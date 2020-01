Wieder mehr Brandenburger arbeitslos als im Herbst

Brandenburg/H

So milde er ist, der Winter hat sich in diesem Januar auf dem Arbeitsmarkt in Brandenburg/Havel gezeigt. Jobcenter-Geschäftsführer Michael Glaser spricht von einem saisontypischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Stadt.

Lag die Quote im Dezember noch auf dem Tiefstand von 7,6 Prozent, so verzeichnen die Statistiker für den gerade endenden Monat Januar 8,0 Prozent. 200 Frauen und Männer mehr als noch im Dezember sind somit ohne Job.

Auffällig ist, dass der Anstieg sich verhältnismäßig stark bei Arbeitnehmern niederschlägt, die 50 Jahre alt und älter sind.

Etwas mehr als 4000 Menschen arbeitslos

Auch wenn wieder etwas mehr als 4000 Brandenburger arbeitslos gemeldet sind, sehen Glaser und der Arbeitsagentur-Teamleiter Sören Kirchner, keine Anzeichen, die Unruhe wecken müssten.

„Uns liegen Stellenangebote zur Besetzung vor“, berichtet Kirchner. Zudem weist die Statistik aktuell eine deutlich niedrigere Arbeitslosigkeit aus als im Januar des vergangenen Jahres.

Leichte Zunahme in der Metallbranche

Der Teamleiter erkennt keine Branchen in der Stadt, in denen sich auffallend viele Frauen und Männer arbeitslos gemeldet hätten. Im Handel sei die Lage unauffällig, in der Metallbranche und auf dem Bau gebe es vereinzelt Arbeitslos-Meldungen.

Die Tendenz auf dem Bau ist laut Kirchner weiterhin, dass die Firmen versuchen, ihre Arbeitskräfte über den Winter zu halten. Selbst von den gekündigten Precis-Mitarbeitern seien nach der Insolvenzanmeldung der Firma und der Massenentlassungsanzeige nur wenige der Beschäftigten noch auf Jobsuche.

Der Jobcenter-Geschäftsführer erwartet trotz des jüngsten Anstiegs der Arbeitslosigkeit in diesem Jahr keine rein negative Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Er vermutet sogar, dass die Arbeitslosenquote in dem einen oder anderen Monat auf unter sieben Prozent sinken könnte.

Langzeitarbeitslose

Die Entwicklung bezogen auf die in der Regel schwerer zu vermittelnden Langzeitarbeitslosen ist im Januar erneut leicht positiv.

Glaser räumt ein, dass der eine oder andere aus der Statistik verschwindet, weil er womöglich das Rentenalter erreicht hat oder aus anderen Grund als die Vermittlung in Arbeit.

Sören Kirchner weist darauf hin, dass der Arbeitsmarkt in der Stadt stärker in Bewegung ist als in den benachbarten Geschäftsstellen der Bundesarbeitsagentur.

Von Jürgen Lauterbach