Wieder Ärger um Frauennamen für Straßen

Brandenburg/H

Es droht neuerlicher Streit um das Benennen von Straßen nach berühmten Frauenpersönlichkeiten: Nachdem die Linksfraktion bereits vor einem Jahr mit dem Versuch gescheitert war, durchzuboxen, dass von nun an alle Straßen nach Frauen benannt werden, droht einem neuerlichen Anlauf nun das selbe Schicksal.

Arbeitsgruppe schreibt Liste

Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe hat mit Hilfe des Historischen Vereins verschiedene Vorschläge gemacht: Der Uferweg im Schlosspark Plane, zwischen Brücke und Schloss soll nach Friedericke Eberhardine von Rochow benannt werden. Die Promenade am Kanal entlang der Kanalstraße soll den Namen Edith Hahn-Beer tragen. Der Weg über die Wiese Hammer-/Ecke Packhofstraße soll nach Pauline Reetsch benannt werden, der Platz zwischen Straße An der Stadtschleuse und dem Mühlengraben nach Gertrud Körner.

Auch Slawenfürstin soll Patin sein

Mia Herm soll der Platz mit dem Rosenbrunnen an der Bergstraße/Ecke Am Marienberg heißen. Nach der Slawenfürstin Petrussa soll der Platz am Neustädtischen Wassertor (Pfaffe-Kai) benannt sein. Der Verbindungsweg zwischen Gartenstraße und Ebereschenweg in Kirchmöser-West soll nach dem dort gedrehten Film Barbara benannt werden.

Klare Abfuhr

Dem Ansinnen erteilt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) eine klare Abfuhr: Es gebe Rechtsnormen zu beachten. „Sind beispielsweise keine Anwohner vorhanden, ist eine Benennung der Straße ordnungsrechtlich nicht notwendig. Die Benennung von Brücken, Brunnen oder Grünanlagen ist in der Regel aus Gründen der Ordnung und Sicherheit nicht erforderlich.“

Notfalls wird beanstandet

Neue Namen seien in der Regel mit Kosten verbunden – für Kartenmaterial, Navigationsgeräte, Dokumente und Schilder. Zudem müssen Angehörige nach ihrer Zustimmung gefragt werden, wenn es noch welche gibt. „Auch die Stadtverordneten haben die Satzung und die Verwaltungsvorschrift zu beachten. Bei Nichtbeachtung könnten Beschlüsse beanstandet werden“, stellt Scheller klar.

Privates Ehren möglich

Er regt an: „Man kann Wege und Brücken auch in einem privatrechtlichen Festakt öffentlichkeitswirksam ,taufen’. Diese werden zwar nicht in das öffentliche Straßenverzeichnis aufgenommen, aber man kann über diesen Weg Persönlichkeiten oder auch Ereignisse ehren.“

Von André Wirsing