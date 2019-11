Wiener Schmäh: Der morbide Charme der Kaffeehausgeschichten

Brandenburg/H

Helmut Mooshammer ist Schauspieler am Deutschen Theater Berlin und ein äußerst vielseitiger Mime. Das bewies er aufs Neue am Sonntagnachmittag bei seiner Lesung in der Studiobühne in Brandenburg an der Havel. Es ist beeindruckend, wie flexibel er mit Stimme und Mimik umgehen kann und so die unterschiedlichsten Charaktere zu Wort kommen lässt.

Man nimmt ihm sofort das kleine, hochnäsige Mädchen mit der näselnden Stimme ab, das wenig Respekt hat vor dem Wert der Dinge. Dieses Kind lässt nahezu achtlos einen wunderschönen blauen Luftballon in die Luft steigen. Und als er nicht mehr zu sehen ist, verlangt und bekommt es sofort einen neuen, immer wieder und wieder.

Blaue Luftballons steigen in den Himmel

Dennoch lässt sich das Mädchen nur schwer überreden, einem armen Kind einen solchen Ballon zu schenken. Dieses Mädchen freut sich sehr darüber und will seinen Ballon keinesfalls in die Luft aufsteigen lassen. Doch wie groß ist die Enttäuschung dieses Kindes, als der herrliche Ballon nach wenigen Tagen total verschrumpelt als hässliches Häufchen in der Ecke liegt. „Vielleicht hätte ich ihn doch lieber aufsteigen lassen und ihm dabei zusehen sollen“, sinniert das Mädchen.

Wiener Kaffeehausgeschichten sind meist etwas morbid, fast immer schwarz-humorig und zeugen von der Kenntnis menschlicher Schwächen, so dass man meinen könnte, Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse und Entdecker des Unbewussten, habe sie höchst persönlich erdacht. Meist enthalten sie eine überraschende Wendung, indem in der Geschichte jemand völlig anders reagiert, als man erwartet hätte.

Wer könnte derartige Geschichten besser vortragen, als der gebürtige Österreicher Helmut Mooshammer. Für seine Lesung hat er eine Reihe ganz wunderbarer Geschichten zusammengestellt von Kaffeehausliteraten wie Peter Altenberger, Alfred Polgar und Anton Kuh, alles Meister der Tiefgründigkeit.

Die absurde Suche nach den verlorenen Handschuhen

Geht ein Liebespaar spazieren. Plötzlich bemerkt der Mann, dass er seine Handschuhe nicht mehr hat. Wahrscheinlich hat er sie an der Stelle zurückgelassen, an der er für seine Begleiterin aus einem Ast einen Spazierstock gefertigt hat. Er will die Handschuhe – ein Geschenk der Frau – unbedingt wieder haben. Also geht er den Weg zurück. Doch obwohl sie gut sichtbar an der vermuteten Stelle liegen, stürmt der Mann daran vorbei und geht immer weiter zurück bis zum Ausgangspunkt des Spaziergangs.

Seine Begleiterin, die zwei Stunden lang auf seine Rückkehr gewartet hat, macht sich schließlich auf die Suche nach ihm. Sie findet die Handschuhe sofort und hebt sie auf. Auf ihrer Weitersuche nach dem Mann wird sie immer zorniger auf ihn.

Überraschende Trennung am Bach

Als sie ihn endlich gefunden hat, sprüht sie vor Wut, gibt ihm die Handschuhe zurück und macht ihm heftigste Vorwürfe. Auf ihrem Weg kommen die beiden an einem Bach vorbei. Da wirft der Mann plötzlich die Handschuhe ins Wasser. „Ich habe gerade eben dich fort geworfen“, sagt er zu der Frau und lässt sie stehen.

Am Klavier einfühlsam begleitet von der österreichischen Pianistin Senka Brankovic hat Mooshammer auch einige Wiener Chansons gesungen. Ganz besonders begeistert war das Publikum von seiner Darbietung der Tritsch-Tratsch-Polka.

Von Ann Brünink