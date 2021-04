Brandenburg/Havel

Rauch zieht zieht am Sonntagabend über Hohenstücken. Flammen schlagen aus den verlassenen Garagen in Butterlake. Autos stehen dort schon lange nicht mehr. Dafür gibt es jede Menge Müll und Unrat. Schon wieder brennen die illegalen Abfälle. Diesmal an mehreren Stellen gleichzeitig. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Brandenburg haben deshalb alle Hände voll zu tun, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Einsatzwagen

Von mehreren Seiten gehen die Feuerwehrleute gegen die Brandherde vor. Betroffen sind rund zwölf Garagen. Rund um den alten Garagenkomplex sieht es aus, wie in einem Heerlager. Jede Menge Einsatzwagen, ausgerollte Schläuche und Blaulichter.

Starke Rauchentwicklung

Die Rauchentwicklung ist so stark, dass die Polizei am frühen Abend die benachbarte B 102 komplett für den Verkehr gesperrt hat. Aus Richtung Rathenow kommende Autofahrer werden über Butterlake umgeleitet.

Verkehr wird umgeleitet

In Brandenburg ist schon Höhe Automeile Schluss. Was hinter dem Feuer steckt ist noch unklar. Doch kann von Brandstiftung ausgegangen werden. In jüngster Zeit hatte es in den vermüllten Garagen immer wieder gebrannt.

Von Frank Bürstenbinder