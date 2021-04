Wie sich ein Feuerwehrmann nach Corona zurück ins Leben kämpft

Brandenburg/H

Wie ein wolkenverhangener Himmel sieht Andreas Elstners Lunge aus. Die hellen Flecken auf dem Röntgenbild beunruhigen ihn. Keiner kann ihm sagen, was sich da genau auf seine Lunge gelegt hat und wann es wieder weggeht. „Haben Sie Geduld, Herr Elstner,“ sagen die Ärzte.

Andreas Elstner musste das erst lernen. Geduldig sein, sich neue Ziele stecken, nicht überfordern. Elstner ist Hauptbrandmeister, seit 34 Jahren arbeitet er für die Feuerwehr in Brandenburg an der Havel. Er ist es gewohnt, in brenzligen Situationen schnell zu handeln. „Ich war ein Macher, jetzt fühle ich mich wie ein Zuschauer,“ sagt er. Anfang Januar hat Andreas Elstner sich mit dem Coronavirus angesteckt hat. Er entkam dem Tod nur knapp.

Vier Monate nach der Covid-19-Infektion leidet Andreas Elstner noch stark an den Folgen. Er muss zwischen Worten öfter nach Luft schnappen, wird schneller müde und schmeckt das Salz im Mittagessen nicht. Auch sein Nervensystem ist betroffen. Beim Gehen setzt Elstner den rechten Fuß anders auf als den linken. Seit der Erkrankung hat er kein Gefühl mehr im Vorderfuß, ist öfter schon über die eigenen Beine gestolpert.

Andreas Elstner hat Covid-19 nur knapp überlebt. Quelle: Lena Köpsell

Der letzte Einsatz

5. Januar: An dem Dienstag im Januar ahnt Andreas Elstner nicht, dass er gerade zum vorerst letzten Einsatz aufbricht. Bevor er seinen Dienst antritt, lässt er sich auf das Coronavirus testen. Negativ. Er beendet seinen letzten Einsatz gegen 23 Uhr. Was das für ein Einsatz war? Die Erinnerung ist weg. Er weiß noch, dass er einen Kaffee mit den Kollegen trinkt, bevor er sich in den Ruheraum der Wache zurückzieht.

Nachts kommt der Schüttelfrost. „Ich dachte, ich erfriere“, sagt Elstner. Seine Hand zittert so, dass er mehrere Versuche braucht, um den Lichtschalter zu drücken. Tags darauf schleppt Elstner sich zur Hausärztin. Sie macht einen PCR-Test: Positiv.

14. Januar: Sieben Tage lang ist Andreas Elstner jetzt Zuhause in Quarantäne. Er wird von Tag zu Tag schwächer, das Fieber bleibt. „Ich habe mich gefühlt wie ein Autoreifen, aus dem man langsam die Luft rauslässt.“ Als die Atembeschwerden immer schlimmer werden, ruft er den Krankenwagen. Er wird ins Städtische Klinikum gebracht. Nach ein paar Tests wird klar: Nur auf der Intensivstation wird man ihn retten können.

18 Tage auf der Intensivstation

„Es war die Hölle“, sagt Andreas Elstner über die folgenden 18 Tage auf der Corona-ITS. Sie sagen, er hat eine „Superinfektion“. Sein Körper muss nicht nur gegen das Corona-Virus kämpfen, sondern noch gegen ein anderes Bakterium. Die Ärzte sind verdammt ehrlich zu ihm. Sie machen ihm kaum Hoffnungen.

Andreas Elstner lag 18 Tage lang auf der Intensivstation. Quelle: Privat

In seinem Alltag bei der Feuerwehr ist Andreas Elstner dem Tod oft begegnet. Er konnte das immer gut wegstecken, sagt er. Wenn er jetzt über die Zeit auf der Intensivstation spricht, füllen ihm die Erinnerungen die Augen mit Tränen. Die durchlebten Gefühle, sind alle sofort wieder da. Angst. Schmerzen. Einsamkeit.

Die Ärzte wollen verhindern, ihn ins Koma zu legen und ans Beatmungsgerät anschließen zu müssen. Zu gering sei die Überlebenschance. Die Alternative ist eine sogenannte NIV-Maske, die das Gesicht verdeckt und den Patienten mit Sauerstoff versorgt. Andreas Elstner erinnert sich genau an den Druck der Maske, an die Schmerzen. „Es fühlte sich an, als hätten sie meinen Kopf in einen Schraubstock geklemmt“, sagt er. Er bekommt jeden Tag literweise Sauerstoff, und hat trotzdem häufig das Gefühl: Das reicht nicht. Ich ersticke.

