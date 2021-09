Wieder da: So startet das Wusterwitzer Oktoberfeuer

Wusterwitz

Eine Tradition ist wieder da. Das Wusterwitzer Oktoberfeuer startet erstmals seit zwei Jahren am Rosenthaler Weg. An der Buswendeschleife hinter der Wilhelm-Götze-Schule lodern die Flammen am 2. Oktober bis zu zehn Meter hoch.

Hunderte Gäste

Das Holz kommt von Waldbesitzern aus der Region, Mitglieder des Wusterwitzer Feuerwehrvereins zünden beim Event bis zu 1000 Kilo an.

„Wir sind froh, dass diese Tradition nach Wusterwitz zurückkehrt und rechnen mit bis zu 300 Gästen. Oft war dieses Event für die Wusterwitzer im Jahreskalender die letzte Möglichkeit in so großer und gemütlicher Runde zusammenzukommen“, sagt Ortswehrführer Marco Richter der MAZ.

Marco Richter ist Ortswehrführer der Wusterwitzer Feuerwehr. Quelle: André Großmann

Er macht klar, dass die Kameraden lange überlegt haben, ob die Veranstaltung in Corona-Zeiten stattfindet. „Wir waren das ganze Jahr über vorsichtig, Events wie das Wusterwitzer Strandfest sind ausgefallen. Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, beachten alle Auflagen und hoffen, dass dieses Oktoberfeuer ein bisschen Kultur zurückbringt“, sagt Marco Richter.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bitte an Besucher

Er bittet alle Gäste, ihren Mundschutz mitzubringen und die Maske aufzusetzen, wenn Warteschlangen entstehen. Das Oktoberfeuer startet ab 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Ernst-Thälmann-Straße mit einem Lampionumzug für Kinder. Sie ziehen ab 18 Uhr in Richtung der Feuerstätte am Rosenthaler Weg.

Während die Kleinen Stockbrot essen, gibt es für die Erwachsenen Bratwurst, Boulette und wärmende Kürbiscremesuppe. Der Ort des Feuers ist seit fast zehn Jahren eine Tradition. Die Kameraden sind froh, dass die Kirchengemeinde ihnen den Platz zur Verfügung stellt.

Aktuell hat der Wusterwitzer Feuerwehrverein mehr als 50 Mitglieder. Marco Richter und sein Team hoffen, dass diese Zahl wächst und das nach dem Event keine Corona-Infektionen auftreten. „Wir wollen den Kindern und Familien eine Freude bescheren, denn das haben sie verdient. Jeder sollte das Feuer genießen, endlich ist es wieder soweit“, sagt Marco Richter.

Von André Großmann