Live-Streams von den Sitzungen im Internet, so dass die Sitzungen auch von außerhalb verfolgt werden können.

Drahtlose Übertragung

Das Vergabeverfahren bereitet Florian Schmidt vom kommunalen Rechtsamt vor. Er skizzierte vor dem Hauptausschuss, wie er sich eine störungsfreie Kommunikation vorstellt. Möglich sind mobile Sprechstellen (Mikrofone mit Lautsprecher an der Unterseite), die Signale werden drahtlos an einen oder mehrere Zugangspunkte (Access Point) übertragen und dann über die Lautsprecheranlage widergegeben.

Abstimmungsknöpfe integriert

In den Sprechstellen integriert sind zudem kleine Displays sowie Abstimmungsknöpfe für Ja- und Nein-Stimmen sowie Enthaltungen. Verdrückt sich ein Stadtverordneter, kann er es in einer bestimmten Zeit korrigieren. „Das zuletzt gedrückte Votum zählt.“ Für die Zuschauer werden die Ergebnisse mittels Beamer an einer Projektionswand sichtbar. Mühseliges, oft wiederholtes, Auszählen per Stimmkarte entfällt somit.

Neue Akustikelemente

An den Wänden des Saales sind bereits Akustikelemente installiert, die den Schall und vor allem den lange andauernden Nachhall schlucken sollen. Doch funktionieren sie nur ungenügend –wahrscheinlich sind sie einmal irrtümlich mit Farbe überstrichen worden. Gibt es keine poröse Oberfläche mehr, ist die Absorberfunktion beeinträchtigt. Nun sollen neue Elemente angebaut werden, erstmals auch an der Rückwand des Saales.

Kamera in der Mitte

Seit mindestens zwei Jahren gibt es die Forderung verschiedener Fraktionen nach einer Live-Übertragung übers Internet. Dazu soll es in der Mitte des Raumes eine fest installierte Kamera geben, die das Bild liefert. Der Ton kommt von der Konferenzanlage.

Anfrage ans Theater

Die Anlagen sollen möglichst von Experten bedient werden. Die Verwaltung habe dazu eine Anfrage um „Amtshilfe“ durch Tontechniker des Brandenburger Theaters gestellt, aber noch keine Antwort erhalten. Das sei allerdings die beste Lösung, andernfalls müssten Techniker immer erst anreisen.

Geheime Abstimmung an der Urne

Schmidt konnte Zweifel und Bedenken der Hauptausschussmitglieder zerstreuen: Es werde über den Stream beispielsweise nicht zu sehen sein, welchen Knopf ein Volksvertreter bei geheimen Abstimmungen drückt. Geheime und namentliche Abstimmungen werden nämlich weiterhin an der Wahlurne oder per Strichliste abgehalten.

Zwei Angebote gefordert

Noch sei auch nicht klar, ob die Stadt die Anlagen kauft oder lediglich least, es werden beide Angebote von potentiellen Lieferanten eingefordert. Mit Kosten hält sich Schmidt noch bedeckt, um nicht das Angebotsverhalten zu beeinflussen. Es dürfte aber um eine Gesamtsumme zwischen 60.000 und 90.000 Euro gehen. Im aktuellen Haushalt sind dafür 55.000 Euro veranschlagt.

Von André Wirsing