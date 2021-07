Wieder zwei Tiere gerissen: Wolliner Schafhalter gibt auf

Wollin

Reinhard Werk aus der Hauptstraße hat keine Schafe mehr. Die letzten beiden Kameruner wurden dem Rentner in dieser Woche gleich hinter seinem Haus im eingezäunten Garten von Wölfen gerissen. Ein Gutachter konnte die Kehlbisse feststellen. Es wird davon ausgegangen, dass nicht nur ein Einzelgänger unterwegs war. „Spuren waren wegen des nächtlichen Gewitters nicht mehr zu entdecken. Mir ist schleierhaft, wie die Wölfe den Zaun überwinden konnten“, sagte der Wolliner der MAZ. Zu dem Übergriff kam es in der Nacht zum Mittwoch, vermutlich bevor das Unwetter über das Dorf zog. Von einem der beiden weiblichen Schafe blieb nicht viel mehr als ein Skelett übrig.

Jede Scheu verloren

Bereits im vergangenen Jahr hatte Werk ein Muttertier und ein Lamm an den Wolf verloren. Nach dem neuerlichen Vorfall will er die Tierhaltung endgültig aufgeben. „Die Wölfe spazieren inzwischen durch die Dörfer und nichts wird unternommen. Die Raubtiere haben jegliche Scheu verloren, dabei müssten sie vor den Siedlungsgebieten zurückgehalten werden. Wir brauchen endlich wolfsfreie Zonen“, ist der verbitterte Tierhalter überzeugt. Die Wolliner Kommunalpolitiker hatten ihre Gemeinde bereits 2018 in einem symbolischen Beschluss zur wolfsfreien Zone erklärt – wie alle Gemeinden im Amt Ziesar. Praktische Auswirkungen hatte der politische Hilferuf auf die Ausbreitung der streng geschützten Population bis heute nicht. Der Abschuss von sogenannten Problemwölfen bleibt umstritten und kaum durchsetzbar.

Alle mit Kehlbiss

Was Reinhard Werk hinter seinem Haus erleben musste, ist kein Einzelfall in Wollin. Auch René Hohmann ist die Lust auf Schafhaltung vergangen. Nur 100 Meter vom nächsten Haus entfernt waren ihm vor einigen Monaten vier Kameruner gerissen worden – alle mit Kehlbiss. Ein noch lebendes Schaf musste wegen Bissverletzungen von seinen Leiden erlöst werden. Aufwand und Nutzen für einen noch besseren Wolfsschutz würden für den Hobbyhalter in keinem vernünftigen Verhältnis mehr sehen“, meinte der Wolliner Dachdecker damals. Auch bei Hohmann war es schon der zweite Wolfsübergriff.

Von Frank Bürstenbinder