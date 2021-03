Brandenburg/H

Anrufen und vorbeikommen: Das Archäologische Landesmuseum im Paulikloster in Brandenburg an der Havel ist wieder für Besucher geöffnet. Ab Dienstag, 9. März, dürfen die Ausstellungen besichtigt werden. Das teilte Museumsmitarbeiter Michael Schneider am Montag mit.

Anmeldung erforderlich

Gäste dürfen jedoch nicht einfach spontan vorbeikommen. „Für einen Besuch der Dauerausstellung bedarf es einer vorherigen telefonischen Anmeldung“, erklärt Schneider. Diese sei von Dienstag bis Freitag jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr möglich. Die Nummer dafür lautet 0 33 81/4 10 41 12.

Noch keine Führungen und Vorträge

Führungen und Abendvorträge werden laut Schneider zu einem späteren Zeitpunkt wieder stattfinden.

Besucher müssen sich an die Maskenpflicht und die Abstandsregeln halten. „Im gesamten Museum gelten weiterhin die Hygienebestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie“, so Schneider.

Von MAZ