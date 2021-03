Wieder Bauarbeiten: Erst wird die Augustastraße saniert, dann die Kleine Gartenstraße

Brandenburg/H

Am Montag beginnt offiziell der Ausbau der Augustastraße zu einer zweispurigen Fahrbahn als zentrale Zu- und Abfahrt für das komplette Packhofquartier. „Der 22. März ist der vertraglich gesicherte Baubeginn mit der Baufirma. Es kann aber noch ein paar Tage länger dauern, weil der genaue Bauablaufplan mit dem Unternehmen noch festgelegt und die Baustelle eingerichtet wird“, sagt Tiefbau-Amtsleiter Peter Reck.

1,25 Meter Breite fehlt

Die 130 Meter lange Augustastraße an der alten Stadtmauer zwischen Neustädtischer Fischerstraße und Hammerstraße ist 2011 gebaut worden. Die Fahrbahn muss nun auf eine Breite von 5,50 Metern (bislang 4,25 Meter) erweitert werden, indem man umbaut und auf einen Teil des 1,75 Meter breiten Zwischenstreifens zu den Parkplätzen verzichtet. 29 Stellplätze sind rechtwinklig zum Fahrbahnverlauf an der Augustastraße angeordnet.

Parkbuchten werden verschoben

„Es werden die Parkbuchten verschoben und davor eine kleine Regenentwässerung angelegt. Bäume müssen nicht gefällt werden“, sagt Reck. An der Neustädtischen Fischerstraße muss ein 20 Meter langer und drei Meter breiter Abbiegestreifen für den aus Richtung Neustädtischer Markt kommenden Linksabbieger-Verkehr angelegt werden.

Fertig bis Ende Juni

Das Ganze soll noch im Juni abgeschlossen sein, dann hat die Verwaltung vier Wochen Pufferzeit eingebaut, bevor Anfang August mit dem Sanieren der Kleinen Münzenstraße begonnen wird. Das Vorhaben war lange Zeit hoch umstritten, bevor es im Juni vorigen Jahres zur Einigung kam. Zuvor war noch eine Einbahnstraßenregelung erwogen worden mit Einfahrt über Kleine Münzenstraße und Ausfahrt über Augustastraße. Jetzt läuft der komplette Packhofverkehr über die Augustastraße.

Reine Anliegerstraße

Die Kleine Münzenstraße in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Die Kleine Münzenstraße wird als reine Anliegerstraße gestaltet. Es ist eng, 7,30 Meter Abstand zwischen den gegenüberliegenden Häusern gibt es an der schmalsten Stelle. Wenn vernünftige Gehwege gebaut werden, bleibt nur noch Platz für eine Fahrbahn. Da keine Wendemöglichkeiten vorhanden sind, kann nur eine Einbahnstraße ausgewiesen werden.

Vier Parkplätze entstehen

Es wird ein Fahrbahnquerschnitt von 3,80 m inklusive Entwässerungsrinne gewählt. Die Gehwege bekommen eine Breite von 1,50 bis 1,75 Meter. Zusätzlich sind in einem Teilbereich einseitig vier Parkflächen vorgesehen, ein fünfter Stellplatz ist weggenommen zugunsten einer Fahrradabstellanlage. Drei Bäume werden neu gepflanzt.

Poller dürfen nicht sein

Die geplanten Poller an der Kleinen Münzenstraße wird es nicht geben. Quelle: Rüdiger Böhme

Verzichten muss die Stadt auf die ursprünglich geplanten versenkbaren Poller, die ein Durchfahren der kleinen Straße verhindern sollten. Weil das Straßenbauprojekt öffentlich gefördert wird, ist die Förderfähigkeit in Gefahr, weil die abgesperrte Straße nicht mehr für jeden Verkehrsteilnehmer nutzbar ist – so die offizielle Begründung. Und bei 340.000 Euro Gesamtkosten riskiert die Kommune lieber keine Auseinandersetzung.

Anwohner sind verärgert

Anwohner und Packhof-Bürgerinitiative sind darüber nicht erfreut: „Wir finden in den Planungen keine baulichen Maßnahmen wie Einengungen durch Bäume oder Pflanzkübel, die den Verkehr abbremsen könnten. Bedenklich ist auch eine Absenkung der Bordsteine, die dazu führt, dass Fahrzeuge auf den Gehwegen parken und Fußgänger insbesondere an den schmalen Stellen Straße absolut ungeschützt sind.“

Gemeinsame Ausschreibung

Aber eine Premiere gibt es: Erstmals ist es gelungen, eine Ausschreibung gemeinsam mit dem Wasserversorger Brawag auf den Weg zu bringen. „Die Stadt ist federführend, wir haben so ein abgestimmtes Bauverfahren“, sagt Reck. Im Klartext: Alle Arbeiten liegen in der Hand einer Firma, so können sich nicht mehrere Firmen gegenseitig im Weg stehen oder sich die Schuld an möglichen Bauverzögerungen zuschieben.

Bau in zwei Abschnitten

Das Bau-Ende ist für das zweite Quartal 2022 vorgesehen, „vorzugsweise im April“. Auch wenn es nur eine kurze Straße ist, muss in zwei Bauabschnitten gearbeitet werden. Der erste Grund ist bei Innenstadtstraßen bereits hinreichend bekannt: Die Feuerwehr muss jederzeit jedes Haus im Notfall irgendwie erreichen können. Zudem befindet sich etwa auf der Hälfte der Strecke die Zufahrt zu dem Bauvorhaben Molkenmarkt 26-28, wo die Jedermann-Gruppe bis Ende 2022 ein Service-Wohnprojekt mit Café und Dienstleistern umsetzt.

Von André Wirsing