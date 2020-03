Wie teuer das „Parken“ von Freitzeitbooten wird

Brandenburg/H

Das „Parken“ für Sport- und Freizeitboote sowie die Fahrgastschifffahrt an den Ufern in der Stadt wird neu geregelt. Einen Entwurf der künftigen „Entgeltordnung für öffentliche Schiffsanlegestellen und Wasserwanderrastplätze der Stadt Brandenburg an der Havel“, hat nun der kommunale Chef-Touristiker Fred Ostermann vorgelegt.

Neun Schiffsanleger

Demnach gibt es neun offizielle Schiffsanlegestellen für die Fahrgastschifffahrt: Am Neustädtischen Wassertor ankern vorwiegend Hotelschiffe. Kurzzeit-Anleger waren bislang am Alfred-Messel-Platz, am Packhofufer sowie am Wiesenweg. Neu hinzugekommen ist nun in dieser Kategorie das Salzhofufer.

Normale Anleger bleiben Am Beetzseeufer, in Plaue am Bornufer, in Kirchmöser am Seegarten sowie an der Ablage in Gollwitz.

Weniger Wasser-Rastplätze

Kommunale Wasserwanderrastplätze wird es nur noch fünf geben: Neustädtisches Wassertor, Packhofufer, Wiesenweg, Salzhofufer und Am Slawendorf. Gestrichen wurde der Wasserwanderrastplatz am Jungfernsteig, weil er sich von verschiedenen Anbietern nicht wirtschaftlichg betreiben ließ, die Nachfrage zu gering und die Anlage zu baufällig war.

Neue Berechnungsformeln

Komplett neu geregelt sind nun die Bemessungsgrundlagen für die Entgelte, die Sport- und Freizeitskipper an öffentlichen Anlagen zu bezahlen haben. „Für die Bemessung des Entgeltes zur Übernachtung ist die Länge des Wasserfahrzeugs und die Dauer des Liegens maßgeblich“, sagt Ostermann. Fürs Entgelt beim kurzzeitigen Anlegen hingegen sei nur noch die Dauer des Liegens maßgeblich. „Bei dieser Bemessung werden angefangene Stunden voll gerechnet.“

Das Übernachten mit dem Boot am Wasserwanderrastplatz kostet bald für 24 Stunden jeweils 1,80 Euro je Meter Bootslänge, bislang waren es 1,50 Euro/Meter. Beim Kurzzeitanlagen tagsüber von 8 bis 18 Uhr sind pro Boot und Stunde jeweils 1,50 Euro zu zahlen, unabhängig von der Größe des Bootes.

Dienstleistungen kosten extra

Das Nutzen von Infrastruktur wie Elektroenergie, Trinkwasser, Abwasser, Müllentsorgung, Chemietoilettenentsorgung, Duschen, Toiletten ist nicht im Entgelt enthalten. Diese Kosten kommen für die Bootsführer noch obendrauf.

Rabatt für Ausflugsdampfer

Für die Fahrgastschiffe gibt es eine Verbesserung. Sie zahlen an den regulären Anlegern die gewohnten Preise. Weil das Salzhofufer aber jetzt als „Kurzzeitparkplatz“ gilt, ist künftig die erste Stunde hier entgeltfrei geworden. Ab der zweiten bis zur 24. Stunde gilt weiter der Pauschaltarif von 60 Euro.

Von André Wirsing