Brandenburg/H

Wiebke Weiland ist zum Monatsbeginn zur Chefärztin der zentralen Notaufnahme im Städtischen Klinikum Brandenburg ernannt worden. „Wir sind sehr froh und glücklich unsere Wunschkandidatin aus den eigenen Reihen für diese Position gewonnen zu haben. Frau Weiland ist mit Leib und Seele Notfallmedizinerin und als langjährige Oberärztin und Leiterin der Rettungsstelle unsere erste Wahl“, sagt Klinikums-Geschäftsführerin Gabriele Wolter.

Die Notfallversorgung in Deutschland stehe vor einer grundlegenden Reform hin zu einer sektorenübergreifenden Notfallversorgung. In Integrierten Notfallzentren (INZ) sollen der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung und die Notaufnahme des Krankenhauses gemeinsam agieren. Dazu plant das Klinikum eine Erweiterung der Notaufnahme.

Das zukünftige INZ soll die Anlaufstelle für „gehfähige Notfallpatienten“, zugewiesene Patienten sowie für die Patienten des Rettungsdienstes werden. An einem gemeinsamen Tresen soll dann die Ersteinschätzung vorgenommen und entschieden werden, in welche Versorgungsebene der Patient geleitet wird.

„Ich freue mich sehr über die Ernennung zur Chefärztin der Notaufnahme und danke der Geschäftsführerin sowie dem Ärztlichen Direktorium für das entgegengebrachte Vertrauen. Notfallmedizin mit all ihren Facetten hat mich immer, auch schon als Kind, interessiert“, sagt Wiebke Weiland. Die in Parchim aufgewachsene Chefärztin studierte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität in Greifswald Humanmedizin. Von 1990 bis 1992 war sie als Assistenzärztin in Ludwigsfelde tätig und zog anschließend weiter nach Potsdam zum Ernst von Bergmann Klinikum, wo Sie zuletzt als Fachärztin tätig war. Im Jahr 2010 übernahm sie die Ärztliche Leitung der Notaufnahme in Brandenburg als Leitende Oberärztin.

In der Notaufnahme am Klinikum versorgt Wiebke Weiland mit dem 28 Ärzten und Pflegekräften jährlich etwa 37.000 Patienten. Erklärt ist das Ziel, innerhalb der ersten zehn Minuten den Erkrankungs- und Verletzungsschwergrad der Patienten zu beurteilen. Entsprechend dieser Ersteinschätzung erfolgt nach Schweregrad die notwendige Diagnostik und Einleitung einer Initialtherapie.

Von André Wirsing