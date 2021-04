Wie zwei Brandenburger Zahnärzte die Angst ihrer Patienten ausspülen

Brandenburg/H

Nur selten begeben sich Menschen mit einem strahlenden Lächeln zu ihrem Zahnarzt, so nett der auch sein mag. Rainer und Karla Hauschild wissen das und haben sich darauf spezialisiert, die Angst des Patienten vor dem Zahnarzt zu verringern. Mit Worten und Taten. Vollnarkose liegt offenbar im Trend, viele Patienten fragen danach.

Rainer Hauschild (63) hat auf den Tag genau vor 30 Jahren seine Praxis am Neustädtischen Markt in seiner Heimatstadt Brandenburg an der Havel eröffnet. Für ihn und sein Team ist also schon dieser Gründonnerstag ein Feiertag.

Überraschung

In diesem Beitrag wird der Praxischef so gut wie nicht zu Wort kommen. Denn er weiß im Unterschied zum Rest des Teams gar nicht, dass er in der MAZ erscheinen wird. „Wir wollen meinen Vater heute überraschen“, sagt die ebenfalls promovierte Karla Hauschild (40). Sie führt die Praxis seit elf Jahren gemeinsam mit dem Seniorchef.

„Erst war ich skeptisch, aber längst weiß ich, dass wir sehr gut zusammenarbeiten und uns ergänzen“, sagt die Frau, die wie ihr Vater in der Stahlstadt Brandenburg geboren wurde.

Den eigenen Vater nimmt die Tochter als Fachkollegen und als Vorbild wahr. Sie kennt und erlebt ihn als jemanden, der immer offen ist für Neues und nicht abwinkt, wenn seine Co-Chefin wieder einmal eine „verrückte Idee“ hat.

Was Zahnärzte bei Zahnschmerzen machen Karla Hauschild beantwortet vier Fragen zu ihrem Beruf. Niemand geht richtig gern zum Zahnarzt. Warum macht der Beruf trotzdem Spaß? „Weil er so vielfältig ist, wir ein großes Behandlungsspektrum mit Patienten zwischen 1 und 97 Jahren haben und man sieht, was man geschaffen hat, wenn das Gebiss wieder schön ist und Menschen wieder lächeln können.“ Haben Zahnärzte bessere Zähne als andere Menschen? „Ich hoffe und glaube auch: ja.“ Müssen Zahnärzte auch gelegentlich zum Zahnarzt? „Na klar, bei Zahnschmerzen müssen wir zu einem Kollegen gehen.“ Setzen Sie noch den umstrittenen Werkstoff Amalgam ein? „In unserer Praxis tun wir das nicht mehr. Aber Amalgam hat auch einige Vorteile und es gibt auch noch Praxen, die es verwenden.“

Rainer Hauschild ist nach Angaben seiner Tochter nicht nur ein Fachmann für Zahnersatz, sondern auf diesem Gebiet auch als Gutachter tätig. „Er freut sich auch nach 38 Jahren in seinem Beruf immer noch, wenn ein Gebiss wieder schön aussieht“, versichert Karla Hauschild.

Gemeinsam haben Vater und Tochter die Behandlung unter Vollnarkose in ihrer gemeinsamen Praxis eingeführt. Denn die Angst ist nicht so leicht auszuspülen. Auch wenn Karla Hauschild es locker vermeiden kann, fiese Wörter wie Bohrer und Spritze auszusprechen.

„Wir bohren zum dann eben nicht, sondern duschen den Zahn ab“, erklärt die Zahnärztin. Das beruhigt ihre kleinen und ihre behinderten Patienten wenigstens ein bisschen. Auch das Wort Spritze muss man nicht in den Mund nehmen, wenn man Schlafwasser sagen kann.

Keine Hektik

In schwierigen Fällen müssen Angstpatienten gar nichts mitbekommen von dem, was sie so fürchten. In Zusammenarbeit mit einer Narkosearztpraxis aus Magdeburg nehmen die Zahnärzte bestimmte Eingriffe in Vollnarkose vor. Oder die Patienten bekommen von der Arbeit in ihrem Gebiss nur ganz wenig mit, weil sie sich nach einer Teilsedierung in einen Dämmerzustand befinden.

Sobald die Narkose wirkt, legen die Zahnärzte und Zahnarzthelferinnen los. „Wir haben dann immer nur eine bestimmte Zeit, höchstens zweieinhalb Stunden“, erklärt Karla Hauschild. Aber das Schlimmste sei in dieser Zeit zu schaffen.

Hektik ist ansonsten ein Fremdwort für die Hauschilds. Unruhe würden sich auf die Menschen übertragen, die oft genug schon so nicht wirklich entspannt sind.

Geringster Abstand zu anderen

Vor genau einem Jahr gab es doch einmal kurzen Alarm in der Praxis. Die Kontaktperson von einem Patienten war damals positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dass der PCR-Test bei allen Beschäftigten in der Praxis anschließend negativ war, führt die Chefin auch darauf zurück, dass die Praxis von Pandemiebeginn an ein Heidengeld ausgibt für den Vollschutz mit Masken, Brillen, Visieren, OP-Hauben, Kitteln und Mundspüllösungen.

„Wir sind die Berufsgruppe mit dem geringsten Abstand zu anderen Menschen“, sagt Karla Hauschild. Da seien die hohen Ausgaben einfach notwendig.

Was fehlt

Der ständige Abstand ist zugleich das, was den Zahnmediziner Rainer Hauschild in der Corona-Krise am meisten stört. Er vermisst die Zwischenmenschlichkeit, den herzlichen Händedruck, das Reden von Angesicht zu Angesicht.

Sie gehören zum Team der Jubiläumspraxis (von links): Schwester Juliane Amelung, Zahnärztin Karla Hauschild, Schwester Anja Bölker und Zahnarzt Andreas Pätzold. Quelle: Rüdiger Böhme

Der Seniorchef könnte sich langsam zur Ruhe setzen, zumal sich seine Enkel, die fünf Kinder seiner beiden Töchter, darüber freuen würden. „Aber ein Leben ganz ohne seine Praxis wäre ihm zu langweilig“, versichert Karla Hauschild. Und außerdem habe der Vater sein Team und seine Patienten einfach zu gern. Der älteste sei 97.

Von Erwin Deichsel ausgebildet

Auf Rainer Hauschild, der wie viele Fachkollegen seiner Generation einst von der Brandenburger Zahnarztlegende Erwin Deichsel in der Otto-Nuschke-Straße (inzwischen Jacobstraße) ausgebildet wurde, wartet zudem eine weitere Neuerung.

Die Vergrößerung der eigenen Praxis in neuen Räumen steht an. Der Umzug auf die gegenüberliegende Seite ist beschlossene Sache. So wie das kleine Fest zum 30-Jährigen, das ebenfalls als gründonnerstägliche Überraschung daherkommt.

Von Jürgen Lauterbach