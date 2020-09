Brandenburg/H

Bevölkerungs­erhebungen gehören zu den klassischen Arbeits­gebieten der amt­lichen Sta­tistik. Zumal es dabei um mehr als um Ein­wohner­zahlen geht: Nämlich auch die Ver­ände­rung der Alters­struktur, ver­ur­sacht durch Geburten­rück­gang und steigende Lebens­er­war­tung. Das ist eine große gesell­schafts­po­li­ti­schen Heraus­for­de­rung auch der Stadt Brandenburg.

Der Zu­zug aus dem Aus­land wird laut den Voraus­be­rech­nungen den Alterungs- und Schrumpfungs­prozess der Bevöl­kerung ver­mindern, nicht aber auf­halten. Migra­tion und Inte­gration sind also zen­trale Themen. Auch deshalb ist der von Conny Grunicke, der Leiterin der städtischen Fachgruppe Statistik und Wahlen jetzt vorgelegte Bevölkerungsbericht so wichtig.

Denn er gäbe, wie sie sagt, „neben umfangreichen Informationen zur alters- und zahlenmäßigen Entwicklung der Bevölkerung auch detaillierte Angaben zur Bevölkerungsentwicklung wie Geburten und Sterbefällen.“

Zahlen für 2014, 2018 und 2019 verglichen

Darüber hinaus sind die Entwicklung des Ausländeranteils und die Wanderungsbewegungen, das heißt die Zuzüge und Fortzüge in die oder aus der Stadt Brandenburg aufbereitet. Die jetzt vorgelegten Daten sind zum Stichtag 31. Dezember 2019 erhoben worden. Grunicke und ihre Team haben die aktuellen Zahlen in den Vergleich mit 2018 und 2014 gestellt. Im Jahr 2019 stieg die Einwohnerzahl der Stadt um 171 Menschen auf zusammen 72420 Einwohner. Das sind 1432 Menschen mehr als 2014.

Mehr Sterbefälle als Geburten

Dieser Zuwachs ist Folge von Zuwanderung und Zuzug im Jahr 2019. Immerhin 619 Menschen mehr kamen in die Stadt als aus ihr fortzogen. Wie Conny Grunicke schreibt, ist die Bevölkerungszunahme vor allem auf die Zuwanderung aus dem Ausland zurückzuführen. Gleichwohl gibt es auch einen leichten Zuwachs durch Zuzüge aus Potsdam, dem Havelland oder aus Berlin. Dass die Stadt nicht schneller wächst, liegt an dem sogenannten Sterbeüberschuss. 1131 Brandenburger sind 2019 in der Stadt gestorben. Geboren wurden nur 587 Kinder. Ohne Zuwanderung hätte sich die Zahl der Brandenburger also im Jahr 2019 um 546 Menschen reduziert.

Nur 5,8 Prozent Ausländer

In der Stadt Brandenburg wohnen 4187 Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Zum Jahresende 2019 waren das 419 Menschen mehr als zwölf Monate zuvor.

Der Ausländeranteil in der Stadt liegt damit über alle Staatsbürgerschaften verteilt bei 5,8 Prozent. Die größte Gruppe ausländischer Mitbürger sind die 860 Syrer, die in Brandenburg leben. Mit Abstand folgen dann Bürger aus Rußland (287), Afghanistan (270) und Polen (232). In der Statistik sind zudem neben anderen 145 Vietnamesen, 123 Türken, 121 Kameruner und 116 Bulgaren erfasst.

Bericht steht zum Download bereit

Veranschaulicht werden die von Conny Grunicke und ihrem Team erfassten Daten durch Diagramme und Karten, so dass der Bericht eine Informationsquelle für viele Interessierte ist. Der Bevölkerungsbericht steht zum Download unter www.stadt-brandenburg.de/statistik zur Verfügung und soll ab sofort jährlich erscheinen.