Ein kleines Fenster ist sein einziger Blick in die Außenwelt

Fenster und Türen sind mit Folien verhangen. Die Tage verschwimmen. Ein winziges Fenster gibt den Blick in den Himmel frei. Nur dieser Blick verrät ob Tag oder Nacht ist. Er liegt alleine, kann sich nicht bewegen, fühlt sich hilflos wie ein Kleinkind. Sein Geist ist wach und wandert immer wieder zu seiner Frau Daniela.

Daniela Elstner hat erst im Dezember ihre Mutter an Corona verloren, im August starb ihr Vater. Im Januar ruft sie wieder jeden Tag mit zitternden Händen und ängstlicher Stimme im Krankenhaus an und fragt, wie es ihrem Mann geht. Die Ärzte drucksen herum. Irgendwann wird der Stationsarzt ehrlich: „20 Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit.“

Andreas Elstner hat keine Angst vor dem Tod. Er denkt immer nur an seine Frau: „Ich wusste, wenn ich mich jetzt aufgebe, dann gibt Daniela auch auf.“ Absurdes kommt ihm in den Sinn: „Ich habe ihr gar nicht erklärt, wie die Heizungsanlage funktioniert“ oder „Sie weiß doch gar nicht, wie die Beregnungsanlage im Garten angeht.“

20 Kilo hat Andreas Elstner verloren

26. Januar: Andreas Elstner geht es langsam besser. Als der Pfleger das Zimmer verlässt, will er sich etwas beweisen. Er umfasst das Kopfteil seines Bettes, zieht sich langsam hoch und setzt die Füße langsam nebeneinander auf den kalten Klinikboden. Die Knie sind weich. Aber er steht. „In dem Moment wusste ich, ich schaffe das schon irgendwie“, sagt Andreas Elstner.

Jede freie Minute trainiert Andreas Elstner seine Lunge. Quelle: Lena Köpsell

1. Februar: Andreas Elstner wird auf die Kardiologie-Station verlegt. Er bekommt Sauerstoff durch eine Nasensonde, kommt langsam zu Kräften. Als er sich das erste Mal im Spiegel sieht, erschrickt er. Die Wangen eingefallen, die Hüften schmaler. 20 Kilo hat er in den 18 Tagen auf der ITS verloren.

Die ersten vertrauten Gesichter die er sieht, sind seine Kollegen vom Rettungsdienst, die den Kopf durch die Tür stecken. Angehörige sind auch auf dieser Station tabu. Sein Zimmernachbar verrät, dass dieser sich mit seiner Frau auf dem Flur traf. Niemand hätte etwas gesagt. Der Flur! Das ist Andreas Elstners nächstes Ziel. Er besorgt einen Rollstuhl, legt die Sauerstoffflasche hinein und läuft los. 30 Meter sind es bis zum Wiedersehen mit Daniela. Der 30-Meter-Lauf dauert zwölf Minuten. Dann sitzen beide endlich wieder beieinander. Er hat den Tod besiegt. Gefeiert wird mit Erdbeerkuchen und Kaffee.

Zurück in den Dienst?

2. März: Nach zwei Wochen Zuhause darf Andreas Elstner nach Bad Salzelmen zur Reha. Er will zu Kräften kommen. Aber die Gruppentherapien bringen ihm nichts, die Medikamente schlagen kaum an. Als er die Ärztin wechselt geht es bergauf. Die Pneumologin zeigt ihm erstmals die Regenwolken auf seiner Lunge auf dem Röntgenbild. Nach drei Wochen Reha sieht es unverändert nach Regen aus. Keiner weiß, wann die Wolken verschwinden.

Feuerwehrchef Mathias Bialek freut sich über den Besuch von Andreas Elstner. Die Truppe sei noch näher zusammengerückt, als sie von Elstners Schicksal erfuhr. Quelle: Lena Köpsell

Früher war Andreas Elstner einmal die Woche Schwimmen, hat Volleyball gespielt. Jetzt hält er nach Bänken Ausschau, wenn er durch den Wald nahe seines Hauses im Brandenburger Stadtteil Bohnenland spaziert. „Ich bin bei 25 Prozent von dem, was ich vorher konnte“, sagt Elstner. Er inhaliert dreimal am Tag, zweimal die Woche ist Physiotherapie.

Andreas Elstner hat Ziele. Am 26. Februar wird er 60 Jahre alt. „Ich möchte, bevor ich in Pension gehe, noch mal als voll einsatzfähiger Feuerwehrmann arbeiten“, sagt er. Zwischen ihm und dem Ziel steht die G26. Eine ärztliche Untersuchung, die jeder Feuerwehrmann regelmäßig absolvieren muss. „In meinem Zustand würde ich die nicht bestehen“, sagt Elstner, „Aber wer weiß, was in einem halben Jahr ist?“ Jemand, der wie Andreas Elstner 18 Tage ITS überlebt, der danach 30 Meter bis zu Daniela schafft und der mit aller Macht die Regenwolken vertreibt, der muss vor der G26 eigentlich keine Angst mehr haben.

Von Lena Köpsell