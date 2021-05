Brandenburg/H

Gut drei Monate sind vergangen seit dem Brückenschlag über den Jakobsgraben zwischen Friesen- und Bauhofstraße am 27. Januar. Eigentlich sollte es nur wenige Wochen bis zur Freigabe dauern, aber das Wetter spielte nicht mit.

Wetter spielte nicht mit

„Wir brauchten eigentlich nur 48 Stunden am Stück mit Temperaturen von durchgehend mindestens zehn Grad Celsius, das hatten wir leider bisher nicht“, sagt Bauüberwacher Andreas Müller. Doch nun ist es gelungen, die Beschichtung ist auf der Lauffläche der Brücke für Fußgänger und Radfahrer aufgebracht. Die Rampen sind angepasst, so dass ein gefahrloses Passieren möglich ist. Seit Mittwochnachmittag ist die Brücke freigegeben.

Komplexes Bauwerk

Das Bauwerk ist insgesamt knapp 28 Meter lang, zwischen den Widerlagern sind es 25 Meter. Der Graben selbst hat nur eine Breite von 18,50 Metern. Gegründet ist auf Spundwandkästen, die mit Beton verfüllt sind, daraus erheben sich die Stahlbetonstützen.

Die Brücke ist eine Metallkonstruktion. Die insgesamt 73 Meter langen Geländer bestehen aus bogenförmigen Pfosten mit Seilfüllung, der Handlauf ist aus Edelstahl. Der Weg für Radfahrer und Fußgänger ist 2,50 Meter breit.

Preiswerter als geplant

Auch für Radfahrer ist die neue Brücke über den Jakobsgraben freigegeben. Quelle: Rüdiger Böhme

Gebaut hat die Firma HTK Hoch-, Tief- und Kulturbau aus Wusterhausen/Dosse seit November 2019. „Die Brücke hat von Beginn an auf den Zentimeter genau gepasst, obwohl die bogenartige Führung nicht ganz einfach war“, freut sich der HTK-Seniorchef Gerhard Ganswindt. „Und wir haben es nicht geschafft, die geplante Bausumme voll auszuschöpfen. Das ist heutzutage nicht selbstverständlich“, berichtet er stolz. Statt 770.000 Euro kostet das 25 Tonnen schwere Bauwerk nunmehr 560.000 Euro. Die Kommune trägt davon ein Drittel, den Rest Land und Bund über das Stadtumbauprogramm Aufwertung. „Vielleicht können sie mit dem eingesparten Geld noch ein anderes nützliches Projekt realisieren.“

Sicherer für Kinder

Künftig können beispielsweise die Schüler des Von-Saldern-Gymnasiums über die Franz-Ziegler- und die Friesenstraße zu der Brücke gelangen, auf der anderen Seite des Grabens wird es eine provisorische Wegeführung bis zur Bauhofstraße geben. Im Zuge des Haltestellenneubaus nahe des neuen Kinderhauses wird das Queren der Straße sicherer, dann führt der Weg bis zum Mühlengraben, von dort weiter zum Steintorturm.

Die neue Brücke hat keine eigene Beleuchtung, noch in diesem Jahr wird ein Verbessern der Straßenbeleuchtung in der Friesenstraße realisiert, notfalls per Provisorium.

Von André Wirsing