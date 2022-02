Brandenburg/H

Brandenburgs Kommunalpolitiker beurteilen die jüngste Eskalation im Rahmen der Corona-Proteste durchaus unterschiedlich. Gemeinsam ist allen, dass sie Angriffe gegen Polizisten ablehnen.

Oberbürgermeister Scheller verurteilt solche Gewalt mit den Worten: „Der friedliche Meinungsaustausch endet da, wo das Versammlungsrecht gebrochen und Gewalt gegen Polizeibeamte ausgeübt wird. Gewalt gegen die Polizei, die am Mittwochabend zu fünf verletzten Polizisten, bis hin zur Dienstunfähigkeit, geführt hat, ist für mich in keinster Weise hinnehmbar und verurteile ich aufs Schärfste.“

Zwei Kommunalpolitiker mit sehr unterschiedlichen Ansichten und Einsichten: links René Kretzschmar (Linke), rechts Axel Brösicke (AfD). Quelle: Die Linke/Rüdiger Böhme

Auch der Brandenburger AfD-Fraktionsvorsitzende Axel Brösicke äußert sich am Donnerstag „erschreckt und sehr traurig“ über die fünf verletzten Polizisten, darunter nach seinen Worten zwei Frauen.

Brösicke (AfD): Unangemessene Härte der Polizei

Allerdings spricht Brösicke, der selbst kein Augenzeuge war, von einer „Eskalationsstrategie“, die von beiden Seiten ausgehe. Bei der Polizei erkennt er „unangemessene Härte“, von deren Vorgehen sei er „enttäuscht“. Denn Polizisten hätten an der Luckenberger Brücke auf einen am Boden liegenden Mann eingetreten und eingeschlagen sowie Frauen Pfefferspray ins Gesicht gesprüht.

Andererseits verurteile er genauso die Gewalt gegen Polizisten, so wie in der Plauer Straße, sagt Brösicke. Von dort gibt es ein Video, das zeigt, wie Protestierer Polizeibeamte einkesseln und einen von ihnen sogar zu Boden reißen. „Keine Gewalt gegen Polizisten, die jeden Tag ihren Kopf hinhalten“, fordert Brösicke.

Kretzschmar (Linke): Rechtsstaat durchsetzen

Zugleich behauptet der bekannteste AfD-Politiker der Stadt, der sich am Samstag in den nächsten Protest wieder einreihen will, dass die Polizei nach seinem Eindruck die Lage eskalieren lässt, obwohl frühere Veranstaltungen zur Coronalage in Brandenburg an der Havel friedlich verlaufen seien. Schon am Samstag habe er dafür im Verhalten von Beamten Anzeichen dafür gesehen.

Völlig anders bewerten die Linken und die Sozialdemokraten der Ereignisse von Mittwochabend in der Innenstadt. „Es handelt sich um eine unangemeldete Demonstration, die Polizei ist legitimerweise berechtigt, den Rechtsstaat durchzusetzen“, versichert René Kretzschmar, Vorsitzender des Linken-Kreisverbandes.

Aus Kretzschmars Sicht war die Brandenburger Polizei in den vergangenen Wochen „sehr nachsichtig“ mit dem unangemeldeten Protest. Seine Erfahrung: „Wir Linken wären gar nicht so weit gekommen.“ Für den früheren Landtagsabgeordneten ist das Demonstrieren selbstverständlich ein Grundrecht. Aber die Regeln müssten nun einmal eingehalten werden.

Keip (SPD): Kindliches Katz-und-Maus-Spiel

„Die Ausmaße dieses Protestes mit den tätlichen Angriffen sind nicht tolerierbar“, betont Daniel Keip, der SPD-Unterbezirksvorsitzende in Brandenburg an der Havel. Den Polizeieinsatz könne er zwar nicht bewerten, wohl aber, dass Angriffe auf Polizisten als Straftaten verfolgt werden müssen.

Inhaltlich vermisst der SPD-Chef aufseiten der Protestierenden eine Auseinandersetzung mit Argumenten: „Die latschen einfach durch die Straßen, inhaltlich passiert da nichts.“ Den Sinn, warum die Teilnehmer sich in kindlicher Belustigung auf ein Katz-und-Maus-Spiel mit unangemeldeten Veranstaltungen an wechselnden Wochentagen verlegen, verstehe er nicht.

Langerwisch (Freie Wähler): Alle werden nervös

Verständnis für das Anliegen der Demonstranten äußert Norbert Langerwisch (Freie Wähler), langjährig erfahrener Kommunalpolitiker in der Stadt und einst selbst Polizeichef in Brandenburg an der Havel. Er verstehe auch nicht alle Einschränkungen gegenüber Nichtgeimpften und unterstelle den Teilnehmern keineswegs, „dass sie alle Rechte sind“.

Warum die Situation am Mittwochabend entgleist ist, könne er nicht sagen. Langerwisch bemerkt aber, dass „alle nervös werden“. Der einstige Polizist macht den einzelnen Polizisten keinen Vorwurf. Wenn es eine klare Weisungslage gibt, langen die zu. Wenn Teilnehmer einer aufgelösten Versammlung nicht weggehen, folgen eben Zwangsmittel, also Reizgas und Schlagstock.

Die Abgeordneten für den Brandenburger Wahlkreis Britta Kornmesser und Sonja Eichwede (beide SPD) Quelle: Privat

Klar auf die Seite der Polizei schlagen sich die Bundestagsabgeordnete Sonja Eichwede und die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (beide SPD). In einer gemeinsamen Erklärung schreiben sie von ihrer großen Sorge über „die zunehmende Gewalt bei Protesten gegen die Corona-Maßnahmen.“

Eichwede (SPD): Radikalisierte Minderheit“

Die Politikerinnen beklagen die verletzten Polizisten und bezeichnen sie als „Taten, die von einer radikalisierten Minderheit ausgehen“. Es würden Straftaten gegen diejenigen verübt, die das Recht und die Ordnung aller Bürger schützen.

„Ich hoffe inständig, dass die betroffenen Polizisten schnellstmöglich genesen und es zu keinen weiteren Ausschreitungen kommen wird“, so die rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion Sonja Eichwede.

Britta Kornmesser versteht den Frust nach zwei Corona-Jahren. Doch der dürfe nicht in „Gewalt gegen die Repräsentanten des Staates und unserer Zivilgesellschaft ausarten“.

Von Jürgen Lauterbach