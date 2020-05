Restaurants wieder offen: Jetzt ist die Kreativität der Gastronomen gefragt

Brandenburg/H

Die Kreativität der Gastronomen ist gefragt, besonders wenn es um die Außenbereiche der Lokale in der Steinstraße geht. Diesen Ratschlag haben Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) und Ordnungsbeigeordneter Michael Brandt ( CDU) dem Stadtvermarkter Thomas Krüger mitgegeben.

Warten auf Anweisungen

Dieser hatte im Auftrag der Wirte erstmals an der Sitzung des Verwaltungsstabes im Rathaus teilnehmen dürfen. „Die Gastronomen sind seit Jahren an genauste Regelungen bis in den kleinsten Bereich hinein gewöhnt. Sie stehen wie beim Militär stramm und erwarten Lösungen und Anweisungen.“

Abstandsregeln gelten weiter

Das dürfe selbstständiges Denken aber nicht ersetzen, kontert Scheller. „Das Problem mit dem öffentlichen Raum gibt es bei uns nur in der Steinstraße“, sagt Brandt. Man habe sich in kleiner Runde bereits mit dem Problem auseinander gesetzt und verschiedene Möglichkeiten erörtert. Grundsätzlich gelte, dass man nicht hinter die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zurückfallen wolle.

Plexiglas-Wände werden erlaubt

„Konsens ist, dass wir beispielsweise Umfassungen und Einfriedungen aus Plexiglas akzeptieren werden, mit denen die 1,50 Meter auch unterschritten werden dürfen. Erwogen haben wir auch die Möglichkeiten, die Steinstraße ganz zu sperren und die Straßenbahn rauszunehmen. Das haben wir genauso verworfen wie ein allgemeines Parkverbot. Es gibt noch andere Dienstleister und Freiberufler in der Straße, die darauf angewiesen sind, dass die Menschen zu ihnen kommen“, begründet Brandt.

Flächen werden verlagert

Im Einzelfall werde man auch einer Erweiterung der Flächen für Außengastronomie zustimmen, aber die Sondernutzungsregelungen nicht ganz aufgeben. Dann würden nämlich alle Händler und Anbieter auf die Gehsteige ziehen, irgendwelche Sachen anbieten und den verfügbaren Platz noch kleiner machen.

Aber wenn beispielsweise im Ristorante Al Dente nicht genügend Tische nebeneinander passen, spräche auch nichts dagegen, wenn man statt Zweierreihen nur einzelne Tische hintereinander aufstelle und die beanspruchte Fläche etwas verlängere, schließlich spare man ja an Breite.

Klebepfeile und Schilder

Es dürfte auch Klebemarkierungen am Boden angebracht werden, zulässig sind auch Schilder, dass Passanten nicht nebeneinander, sondern hintereinander an Restaurantbereichen vorbeigehen und auch „Gegenverkehr“ abgewartet werden sollen.

Tische zusammenschieben

Wenn Mitglieder von zwei Hausständen gemeinsam essen, müssen auch 1,50 Meter Abstand eingehalten werden. Hier könne man sich behelfen, indem man jeweils zwei Tische zusammenschiebe.

Wenn Gäste auf dem Weg zum Tisch nicht den Abstand zu anderen Gästen halten können, spräche nichts dagegen, ihnen für die paar Schritte eine Serviette zu geben, die sich die neuen Gäste kurz vor Mund und Nase halten könnten, empfiehlt Scheller.

