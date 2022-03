Pfarrer Thomas Wisch wurde am 14. Dezember 1964 in Nordhausen als neuntes Kind einer elfköpfigen Geschwisterschar geboren. Der gelernte Facharbeiter für Bergbautechnologie nahm 1985 das Studium der Theologie an der Kirchlichen Hochschule Berlin-Brandenburg auf. Sein Vikariat absolvierter er in der Kirche in Alt-Wittenau (Kirchenkreis Reinickendorf Berlin). Von 1998 bis 2012 war er Pfarrer in Hohenmölsen, im Kirchenkreis Zeitz. Siegfried Wisch ist verheiratet und hat vier Kinder.

Die Geschicke des 2012 gegründeten Kirchenkreises Mittelmark-Brandenburg steuern der Superintendent und seine zwei Stellvertreter von der in Lehnin ansässigen Superintendentur aus. Oberstes Leitungsgremium ist die Kreissynode, in der 65 haupt- und ehrenamtliche Vertreter aus allen Kirchengemeinden vertreten sind.

Der Kirchenkreis hält am Neubau eines Kreiskirchenzentrums in der Lehniner Goethestraße fest. Es wird rund vier Millionen Euro kosten. „Die Investition bietet uns neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Weiterbildung. Und unsere Mitarbeiter bekommen endlich vernünftige und arbeitsschutzgerechte Bedingungen“, bekräftigte Superintendent Wisch auf der Wahlsynode in Lehnin.