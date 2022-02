Brandenburg/H

276.899 Euro hat die Stadt Brandenburg an der Havel an Bußgeldern in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren eingenommen – 2020 waren 85.699 Euro, im Vorjahr 191.200 Euro. Die Zentrale Bußgeldstelle der Kommune habe die „besondere“ Arbeitsaufgabe des Erlasses von Bußgeldern für Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit der SARS-CoV-2 Umgangsverordnung wahrgenommen, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Mehr als 400 Corona-Verstöße

„2020 waren es insgesamt 68 Ordnungswidrigkeitsanzeigen. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2021 wurden insgesamt 337 Ordnungswidrigkeitsanzeigen durch die Zentrale Bußgeldstelle bearbeitet.“ Geplant habe man mit etwa 92.000 Euro für das Vorjahr. „Insgesamt ist für 2021 mit Einnahmen in Höhe von 191.200 Euro und damit mit einer Verdopplung zu rechnen.“

Im Wesentlichen dürfte es sich um Bußgelder für Einzelhändler, Gastronomen und Gewerbetreibende handeln, die gegen die Bestimmungen der Eindämmungsverordnung verstoßen haben.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brandenburg an der Havel braucht Geld

Finanziell kann die Stadt das Geld gut gebrauchen, sind ihr doch andere Einnahmen verlorengegangen. Bei den Einnahmen aus den 47 Parkscheinautomaten im Stadtgebiet landete sie nur bei 530.000 Euro und damit zwölf Prozent niedriger als die geplanten 605.000 Euro. Allein bei den Einnahmen aus Parkverstößen kam sie mit 471.600 Euro im Vorjahr fast an das Ergebnis von 2020 heran. Allerdings hatte sich die Kommune im Planansatz 810.000 Euro erhofft, sie hatte darauf vertraut, dass der neue und verschärfte Bußgeldkatalog schon im vergangenen Jahr in Kraft sein würde, tatsächlich gilt er aber erst seit dem 9. November 2021.

Weniger Bußgeld von Rasern

Dramatisch ist der Einbruch bei den Einnahmen aus Verstößen im fließenden Verkehr: Statt erhoffter 1,32 Millionen flossen lediglich 700.000 Euro in die Stadtkasse, nur etwas mehr als die Hälfte. Gründe dafür gibt es mehrere: „Durch die Nichtigkeit des seinerzeit neuen Bußgeldkataloges und des langen Zeitraumes für die Überarbeitung und die Neuinkraftsetzung stimmte die Haushaltsplanung nicht mehr mit dem tatsächlichen Verwarn- und Bußgeldaufkommen überein. Hinzu traten eine deutlich Corona bedingt reduzierte Mobilität in der ersten Jahreshälfte wie auch fehlendes Messpersonal und Technikausfall“, so Scheller.

Viele Blitzer außer Betrieb

So war beispielsweise lange Zeit der Fahrbahnsensor am Messplatz in der Jacobstraße ausgefallen, er wurde erst im Dezember 2021 ersetzt. Auch wegen der Bauarbeiten in der August-Bebel-Straße seit März 2020 war die Blitzersäule über viele Monate ausgebaut, sie wurde erst Ende November vorigen Jahres wieder montiert. Nach MAZ-Informationen soll auch der Blitzer in der „Todeskurve“ zwischen Schmerzke und Brandenburg an der Havel nicht mehr funktionieren. Es lohnt sich wohl nicht mehr, bis zur Fertigstellung der Ortsumfahrung die kaputten Sensoren in der Fahrbahn durch neue zu ersetzen. Wenn so viele Blitzer ausfallen, bleiben eben auch die Einnahmen aus.

Ansonsten scheinen aber auch die Autofahrer in Brandenburg an der Havel etwas disziplinierter zu sein: In den ersten neun Monaten 2021 gab es gerade einmal 51 vollstreckte Fahrverbote, 2020 waren es noch stolze 190.

Von André Wirsing