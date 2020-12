Brandenburg/H

Am Donnerstag wunderten sich mindestens drei Brandenburger über seltsame Anrufe, welche sie von ihren angeblichen Verwandten bekamen. In einem Fall meldete sich die angebliche Enkelin und behauptete, in einen Unfall geraten zu sein, bei dem jemand gestorben sei. Ein Anruf bei der echten Enkeltochter klärte jedoch, dass dieser Unfall nie passiert ist.

Kaution fürs Gefängnis

Im zweiten Fall wurde einer Brandenburgerin mitgeteilt, dass ihre Nichte einen Unfall verursacht hat und nun im Gefängnis sitzt. Die Angerufene wurde am Telefon darum gebeten 40.000 Euro Kaution zu zahlen. Das tat die Dame nicht und rief stattdessen die Polizei an.

Angeblicher Unfall

Und auch im dritten Fall blieb einer Brandenburgerin, dank der Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin ein großer Schaden erspart. Die Frau hatte zuvor einen Anruf eines angeblichen Polizisten bekommen, der ihr mitteilte, dass ihre Schwiegertochter in Berlin einen Unfall hatte, bei dem eine Person den Tod fand. Die Schwiegertochter müsse nun ins Gefängnis. Damit die Schwiegertochter aber noch ein schönes Weihnachten zu Hause verbringen kann, müsse die Angerufene 20.000 Euro Kaution zahlen. Angekommen bei der Bank flog der Betrugsversuch auf.

Druck am Telefon

Laut Polizei nutzen die Täter die sogenannten „ Schockanrufe“, um sich im Schreckmoment als Angehörige auszugeben. Meist geben sie an sich in einer emotionalen und misslichen Lage zu befinden. Sie würden zum Beispiel in Untersuchungshaft sitzen, weil sie jemanden umgebracht haben. Die Angerufenen könnten dies nur vermeiden, indem sie eine Kaution in Höhe von mehreren zehntausend Euro zahlen. Oft wird das Telefon auch an einen angeblichen Polizisten weitergereicht, um den Druck zu erhöhen. Die Kombination aus Schock, Drohung und Mitleid soll die Opfer dazu bringen, die Geschichte nicht zu hinterfragen und Geld zu überweisen. Die Täter sprechen oft akzentfrei und handeln professionell.

Tipps von der Polizei

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Lassen sie sich am Telefon nicht ausfragen. Geben Sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. Notieren Sie sich die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. Übergeben Sie kein Geld an Personen, die Ihnen nicht persönlich bekannt sind. Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Übergabetermin die Polizei unter der Nummer 110.

Von MAZ