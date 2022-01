Brandenburg/H

Corona-Pandemie und Homeoffice haben daran wenig geändert. Die Pendlerströme in und um Brandenburg an der Havel waren im vergangenen Jahr ebenso stabil hoch wie in den Städten und Gemeinden des Hohen Flämings. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor.

Demnach haben deutschlandweit 3,5 Millionen Beschäftigte im vergangenen Jahr für ihre tägliche Arbeit ihr Bundesland verlassen und damit 100.000 mehr als im Jahr zuvor. Das Bundesland Brandenburg bleibt Auspendlerland Nummer eins, wie die MAZ aktuell berichtet hat.

Diese Feststellung trifft auch auf die allermeisten Orte der Region zu, wie ein Blick in die Statistiken der Arbeitsagentur zeigt. In einigen sind die ohnehin stark ausgeprägten Pendlerbeziehungen sogar noch einmal Jahr trotz Homeoffice noch einmal stärker geworden.

Wie in Brandenburg an der Havel gependelt wird

In Brandenburg an der Havel haben im vergangenen Jahr rund 17.900 Beschäftigte in ihrer Heimatstadt gearbeitet, etwa 200 mehr als im Jahr zuvor. Knapp 12.200 Arbeitnehmer leben außerhalb der Stadt und kamen 2021 zur Arbeit nach Brandenburg an der Havel, etwa 50 weniger als 2020.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Brandenburger, die außerhalb arbeiten, ist im vergangenen Jahr um rund 2100 gestiegen. 9824 Auspendler zählte die Arbeitsagentur im gerade zu Ende gegangenen Jahr in der Stadt. Ein Jahr zuvor waren es 9720 gewesen.

Bad Belzig ist für knapp 1450 Berufstätige zugleich der Wohn- und der Arbeitsort. Gut 1600 Frauen Männer leben außerhalb und kommen zur Arbeit in die Kreisstadt. Zugleich pendeln gut 2500 Bad Belziger zu ihren Arbeitsplätzen in andere Städte. Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind eher minimal.

Abhängig von der Größe

Je kleiner der Ort ist, desto höher sind die anteiligen Pendlerzahlen. Ein Beispiel: In der Gemeinde Beetzsee sind es 79 Beschäftigte, die dort sowohl leben als auch arbeiten. Knapp 400 Leute pendeln zur Arbeit nach Beetzsee, fast 950 Bewohner der Gemeinde verlassen täglich ihren Wohnort, um auswärts zu arbeiten.

Im Folgenden beschreibt die MAZ die Pendlerbewegungen für verschiedene etwas größere Orte im Altkreis Brandenburg und im Hohen Fläming. Die angegebenen Zahlen sind etwas gerundet.

Brück: 850 Einpendler und 1400 Auspendler. Die Zahl der Einpendler ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Fast 2000 Menschen leben und arbeiten in Brück.

Groß Kreutz/Havel: 1100 Einpendler und 3300 Auspendler. Die Zahl der Einpendler ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken. 500 Menschen leben und arbeiten in Groß Kreutz/Havel.

Von Kloster Lehnin bis Ziesar

Kloster Lehnin: 2100 Einpendler und 3500 Auspendler. Die Zahl der Einpendler ist gestiegen. Gut 1100 Menschen leben und arbeiten in Kloster Lehnin.

Niemegk: 1600 Einpendler und 3400 Auspendler. Rund 350 Menschen leben und arbeiten in Niemegk.

Treuenbrietzen: 1200 Einpendler und 1900 Auspendler. Die Zahl der Einpendler ist gestiegen. Gut 1100 Menschen leben und arbeiten in Treuenbrietzen.

Wusterwitz: 220 Einpendler und 1100 Auspendler. Die Zahl der Einpendler ist gestiegen. Knapp 1400 Menschen leben und arbeiten in Wusterwitz.

Ziesar: 480 Einpendler und knapp 700 Auspendler. Die Zahl der Einpendler ist gestiegen. Rund 270 Menschen leben und arbeiten in der Stadt Ziesar.

Von Jürgen Lauterbach