Wie sich eine BI in Göttin durchsetzt

Brandenburg/H

Der nun sehr wahrscheinliche Verzicht auf den Ausbau des Paterdammer Wegs von Göttin zur Autobahn-Anschlussstelle Brandenburg ist für die Bürgerinitiative „Naturnahe Ortsteile“ noch lange kein Grund, sich nach vier Wochen schon wieder aufzulösen.

Mehr als 100 Mitglieder

Die Initiative in dem 850 Einwohner zählenden Ortsteil hat nun bereits mehr als 100 Mitglieder. Am Mittwoch haben sie in der Kirche bei „OB vor Ort“ an Rathauschef Steffen Scheller ( CDU) eine Petition gegen das Vorhaben mit mehr als 1700 Unterschriften übergeben.

BI-Chef Robert Thiele (rechts)übergibt die Unterschriften an OB Steffen Scheller . Quelle: privat

Den Ausbau des Paterdammer Wegs angeregt hatte die Fraktion der Freien Wähler, sie wollten eine Entlastung für Wilhelmsorf, die Eigene Scholle und letztlich auch für die Wilhelmsdorfer Vorstadt, indem ein Bypass zur A 2 angeboten wird.Dazu gab es im vorigen Oktober auch einen Beschluss der Stadtverordneten. Scheller hatte kurz vor dem Treffen in Göttin öffentlich erklärt, dass ein solches Vorhaben aus naturschutzrechtlichen und finanziellen Gründen wohl kaum Aussicht auf Erfolg habe. In Göttin sagte er nun, er habe den SVV-Beschluss als Prüfauftrag wahrgenommen.

Interesse auch auf der Scholle

„Wir verzeichnen einen starken Zulauf auch von der Eigenen Scholle, die Verkehrsprobleme sind orts- und stadtteilübergreifend“, sagt BI-Chef Robert Thiele. Am 12. März gebe es eine große Vollversammlung, bei der über Projekte gesprochen, die man gemeinsam lösen wolle. Peter Richter von der BI nennt als mögliches Vorhaben den Bau eines Gehweges am Eichhorstweg. „Bevor neue Straßen durch den Wald gelegt werden, sollte man sich zuerst um das Verbessern der baulichen Infrastruktur kümmern.“

Man werde das Gespräch mit den Parteien suchen und abstimmen, welche Aufgaben die Bürgerinitiative übernehmen kann, und um welche Themen sich Kommunalpolitik und Verwaltung kümmern sollten.

Die Freien Wähler und die „Umfaller“

Die Freien Wähler sind in Fraktionsstärke mit fünf Volksvertretern nach Göttin gekommen und haben sich der Diskussion gestellt. „Wir sind nicht feige. Auch wenn wir geahnt haben, dass FDP, SPD, AfD und CDU umfallen, konnten wir in sachlicher Diskussion unsere Position darlegen.“ Der 1767 erstmals auf einer Karte erwähnte Weg hätte Vorteile gehabt: Er hat ein eigenes Flurstück, die Flächen wären also da gewesen. Zudem verlaufen wie bei einer richtigen Straße auf der Trasse bereits wichtige Medien wie Gas- und Wasserleitungen.

Nun werde die Petition in der SVV behandelt, „das mündet wohl in einen Antrag, den Beschluss aufzuheben. Wir werden wohl keine Mehrheit für das Vorhaben mehr bekommen“. Die Freien Wähler werden sich aber auch an der Diskussion zu den Verkehrsproblemen auf der Scholle aktiv beteiligen, verspricht Stieger.

Von André Wirsing